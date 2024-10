“Llamado boricua” en Florida: una campaña “orgánica” para que los puertorriqueños salgan a votar

Nueva York – Bajo la iniciativa “Llamado Boricua” varias organizaciones de Florida se unieron para impulsar una campaña “orgánica” dirigida a movilizar electores boricuas en ese estado de cara a los comicios presidenciales del próximo 5 de noviembre.

El fin principal del proyecto es trabajar de manera colectiva, incluso más allá de líneas partidistas, para lograr que más boricuas se inserten en la dinámica electoral y ejerzan su derecho al voto en los cercanos comicios.

“Hablando con líderes puertorriqueños de la comunidad, me di cuenta que era el mismo sentir, que no se sentían escuchados o que no estaban viendo mucha participación en distintos espacios políticos, y entonces pues yo digo, ‘wow’, esto no es solo yo la que lo estoy pensando’. Hay muchas personas en distintas esferas que lo están pensando; personas en las esferas de negocios; personas que trabajan para las uniones y son puertorriqueños; también puertorriqueños retirados que han trabajado en organizaciones sin fines de lucro, son personas que tienen un conocimiento de organización y movilización, y también es preocupante que no haya esa presencia”, indicó a El Diario Johanna López, representante estatal de Florida.

“Ellos me decían que sentían cierta apatía en el ambiente y también que no se les tenía en cuenta en las campañas de los distintos partidos; no se les hacía mención siendo nosotros el segundo grupo más grande la Florida”, añadió la representante quien llegó a Florida en el 1998 procedente de la isla.

El enfoque de “tocar puertas” es parte central del “Llamado Boricua”, destacó la entrevistada.

“Tocar puertas por candidatos, candidatos que te representen a ti y te tengan en consideración. No tienen que ser candidatos boricuas, pueden ser no boricuas que abrazan las preocupaciones de nuestra comunidad. Pueden ser llamadas, textos…El partido que ellos quieran, independientemente, que yo soy demócrata. Pero, a la vez que ellos empiezan a movilizarse y a enseñar sus caras, ya la gente empieza a ver una movilidad boricua”, mencionó.

Según datos del Censo, en Florida, hay aproximadamente, 1.2 millones de boricuas, lo que lo convierte en el estado con el mayor número de habitantes de ese grupo.

López representa al Distrito 43 en el condado Orange, el segundo con la mayor población latina o un 33.1 %. Condados como ese, en el centro de la Florida, son los que cobijan la mayor cantidad de boricuas o cerca de 500,000.

Sin embargo, aunque aproximadamente un 95% de los puertorriqueños en Florida están registrados para votar, muchos no acuden a las urnas.

Para avanzar en la meta y propiciar una participación más activa de las organizaciones en la campaña, se requería un portavoz neutral, detalló López.

“Lo segundo es que si yo era la única que hablaba, era como si yo estuviera haciendo un llamado solamente demócrata por los ideales que la gente me ve a mí representando, y ese tampoco era el punto. El punto es ver distintas voces puertorriqueñas pidiendo una participación electoral, y también una participación activa en el proceso que se lleva a cabo para las elecciones. Qué puede hacer un boricua para llevar al candidato a que lo respete, que lo tenga en su plataforma, en consideración; que los escuche y no les hagan promesas vacías”, expuso.

Como parte de la movilización, los candidatos también tienen que evaluar y profundizar en la manera en que se acercan a la población boricua y los temas que abordan, consideró la demócrata.

“Desgraciadamente, el puertorriqueño es el segundo grupo más grande; pero, cuando ganas, ¿también nos tienes en consideración? Cuando ganas, ¿nos sigues llamando para lograr el propósito de lo que dijiste que ibas a hacer por nosotros?”, cuestionó.

En ese sentido, mencionó que los aspirantes a puestos electivos deben expresarse directamente sobre los temas que interesan y preocupan a los boricuas.

“Es imposible que evadas los temas que le importan al puertorriqueño. Tienes que hablar de estatus, te guste o no te guste, porque eso es de lo que muchos de los puertorriqueños quieren hablar. Tienes que hablar de cómo vas a solucionar; cómo vas a ayudar en esas negociaciones que se hagan a nivel del Congreso con la deuda de Puerto Rico. Tienes que conocer la historia de Puerto Rico. No puedes abogar por un grupo que tú desconoces…”, enumeró López quien mencionó el tema económico y vivienda asequible como otros dos importantes para la comunidad puertorriqueña en Florida.

Los resultados de una reciente encuesta de Puerto Rico Research Hub de la Universidad Central de Florida (UCF) arrojaron que, para los boricuas que residen en Florida, entre los temas que más les importan se encuentran educación, economía, costo de vida, control de armas, cuidado médico y vivienda.

¿A qué tipo de boricua le siguen la pista?

En cuanto a grupos focales importantes a los que la campaña le presta particular atención se encuentran las personas de la tercera edad.

“Tenemos que estar bien pendientes de los viejitos. En Florida hay una ley que tienes que registrarte todos los años para votar por correo; si no, no puedes votar. Así que nuestros viejitos deberían atenderse, y debería generarse un proceso a través del supervisor de elecciones en el que se garantice que alguien le está dando seguimiento a ese viejito para que se siga registrando todos los años”, explicó.

Otro grupo al que es clave motivar, según López, es el de los jóvenes.

“Los jóvenes son bien importantes en las elecciones, y muchas veces no se les presta tanta atención…porque el mercadeo como que no está dirigido a los jóvenes”, consideró.

“Por qué mantenernos en lo que siempre nos hemos mantenido…vamos a empezar a diversificar el mercadeo en términos de movilizar a nuestra comunidad puertorriqueña en todos los sectores. Vamos a despertar a ese joven”, continuó.

Por otro lado, a juicio de la legisladora, los indecisos podrían marcar una diferencia en estas elecciones.

“El voto indeciso es importante obviamente. Deberíamos siempre registrarnos para votar por un partido.Para mí es más conveniente porque no podemos participar en las primarias porque no estamos afiliados.Yo le estoy dando mucha importancia al voto no afiliado. Pero yo me imagino que cada candidato sabe lo que tiene que hacer de acuerdo con su estrategia y de acuerdo con su oponente. En mi caso, definitivamente, el no afiliado, porque estamos viendo un grupo súper alto de latinos registrándose como no afiliados, y a veces cuando los analizamos en los distritos es como una tercera parte no afiliado…Es increíble ver que hay personas registrándose sin ninguna afiliación”, recalcó.

Datos de la Oficina del Supervisor Electoral del Condado Orange hasta este miércoles revelaban que 134,757 solicitudes permanentes de voto por correo habían sido presentadas para la elección general.

En cuanto a votantes activos registrados hasta hoy, el número era 828,332. De esos, un

39.88% se registraron demócrata; un 26.78% republicano, y, sin afiliación, el por ciento alcanzaba 30.23%.

¿Cómo alcanzar a los diferentes tipos de boricuas?

La diversidad del perfil boricua es un asunto que complica llevar el mensaje a la comunidad, ya que, por ejemplo, un puertorriqueño procedente de Nueva York no necesariamente tiene las mismas prioridades e intereses que uno que llega directamente de la isla.

No obstante, para la política, la estrategia debe basarse en buscar los temas en común.

“Algo que yo veo que al puertorriqueño en general lo une…el grupo puertorriqueño respeta la madre patria. Puedes hablar con cualquier puertorriqueño, y no importa que haya nacido o no en Puerto Rico, ‘Puerto Rico lo hace mejor’; ‘Puerto Rico es siempre número 1’; “yo quiero ayudar a Puerto Rico’”, indicó.

“Los puertorriqueños están de acuerdo en que aquí nosotros no tenemos las oportunidades de una persona que nace ciudadana americana. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos los programas y las iniciativas, pero no sacamos el provecho que otra persona que nace con ciudadanía o se convierte en ciudadano”, añadió.

Desconocimiento sobre el sistema electoral en Florida

Otro de los retos que enfrentan las organizaciones y los aspirantes políticos para cortejar el voto boricua es el desconocimiento de muchos puertorriqueños sobre cómo funciona el complejo sistema electoral de Florida.

“El puertorriqueño que se muda del país siente una apatía por la política. Yo diría que la desconexión es por la falta de conocimiento. El sistema como está dividido aquí es bien diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos una Junta Escolar que es sumamente importante. Tú votas aquí por el miembro de la Junta Escolar. Esa fue mi primera posición. Nunca tuvo un latino. No fue hasta después de 150 años en la historia de juntas escolares de miembros para el condado Orange, un condado que es el más alto aquí en Florida Central en (población de) latinos, que teníamos una latina, y la primera fui yo, puertorriqueña. Pero yo no sabía eso cuando yo llegué de Puerto Rico”, dijo López en referencia a su elección por el Distrito 2 en la Junta Escolar del Condado de Orange en 2018.

“En mi Distrito 43, yo tengo dos comisionados de condado, dos de la ciudad, tres congresistas…entonces, ¿cómo le explicamos a un boricua?”, abundó sobre los desafíos al momento de abordar a los miembros de esta comunidad.

La afinidad de los boricuas con otras comunidades latinas

Para López, el potencial electoral de la comunidad puertorriqueña reviste mayor importancia dado que comparten muchos de los problemas y necesidades de otros grupos latinos, a pesar de que el nivel de afinidad dependerá de donde cada uno provenga, en qué momento llegaron al estado y bajo qué circunstancias.

Sin embargo, a nivel general, López entiende que los boricuas pueden fungir como representantes de otras poblaciones hispanas ejerciendo el derecho al voto.

“Las oportunidades y los retos que tiene la comunidad puertorriqueña, también hay afinidad con un sinnúmero de latinoamericanos que vienen a este país, y muchas veces no se tienen en consideración. El puertorriqueño abraza a la comunidad inmigrante aquí en los Estados Unidos, porque nosotros entendemos que muchas de esas personas que todavía no tienen ciudadanía, nosotros podemos ser sus portavoces…”, planteó.

“La comunidad puertorriqueña es determinante, no tan solo por nuestros problemas y nuestras oportunidades, sino porque abrazamos las causas de nuestros inmigrantes, las causas de la mujer, etc.”, puntualizó.

López también mencionó las similitudes entre comunidades como la afroamericana.

“Casi todas las luchas que tienen que ver con diversidad, inclusión y equidad, son uno de los asuntos más grandes y parecidos que tenemos como latinos con la comunidad negra. Esos temas a veces se tratan de dividir. ¿Por qué dividirlos? Si somos más fuertes un grupo de negros con un grupo de latinos. ¿Tú sabes la fuerza que tendríamos en este país?”, afirmó.

Aunque Florida ya no se le considera un estado pendular debido a que se ha estado moviendo más a la derecha, sigue siendo importante en términos electorales, precisamente por poblaciones como la cubana y la puertorriqueña.

En el 2022, el condado de Miami-Dade, donde reside la mayoría de cubanos, votó mayoritariamente por el gobernador republicano Ron DeSantis en lugar de su contrincante demócrata Charlie Crist.

Los resultados fueron de 55% para DeSantis versus 43% de Crist.

En las elecciones del 2020, el candidato republicano Donald Trump obtuvo 51.22% de los votos en comparación con 47.86% de Joe Biden. Fue la segunda vez consecutiva que Trump ganó en Florida.

El mayor apoyo a Trump principalmente provino del condado Miami-Dade.

Apuesta a que demócratas retomarán varias sillas en el estado

A pesar de los datos anteriores, López ve muy probable que los demócratas retomen varias sillas legislativas en las próximas elecciones.

“Puede haber una sorpresa, porque ahora vienen unas elecciones presidenciales que es donde nuestra gente latina vota, y ahí por ‘default’ están los puertorriqueños”, anticipó.

“Yo sí te puedo decir que van a cambiar bastantes sillas. Yo te puedo decir que van a haber sorpresas; yo diría que seguro se van a cambiar siete sillas en el estado de Florida a nivel de representante. Pero pueden haber sorpresas de que se muevan aún más”, estimó.

“En el estado, yo me siento bastante en confianza de que posiciones estatales, como cinco, las vamos a cambiar seguras de republicanas a demócratas”, continuó.

“¿En qué se basa para llegar a esa conclusión?”, indagó El Diario.

“Primero, por los números. Hacen encuestas y se ve lo que la gente está comentando. Y si tú comparas más o menos cómo votó la población de esos lugares en las últimas elecciones presidenciales, puede haber un impacto”, respondió.

La Enmienda 4 y las mujeres

El cambio además estaría ligado a la papeleta para aprobar o rechazar la Enmienda 4 de aborto y la firme postura de Harris en favor de este procedimiento.

“Ahora vamos a unas elecciones históricas donde se va a movilizar la comunidad, y las mujeres van a estar primeras en la fila. Yo te garantizo a ti, no importa las edades, que esa Enmienda 4, Kamala en la papeleta, yo creo que va a ser un impacto bien grande en la movilización de la mujer; incluso, la mujer latina”, previó.

El próximo 5 de noviembre, los residentes de Florida tendrán la oportunidad de votar sobre la Enmienda 4. A través de la boleta, que se sumará a la de la elección presidencial, los votantes decidirán si Florida debe proteger el derecho al aborto en determinadas circunstancias.Le Enmienda 4 busca ampliar el plazo legal del aborto en el estado hasta la “viabilidad”, entre las 20 y 25 semanas, o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente.

