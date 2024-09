Gobernador de New Hampshire salvó a hombre de ahogarse con un sandwich de langosta

El gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, se convirtió en héroe durante el Festival de Mariscos de Hampton Beach al salvar a un concursante que se estaba atragantando con un sandwich de langosta al utilizar una maniobra de primeros auxilios

El incidente ocurrió el domingo durante el concurso, en el que Christian Moreno, uno de los seis participantes, comenzó a atragantarse después de haber consumido dos rollos.

El gobernador, que estaba observando desde el costado del escenario, intervino rápidamente y realizó la maniobra de Heimlich hasta que Moreno pudo respirar nuevamente.

Moreno, originario de Nashua, expresó su ambición de comer al menos 20 sándwiches de langosta, inspirado por el famoso comedor competitivo Joey Chestnut. Los concursantes tenían 10 minutos para consumir la mayor cantidad posible de estos sándwiches tradicionales de Nueva Inglaterra, rellenos de langosta, apio y mayonesa, servidos en un pan estilo hot dog.

Reacciones de Moreno tras el incidente

La oficina de Sununu y Moreno fueron contactados para obtener comentarios sobre el incidente. Describió la situación como “una locura” debido a la conmoción que generó.

Moreno relató que inicialmente no se dio cuenta de que había sido el gobernador quien lo había ayudado: “mi contador se me acercó y me hizo una broma. Me dijo: ‘Apuesto a que nadie más puede decir que recibió la maniobra de Heimlich del gobernador antes’. Lo miré y pensé: ‘Ese era, ese era el gobernador’”.

A pesar del susto, Moreno se recuperó rápidamente y volvió a la competencia, y logró consumir un total de nueve sándwiches de langosta, pero no le alcanzó para ganar el concurso.

Con información de The Associated Press

