Famosos reaccionaron a la salida de Lindsay Casinelli

La periodista Lindsay Casinelli el pasado jueves tuvo una tierna despedida en ‘Despierta América’ luego de haber salido de la nómina de Univision. A su vez, las lágrimas y momentos emotivos no se hicieron esperar y sus compañeros de labores expresaron sus sentimientos tras no continuar con ella en el equipo.

El reconocido experto en moda Jomari Goyso subió una historia a su Instagram para compartirle un mensaje: “Te quiero mucho @lindsaycasinelli verás como el plan de Dios es perfecto. ¡Deja que él decida por ti!! ¡Tú solo continua!! ¡Extrañaré verte todos los días, pero estaré feliz de saber de tus éxitos!!! Sigue brillando”. A su vez, ella le contestó: “Te quiero Jomy! Gracias por las risas y los abrazos obligados. Creo que este es el primer que me das tú a mí y no yo a ti, jajajaja”.

Jomari Goyso se despidió de Lindsay Casinelli. | Foto – Instagram: @jomarigoyso. Crédito: Cortesía

La presentadora de televisión Francisca también fue otra que aprovechó para despedirse de su compañera de trabajo, pues en la foto escribió: “Tq mi @lindsaycasinelli. Confiar y brillar”. Además, el mensaje fue respondido de la siguiente manera: “Mi mamá de varones. Seguiremos platicando de las travesuras de nuestros retoños. Te voy a extrañar en la TV, pero me quedo contigo en la vida”.

Karla Martínez colgó una tierna postal en la red social de la camarita para decirle: “Dios tiene para ti puras bendiciones querida @lindsaycasinelli. De las mujeres más talentosas que conozco”. Por ello, la venezolana no dudó en responderle: “Gracias Karla, me llevo el corazón repleto de agradecimiento. Cuando llegué a USA te veía en control y hoy me dices esas palabras, mi corazón sonríe, gracias por todo Karla”.

Karla Martínez resaltó el profesionalismo de Lindsay Casinelli. | Foto – Instagram: @karlamartineztv. Crédito: Cortesía

El reconocido Chef Yisus fue otro que compartió su admiración por Lindsay: “Qué inmenso placer ha sido compartir contigo todos estos años. En Despierta América, en Deportes, en Mira Quien Baila, en Premios y SIEMPRE mantuviste la misma energía, el mismo profesionalismo. Hasta pronto mi panita. Siempre serás un cuarto bate, una campeona”. Casinelli le contestó: “Amigo, espero nos queden más proyectos juntos, pero ya no con tanta brincadera como MQB jajajaja, sabes que me cuesta eso del ejercicio físico”.

