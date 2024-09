Haley: Trump y Vance “deben cambiar la forma en que hablan sobre las mujeres”

La exgobernadora de Carolina del Sur y excandidata presidencial republicana, Nikki Haley, criticó el lunes a Donald Trump y al senador JD Vance por su forma de referirse a las mujeres, instándolos a centrarse en las políticas y dejar de lado los ataques personales.

En una entrevista para el programa “Fox & Friends” de Fox News, Haley afirmó que los comentarios despectivos de Trump y Vance hacia mujeres demócratas no solo son contraproducentes, sino que también afectan a las mujeres republicanas.

“Donald Trump y JD Vance necesitan cambiar la forma en que hablan sobre las mujeres. No es necesario llamar tonta a Kamala Harris”, expresó Haley, en referencia a los recientes ataques de Trump contra la vicepresidenta. “Ella no llegó tan lejos por accidente. Es fiscal, y no debemos hablar de inteligencia ni de apariencia, sino centrarnos en las políticas”.

Haley subrayó que las mujeres republicanas también se sienten molestas cuando sus líderes recurren a insultos en lugar de debatir sobre propuestas. “Cuando llaman tontas a las mujeres demócratas, las mujeres republicanas también se enfadan”, dijo la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU.

En su opinión, la clave para ganar en las próximas elecciones radica en enfocarse en las políticas, dejando de lado los comentarios personales.

Apoyo por las políticas

Los comentarios de Haley surgen después de que Trump intensificara sus ataques contra Harris, tras la retirada del presidente Joe Biden de la contienda electoral. En una entrevista reciente, Trump afirmó que Harris “no es lo suficientemente inteligente” y agregó: “No podemos soportar otros cuatro años con un presidente tonto. No podemos hacerlo”.

A pesar de sus críticas públicas a la retórica de Trump, Haley ha mantenido su apoyo al expresidente en términos de políticas. Aunque a principios de este año, al retirarse de la carrera primaria republicana, afirmó que no lo respaldaría, posteriormente expresó su apoyo durante la Convención Nacional Republicana en julio.

En una entrevista con el programa “Face the Nation” de CBS News, emitida el domingo, Haley reafirmó su desacuerdo con el estilo y la estrategia de comunicación de Trump, pero dejó claro que sus diferencias no influyen en su respaldo político.

Haley también señaló que los comentarios del senador Vance, quien hizo alusiones a si las mujeres tienen hijos o no, no son útiles en el debate político. “No es necesario hablar sobre si las mujeres tienen hijos”, sentenció.

Con información de NBC News.

