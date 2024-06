Carlos Adyan disfruta de Lima a pocas horas de conducir el Miss Perú 2024

El presentador boricua Carlos Adyan viajó de Miami a México para la conducción de la noche final del Miss Perú 2024.

En su cuenta en Instagram, el conductor de ‘En Casa con Telemundo’ subió unas fotografías en las que se le vio recorrer algunos lugares de Lima.

“Disfrutando mi día en Lima. Amando cada cosa y la comida ni les cuento…”, escribió en la descripción de la publicación que hizo.

Varios usuarios reaccionaron a las imágenes del periodista boricua: “Llegaste a Lima y salió el sol, disfruta mucho tu estadía”, “Estaba por ahí y como no supe que estabas ahí. Disfruta cada momento acá en Lima”, “Bienvenido, Carlos, pásalo muy lindo y aprovecha comer un montón”.

En sus historias, Carlos Adyan, quien protagonizó una hermosa ceremonia hace poco con su esposo, el productor Carlos Quintanilla, contó algunos detalles de esta aventura.

“Buenos días, buenos días, llegué a Perú a las 5 de la mañana, al hotel a las 6, descansé varias horas y aquí estamos, dándole un poquito al cardio porque me han dicho que la comida en Perú es exquisita y yo no voy a dejar de comer, así que para no sentirme tan culpable, vine al gym”, dijo.

Luego, contó que estuvo reunido con parte de los organizadores para afinar detalles para la gala en la que será el hilo conductor para coronar a la representante peruana para el Miss Universo 2024, que se efectuará en México y transmitirá la cadena Telemundo.

En otra historia, Carlos Adyan dijo: “Hicimos la lectura del libreto, increíble el Miss Perú”.

El puertorriqueño conducirá el show que harán en la Plaza Grau del Real Felipe del Callao junto a la presentadora Laura Spoya.

Este nuevo reto profesional ha emocionado mucho al comunicador, quien además de ser un apasionado por la animación, sigue de cerca los certámenes de belleza, por lo que tiene conocimientos acerca de este tema.

