Carlos Calderón regresó este lunes a ‘Hoy Día’ luego de salida de Daniel Arenas

El presentador de televisión Carlos Calderón regresó este lunes al programa ‘Hoy Día’, en el que ya no está el colombiano Daniel Arenas.

En el programa matutino de Telemundo, el conductor compartió en varios segmentos informaciones del mundo del entretenimiento y de algunos shows de la cadena como ‘La Isla: Desafío Extremo’, que tendrá este 5 de agosto su primera eliminación.

Carlos Calderón se había ausentado por un resfriado que tenía, según comentaba hace unos días en su cuenta en Instagram por una publicación para despedir a Daniel Arenas.

“Hoy, mientras me recupero en casa de un resfriado, me entero que mi querido Daniel Arenas escogió este día para despedirse de ‘Hoy Día”, escribía.

Además, comentó que lamentaba no haber podido estar ahí para agradecerle en pantalla todo lo que le brindó: “Lo que más me ha dolido es no poder haberte dado un fuerte abrazo, amigo. Eres de esos compañeros con los que uno sueña trabajar: un caballero, un profesional y un buen amigo. Además, tuviste el gran detalle de darme un regalo de despedida con palabras que agradezco y aprecio muchísimo. El placer ha sido mío, pues estar a tu lado cuando hablas de tu fe, de tus principios, y ver cómo distingues con claridad lo bueno de lo malo, enfrentando a quienes defienden lo indefendible, es algo cada vez más difícil de encontrar”.

Mensaje de Carlos Calderón para Daniel Arenas

En este sentido, añadió: “Has puesto a prueba mis propias ideas y mi sentido del humor, del cual siempre fuiste cómplice con una carcajada”.

En la publicación, Carlos Calderón también afirmó: “Gracias por recibirme como lo hiciste, por apoyar mi negocio al aire, por ir a la obra de Vanessa, por siempre preguntar por León, por tu honestidad y por ser un gran compañero. ¡Celebramos juntos triunfos que nunca existieron antes y que muchos pensaban eran inalcanzables! Un honor haber estado en ese mismo equipo contigo, seguiremos construyendo”.

Mucho se ha hablado de que el mexicano podría pasar parte oficialmente del programa, que ha sufrido varios cambios a lo largo del tiempo, pero lo cierto es que con su trayectoria ha sumado un montón al show, ya que viene de formatos similares como ‘Despierta América’, de la cadena Univision, competencia de Telemundo.

