EE.UU. reanudará el ‘parole’ humanitario a migrantes: estas son las nuevas reglas

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que reanudará la emisión de autorizaciones de viaje, conocidos como ‘parole’ humanitario, a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El procedimiento, que había sido suspendido por dudas de fraude con patrocinadores, se reiniciará con nuevas reglas más estrictas.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que luego de llevar a cabo “una revisión interna”, adoptó varias medidas para fortalecer “la integridad” del programa y poder reanudar “la expedición de nuevos permisos de viaje” a los migrantes admitidos.

Algunas de estas medidas consisten en un mayor escrutinio de los registros financieros de los patrocinadores en EE.UU., así como más controles en sus antecedentes penales, con la toma de huellas dactilares.

Asimismo, establecerán revisiones reforzadas para identificar tendencias de presentación de solicitudes en serie.

Los patrocinadores son las personas que residen legalmente en Estados Unidos y deben hacerse responsables de apoyar económicamente a los inmigrantes que solicitan acogerse al programa.

El ‘parole’ humanitario había sido suspendido en julio luego de que un informe interno del DHS revelara que más de 100,000 solicitantes del programa contaban con el apoyo de poco más de 3,200 patrocinadores, a quienes el informe identificó como “patrocinadores seriales”, según NBC News.

Como un ejemplo de ello, mencionaron que casi 600 solicitudes fueron marcadas porque todas parecían utilizar la dirección del mismo almacén comercial en Orlando, Florida.

Demostrar que pueden apoyar

Por otra parte, un funcionario del DHS declaró al medio que los patrocinadores deben demostrar que pueden apoyar económicamente a la cantidad de inmigrantes que están patrocinando.

En caso de que no lo hagan, “los solicitantes en serie que no cumplan con estos requisitos o que parezcan estar explotando o abusando del proceso no serán confirmados”.

El funcionario agregó a NBC News que cualquier patrocinador que haya solicitado un pago a los inmigrantes para ser patrocinado será remitido a las autoridades para un posible procesamiento.

Como parte del nuevo proceso, la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y el Centro Nacional de Identificación de Objetivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. se han asociado para implementar protocolos de investigación nuevos y mejorados, ahondó el DHS.

De acuerdo con el medio, hasta la semana pasada, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que forma parte del DHS, todavía tenía casi 30,000 solicitudes pendientes de revisión.

El programa, que comenzó a finales de 2022 solo para ciudadanos venezolanos y luego se amplió para incluir a las otras tres nacionalidades ha permitido la entrada de casi medio millón de migrantes a EE.UU., según datos del DHS.

Con información de EFE.

