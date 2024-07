Nacho Cano habla sobre su detención por presuntamente contratar inmigrantes para su musical

El músico Nacho Cano, acusó que está siendo perseguido por las autoridades de España para desviar la atención en asuntos políticos, alegando que no ha sido imputado por supuestamente contratar bailarines mexicanos de forma irregular para el musical “Malinche”, como dio a conocer la prensa este martes. El español fue detenido y horas más tarde puesto en libertad.

En conferencia de prensa, el ex miembro de Mecano, salió a declarar ante los medios de comunicación que únicamente fue interrogado por un caso aislado que se trataría de una bailarina que llevaba tiempo siendo vista entre el elenco de “Malinche” como una persona conflictiva.

“Yo no he hecho nada malo, ellos han convivido con todo el elenco y todo el mundo y no hay nada que ocultar, todo es transparente… Van por mí con lo que sea”, dijo.

“El comisario me llama y me dice, ¿puede usted venir a hablar? Y yo le respondo que sí, pero no me notifican por escrito, ni me dicen nada. Yo pensaba que iba a ir esta mañana a que me dijeran, estamos investigando esto y queremos saber tu opinión, no que me detuvieran, me hicieran la foto y las huellas, y saliera luego en el diario El País automáticamente después. Ahí está la situación, cuántas cuestiones laborales hay que investigar y ver. Entiendo yo quién soy, procuraré que todo esté bien porque alguien se va a fijar, hay mucha gente que está intentando hacerme daño obviamente, ¿por qué otra cosa puede ser?”, agregó.

Nacho Cano fue citado a la comisaría, por una supuesta denuncia por parte de una estudiante mexicana, que formó parte de un programa de becas, que entre otras cosas, le daba la oportunidad de hacer prácticas en el musical “Malinche”, pero fue expulsada del mismo.

“Fue por una persona que estuvo amenazando que iba a denunciar, pasó tiempo y hace dos semanas aparecen doce personas de la policía en la escuela donde se imparten las clases, un lugar donde incluso había menores de edad. Pienso que los mexicanos tienen razón en cómo piensan de nosotros. No hacían falta doce policías. Les dicen que tienen que interrogarlos y los tienen detenidos hasta la una de la mañana y a mí no me dicen nada. A la semana siguiente me dicen que tengo que ir a declarar. Me indican que hay un procedimiento policial no judicial“, argumentó.

Debido al procedimiento de las autoridades españolas, Nacho Cano aseguró que entre los becados se han interpuesto al menos 17 demandas contra la policía por el procedimiento para interrogarlos bajo presión.

“Hay mucha gente que está intentando hacerme daño. Pago 177 nóminas y lo que hago es para ayudar y que la gente progrese”.

Cano añadió que se encuentra libre y que la denunciante había decidió prescindir del proyecto por conflictos con sus compañeros.

“Es una persona conflictiva, no tenía conocimiento al respecto de la persona, no he tenido convivencia, pero me lo van diciendo… Es muy importante que las personas sumen porque no se puede hacer desde un ambiente degenerativo“, dijo.

Nacho Cano había logrado un acuerdo con la Embajada de México en España para implementar el programa de becas de la escuela del musical Malinche, el cual ofreció apoyo económico a los jóvenes interesados en formar parte del musical a su llegada a tierra azteca.

Bajo esta promesa, los abogados explicaron que ninguno de los bailarines está contratado, pues en realidad son becados para su formación.

A su vez detallaron que ninguno de los 19 beneficiados se encuentra en Madrid como inmigrantes irregulares como se le ha acusado, alegando que los mexicanos no requieren visado especial para ingresar al país europeo.

