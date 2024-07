Bodega de Nueva York tenía drogas disfrazadas de dulces para niños valoradas en más de $1 millón de dólares: 9 detenidos

Nueve hombres fueron detenidos luego de las autoridades hallaran drogas ilegales en la parte trasera de una bodega en El Bronx (NYC), y muchos de esos productos empaquetados parecían similares a dulces y cereales populares, lo que según los funcionarios tenía como objetivo atraer a los niños.

Las autoridades agradecieron a la comunidad por realizar una denuncia que los alertó. La noche del martes se encontraron paletas de cannabis ilegal y productos de hongos psicodélicos detrás de la puerta trasera de la tienda “Family Deli” ubicada en la intersección de las avenidas East Tremont y Sampson.

“Esta incautación representa más de $1 millón de dólares en productos ilegales”, dijo el alcalde Eric Adams, quien estuvo en la escena al final del operativo. “Teníamos dos ubicaciones muy cerca, por lo que está claro que se están distribuyendo por toda esta área (…) Como siempre hemos pedido a la comunidad que se comunique con nosotros y nos informe ´si ve algo diga algo, haga algo´, y eso fue lo que hicieron”.

La Oficina del Alguacil de la ciudad de Nueva York confirmó que la bodega se estaba utilizando como almacén ilegal, canalizando esas drogas a la comunidad. En dos ubicaciones en Throgs Neck los oficiales confiscaron más de 170 libras de productos ilegales, desde vaporizadores hasta comestibles, reportó News 12.

“Todos estos productos no están regulados ni autorizados”, afirmó la teniente Francesca Rosa a Fox News. “Esta ubicación no tiene licencia. No deberían tener ninguno de estos productos aquí”.

El establecimiento fue cerrado tras las incautación como parte de una nueva campaña en toda la ciudad llamada “Operation Padlock to Protect” (Operación Candado para Proteger), que da luz verde a las autoridades para clausular las tiendas ilegales de cannabis gracias a una nueva facultad legal otorgada por el estado Nueva York.

“Por supuesto que es un shock tenerlo tan cerca de la iglesia, en un barrio residencial”, dijo un vecino local. “Así que tememos por la seguridad de la gente, pero estamos entusiasmados de que los hayan descubierto y cerrado”. Los nombres de los detenidos ni los cargos en su contra han sido divulgados.

Las tiendas de fumadores, con o sin licencia, se han vuelto escenario de violencia, entre robos y homicidios, sobre todo desde la legalización de la marihuana recreativa y médica en Nueva York en 2021.

Además se generan riesgos de salud y seguridad pública como incendios, homicidios y robos violentos con ataques a empleados, y se facilita el consumo en los menores de edad. Ya sea vapeando, vía comestibles o fumando directamente marihuana, los expertos recuerdan que el consumo excesivo puede dañar el cerebro en desarrollo de una persona joven.

Los pediatras han alertado que se han disparado las emergencias en los hospitales de Nueva York relacionadas con menores de edad que han consumido marihuana en sus diversas presentaciones, incluyendo golosinas.

Otro reporte destacó que cada vez más mascotas, especialmente perros, se están enfermando después de comer u olfatear accidentalmente productos que contienen marihuana que encuentran en la calle o en sus hogares en Nueva York.

Nueva York es la ciudad que más consume marihuana en el mundo, según el Cannabis Global Price Index 2023.

Quien posea información sobre tiendas ilegales de marihuana debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Busque ayuda