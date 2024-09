Tenoch Huerta rompe el silencio sobre el caso de María Elena Ríos y revela extorsión

Sin embargo, lamentablemente gran parte de la sociedad decidió condenarme sin que existieran pruebas sobre todo lo que ella dijo que sucedió y por eso me costó tanto trabajo animarme a contar la realidad de las cosas, por temor a no ser escuchado y a que no me creyeran, pero insisto, todo esto ha causado muchísimo daño a mí y a mi familia y es por eso que ya no puedo callar más”