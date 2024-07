Ángela Aguilar demanda a los creadores de su famosa piñata

Desde hace algunos años, la Piñatería Ramírez se ha caracterizado por hacer réplicas de celebridades que han protagonizado escándalos, tal y como acaba de suceder con Ángela Aguilar y Christian Nodal tras hacer público su romance, y aunque en su trabajo intentan protegerse de problemas legales, esta vez no fue así.

La canción de Ángela y la respuesta de Nodal que nunca entendimos y en la que lo decían todo

De acuerdo con información del programa “De Primera Mano”, la hija de Pepe Aguilar entabló una demanda en contra del establecimiento, pues no le agradó que hayan usado su imagen sin su consentimiento para generar ganancias económicas.

Asimismo, el dueño del negocio señaló que ya se encuentra buscando abogados para el momento en el que la joven cantante decida llevar el caso a los tribunales; sin embargo, aseguró que si hay algo que lo tiene contento es que el producto se ha vendido mucho.

Hasta el momento se desconoce el monto por el cual Ángela demandará a la Piñatería Ramírez, pero se espera que en los próximos días sea la propia cantante quien ofrezca más detalles acerca de su acción legal.

Ángela Aguilar admite que ha madurado por necesidad

A sus 20 años, Ángela Aguilar es considerada como una de las máximas exponentes del género ranchero de los últimos tiempos y, aunque asegura que disfruta cada uno de sus éxitos, reconoce que no le ha sido fácil lidiar con las críticas.

Christian Nodal se hace responsable de sus decisiones: ¿Verdad o vil copia a las palabras de Cazzu?

A través de su canal de YouTube, la cantante expone muchos sobre su vida personal y laboral. En un video publicado en el año 2023, por ejemplo, contó cómo le ha tocado crecer y madurar por las desavenencias de la vida, sobre todo por el trato que recibe en las redes sociales.

“Recibir comentarios tan agresivos de la gente te enseña quién está verdaderamente para ti. Crecí personalmente como diez años, he madurado y no por gusto, sino por necesidad. Obviamente me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Hay más amor que odio”, dijo Ángela.

Cabe recordar que hace apenas unos días la hija de Pepe Aguilar se vio envuelta en una polémica luego de que Shaila Dúrcal, hija de Roció Dúrcal, confesó estar molesta con la joven por la nueva versión del clásico de su madre “La Gata Bajo La Lluvia”.

