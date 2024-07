La Casa de los Famosos México: Tensión entre Pepe y Shanik

Shanik Berman es el personaje para el que ninguno de los habitantes de La Casa de los Famosos México estaba preparado. Y esto parece haberlos puesto en alerta. Ella ha entrado en la primera tanda de nominación y por esta razón el público está decidido a salvarla, protegerla y mantenerla dentro del juego.

La Casa de los Famosos México: ¿Salvar a Shanik y eliminar a Agustín?

Pero esta situación la ha puesto en alerta sobre la convivencia con el resto de habitantes. Pepe, o también conocido como Ricardo Peralta, parecía ser parte de su grupo de amigos y terminó nominándola, por alguna razón ella lo sospecha y está sobreaviso. Pero por lo mismo actuó en consecuencia, lo confrontó y ahora públicamente lo orilló a darle apoyo de cara a la eliminación.

Independientemente de cualquier cosa, ambos personajes dentro del reality nos están dando contenido y el público quiere seguirlos viendo, porque el creador de contenido se ha mostrado tal cual es y los fans reconocen en él no sólo a un buen elemento, sino también a una buena persona.

La Casa de los Famosos México: Estos son los primeros nominados

Shanik por otra parte, ella sí es incendiaria. Porque como periodista puede ser incisiva en momentos en los que los demás no lo esperan, no lo buscan, no lo quieren y tampoco lo piden. Además, esto le da poder a un personaje que además de tener información, probablemente de todos, sabe cómo sacar información en momentos de vulnerabilidad.

¿Agustín será el primer eliminado de La Casa de los Famosos México?

Todo lo anterior la convierte en el rival a vencer.

