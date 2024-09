La mentira que dijo Migbelis Castellanos para que no descubrieran su embarazo

Migbelis Castellanos, presentadora venezolana de televisión, habló en el programa Desiguales de la vez que tuvo que mentir para que no descubrieran su embarazo en la edición de este año de Premios Juventud.

“Yo me lancé por la tirolesa en Puerto Rico por Premios Juventud, pero la verdad es que el día anterior me había enterado que estaba embarazada y tenía mucho miedo y yo me lancé por la tirolesa”, comentó acerca de esta actividad de riesgo que hizo pese a que sabía que estaba esperando a su primer bebé.

Luego, la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2018 comentó que la intención de producción era lanzarla en paracaídas, pero tuvo que mentir para no hacer esto.

“De hecho me querían lanzar por paracaídas y cómo yo le digo a producción que no me puedo lanzar por paracaídas y tuve de verdad, perdonen esto que voy a decir, pero tuve que fingir que tuve un ataque de pánico y dije ‘no, no puedo lanzarme del paracaídas'”, contó.

“¡Ay, no, a lo mejor y si muero”, asegura que dijo en ese momento para no tener que hacer lo que le proponían, pero, para no decir que estaba embarazada, tuvo que cumplir con otra actividad y fue lanzarse por la tirolesa, que explicó tenía otras medidas de seguridad.

Luego de esto, confesó que igual sintió miedo: “En la tirolesa yo iba ‘señor, protege a mi bebé’, porque claro, da un poco de nervios”.

¿Qué se sabe del embarazo de Migbelis Castellanos?

La Miss Venezuela 2013 anunció hace unas semanas que está en la dulce espera y ha compartido también cómo ha llevado este proceso.

Por ejemplo, en su cuenta en Instagram indicó qué ha sido lo más difícil en algunas ocasiones: “Hoy no fue un día tan bueno con los síntomas. Volvieron las fatigas y náuseas. Ni el desayuno lo pude terminar. Llegué al mediodía del trabajo y dormí corrido hasta las 04:00 p.m., tuve que pedir el día en Enamorándonos porque el cuerpo estaba con cero energía. En términos generales, bebé creciendo”.

Sigue leyendo:

· Migbelis Castellanos atraviesa difícil momento: “Yo siento que estoy viviendo un duelo”

· Los rulos y una cerveza hicieron que Migbelis Castellanos se enamorara de su novio

· Osmel Sousa a Migbelis Castellanos sobre lo mal que la hizo sentir: “Esa página está pasada”