Ángela Aguilar y Christian Nodal se dicen adiós por trabajo

Ángela Aguilar está en Texas cumpliendo con los compromisos laborales que tiene como parte de las presentaciones de “Jaripeo hasta los huesos”. Su más reciente presentación fue en Dallas y lo hizo junto a su padre y su hermano.

Mientras ellos se encuentran realizando estas presentaciones, la presunta joven esposa de Christian Nodal, vive la primera separación con el cantante ahora que son una pareja oficial, ya que éste se encuentra realizando una exitosa gira por Europa.

Se sabe que de momento éste se encuentra ya en la ciudad de Madrid en donde también estará presentándose.

La noticia de esta separación laboral está haciendo mucho eco, porque desde que se confirmó su romance ellos eran inseparables e incluso viajaron juntos durante varias semanas y hay tanto videos como fotografías. De las cuales muchos llegaron hasta a burlarse, porque veían que en ocasiones parecían estar vestidos de la misma forma.

Ahora bien, más allá de cualquier comentario que se pueda realizar sobre ellos también es cierto que como individuos ambos son muy exitosos y dignos representantes de la música mexicana.

En el caso de Nodal, por otra parte, es importante destacar que éste está obteniendo logros para el género, ya que sus presentaciones tanto en Londres como en París han sido todo un éxito, y según nos informan personas cercanas a su equipo, el cantante de “Adiós Amor” se ha convertido en el primer artista solista regional mexicano en hacer una gira por Europa con todas las entradas vendidas.

Desde hace al menos dos semanas, además, la pareja ha dejado de ser el centro de atención. Sin embargo, Nodal hizo frente a las críticas a través de la revista GQ en donde aseguró que él se podía hacer cargo de sus decisiones: “Me hago totalmente responsable de las decisiones que he tomado. Ya he entendido que todo lo que viene del corazón es válido. A veces dejamos pasar algunas cosas por miedo, pero al final vale la pena. Hoy soy consciente de mis aciertos y errores. A lo largo de mi vida he sido muchas cosas diferentes, pero al final siempre he sido yo y eso me llena de orgullo”.

