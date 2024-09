Entrevista: Pedro “Pete” Marín, primer asambleísta hispano y boricua de Georgia, anticipa una larga noche de elecciones en el estado

Nueva York – Pedro “Pete” Marín, el primer latino y puertorriqueño en la Legislatura Estatal de Georgia, está convencido de que será “una noche larga” en el estado luego de que cierren los colegios de votación el 5 de noviembre como parte de las elecciones generales.

“El 5 de noviembre de 2024 va a ser una noche larga. Hay varios estados, incluyendo nosotros, que estamos viendo si nos vamos a ir rojos (republicanos) o azules (demócratas). Nosotros estamos como rosa por decirlo así”, describió Marín sobre el carácter cambiante de Georgia en términos electorales.

Marín, cuyo último mandato finaliza este año tras 22 representando el condado Gwinnett que alberga la más alta población hispana en el estado, no habla desde el vacío. Georgia es uno de los siete estados más disputados en la carrera presidencial o que determina los resultados finales de los comicios. Este ciclo electoral no será la excepción.

El representante estatal, quien decidió no aspirar a un nuevo término y se retira este año para abrirle paso a “sangre nueva”, conversó en exclusiva con El Diario sobre sus expectativas ante la competitiva contienda que enfrenta a la demócrata Kamala Harris con el republicano Donald Trump.

La importancia del voto boricua y latino en general en Georgia

Además, el político abordó el potencial del voto boricua y latino en el estado. Georgia cobija al momento más de 1 millón de hispanos. De esa cantidad, la población puertorriqueña sobrepasa los 100,000. Datos del Censo para el 2021 apuntaban a 131,779.

Los resultados de una encuesta de Fox News, medio de línea conservadora, divulgados este jueves ubicaban a la vicepresidenta 3 puntos por encima de Trump entre los votantes en ese estado.

Un 51% de los encuestados registrados para votar manifestaron apoyo a Harris mientras un 48% a su contrincante. La ventaja de la demócrata se mantiene estable si se le compara con la encuesta de agosto, en la que superaba al republicano en proporción de 50% versus 48% entre votantes registrados.

Otra encuesta de CBS, sin embargo, ubicaba a Harris por debajo de Trump por 2 puntos porcentuales, 49% versus 51%, respectivamente. Los resultados de ese sondeo fueron divulgados el miércoles.

En las pasadas elecciones, aproximadamente,12,000 votos definieron la contienda entre Trump y el presidente Joe Biden en Georgia.

Al momento, Trump enfrenta cargos en el estado en el caso por interferencia en los resultados de las elecciones del 2020.

Este mes, el juez del caso desechó dos de los cargos contra Trump. Sin embargo, no le dio paso a la solicitud de los abogados del exmandatario para desestimar todo el pleito.

En agosto del 2023, Trump y otras 18 personas fueron acusadas de participar en un plan para tratar de revertir ilegalmente los resultados de las elecciones en Georgia en las que prevaleció Biden.

Cabe señalar que la investigación en Georgia despegó a raíz de una alegada llamada, el 2 de enero de 2021, por parte de Trump al secretario de Estado, Brad Raffensperger, para que lo ayudara a encontrar los votos necesarios para ganar el estado.

Las cuestionadas acciones de la Junta Electoral del Estado de Georgia

Por otro lado, recientes acciones tomadas por tres de los cinco miembros de la Junta Electoral del Estado de Georgia han sido cuestionadas por demócratas que consideran que los republicanos se han excedido en sus poderes.

Los miembros del organismo están divididos en cuanto a temas como el conteo de votos y certificación de resultados después de que los tres miembros que apoyan la candidatura de Trump aprobaron varias reglas que establecen cambios en esos procesos.

Certificación de resultados por parte de junta electoral de Georgia

“Se habla de que la junta electoral de Georgia aprobó una regla que impacta o puede retrasar la certificación de los resultados hasta que haya una ‘indagación razonable’; le pregunto, con el precedente que ya vimos en el 2020 y ahora con este tipo de medida, ¿qué usted prevé?, ¿pudiera darse una situación similar si Trump no prevaleciera en Georgia?”

“Sí, sí, y, claro está, nosotros estuvimos muy en desacuerdo de que se nombraran a esos tres miembros del comité de elecciones. Número 1, la Cámara de Representantes y el Senado votaron para que el secretario de Estado no fuera parte de la Junta de Elecciones; por qué, porque él fue uno de los criticó al expresidente…Así que los republicanos MAGA de aquí de Georgia lo primero que hicieron fue, ‘vamos a sacarlo de cualquier decisión’. Entonces, nombraron a tres representantes al comité de elecciones que son muy afines al movimiento del expresidente Trump”, respondió el legislador quien sirvió en el comité ejecutivo del Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL) entre 2006 a 2019.

Marín relató que el caucus demócrata le pidió al gobernador de Georgia, Brian Porter Kemp, que explicara cuáles podrían ser los escenarios, a raíz de las nuevas reglas, si en las próximas elecciones los resultados se distancian por un estrecho margen.

“La contestación del gobernador fue que él iba a ver si tenía ese poder de sacar a esas personas del comité. El trajo al fiscal general del estado de Georgia para que tomara una decisión. Pero, a esos momentos, no ha habido una decisión. Políticamente, tienes que entender que el gobernador del estado de Georgia va a correr para el Senado en el 2026, y el fiscal general va a correr para gobernador, así que ellos no quieren tener esa fricción con el Partido Republicano”, resaltó.

Hace una semana, la junta electoral aprobó exigir a los condados el recuento manual de los votos emitidos el día de las elecciones, una medida que podría extender el proceso.

Los demócratas decidieron acudir esta semana al tribunal para forzar a Kemp a avanzar con las querellas éticas contra los tres republicanos de la junta electoral bajo el argumento de que se extralimitaron en su autoridad legal al aprobar dichas reglas.

Confía en potencial de candidatura de Kamala Harris

A pesar de los imprevistos que pudieran darse en las elecciones en Georgia y lo reñido de la contienda, Marín ve posibilidades de que los demócratas prevalezcan en las presidenciales luego de la victoria de Biden en el 2020.

El demócrata describió la llegada de Harris a la contienda presidencial como un “renacer” para el Partido Demócrata que comparó con el registrado con la candidatura de Barack Obama.

“Esto ha sido como un renacer. Siempre dándole las gracias al presidente Biden por su labor de sobre 50 años. Yo llevo 22 y sé el sacrificio que tiene uno cuando uno es un oficial electo. Esto ha sido como un cambio. Yo voy a comparar estas elecciones, ahora en el 2024, con la primera elección de Obama; aquel entusiasmo que había entonces con el senador Obama”, indicó.

“Yo te diría que hay una nueva energía. De los candidatos, el más viejo es el otro. Lo vimos en el debate. Históricamente, Estados Unidos siempre ha elegido para presidente o senadores o gobernadores. Con Trump fue que salimos de esa base y se eligió un empresario. Cuando vas como presidente, tú tienes que tener un poquito más de experiencia en política pública, en trabajar con las dos cámaras, y él no tenía nada de eso. Yo te diría que ahora, básicamente, teniendo a Kamala esto se ha sentido como un despertar. Yo estoy hablando todos los días con la gente y están entusiasmadas”, continuó.

Sin embargo, el político añadió que Harris no debe confiarse debido a que la contienda sigue muy cerrada.

“No obstante, están cuello a cuello. Acá en Georgia, creo que Trump está adelante por 1 % o 2 %. Biden acuérdate que ganó por 11,000 votos que yo me acuerdo aquella llamada que le hizo Trump al secretario de Estado para que le consiguiera 11,000 y pico de votos para poder él ganar Georgia. Así que no va a ser sorpresa, pero yo sé que vamos a estar hasta altas horas de la noche viendo quién va a salir presidente”, insistió el asambleísta.

¿Por qué Georgia es un estado tan reñido?

Lo que hace a Georgia tan competitivo a nivel electoral es, entre otras cosas, la división entre los electores de zonas más rurales versus los que residen en Atlanta y áreas limítrofes, explicó.

“¿Por qué?, porque si te pones a ver el mapa político, alrededor de Atlanta, área metro que son unos 20 y pico de condados, mayormente son condados demócratas. El resto, lo que le llaman la parte rural, eso todavía es bastión republicano. Cuando nosotros perdemos la Cámara en el 2005, fue el factor de que 11 representantes demócratas se cambiaron a republicano; entonces, le dieron la mayoría al Partido Republicano porque eso eran los constituyentes que tenían que eran muy republicanos…”, contrastó.

Desde 1992, cuando ganó Bill Clinton, el estado no votaba por un presidente demócrata. Para el asambleísta buena parte del triunfo de Biden se debió a la movilización de organizaciones para impulsar el voto latino en general.

“La movilización de las personas haya afuera (logró eso). Yo te diría también que tienen que ver los cuatro años bajo el presidente Trump. También, la gente ya estaba cansada y quería un cambio”, analizó.

Pero, a juicio de Marín, Biden prevaleció sobretodo por el elemento que siempre tiene más peso: los “soldados en el terreno” (boots on the ground), en referencia a los líderes el Partido tocando puertas, proveyendo información y hablando con la gente.

“Yo creo que eso es algo que lleva a que se ganen las elecciones. (Estas elecciones) son cerradas, sumamente cerradas…Yo fui nombrado uno de los 16 electores que votaron para la confirmación del presidente Biden. Para mí fue un honor que me hayan escogido para ser uno de los 16 electores”, destacó el legislador quien fue parte esencial de Latinos por Obama y Latinos por Biden.

Este tipo de iniciativas, según dijo, los demócratas deben reforzarlas en estas semanas previas a las elecciones si quieren prevalecer electoralmente.

El poder del voto boricua

Parte del impulso a la candidatura de Harris podría estar en manos de electores de origen boricua, reconoció Marín.

En ese sentido, para el legislador es clave registrar a los ciudadanos, pero sobre todo quitarles la “apatía” para que salgan a votar el 5 de noviembre.

“A veces los puertorriqueños somos medio miedosos de nosotros poder expresar nuestra opiniones, viniendo de un país en que la política es lo que ruge…El elector puertorriqueño tiene un poquito de apatía en expresar esas opiniones porque nosotros venimos de una tierra en que es o el statu quo o ser estado. Acá como demócratas y republicanos, nosotros somos un poquito moderados…Yo veo muchas de las plataformas del Partido Republicano que me gustan y las practico; como me gusta la parte demócrata de ayudar al prójimo, asuntos sociales y todo lo demás. Así que yo te diría que básicamente nosotros votamos; no hay así una coalición que te pueda decir de puertorriqueños. Yo sé que hacemos un sinnúmero de eventos puertorriqueños. Lo que yo he visto es que no nos mostramos tanto…”, describió el entrevistado.

Marín explicó que el hecho de que los boricuas en Georgia estén distribuidos por distintos enclaves a veces hace más complicado abordarlos.

“Es que los puertorriqueños están tan dispersos en el estado de Georgia; inclusive, Mimi Woodson, de Columbus, Georgia, ella fue la primera latina en el estado de Georgia. Ella salió elegida en la ciudad de Columbus como concejal”, expuso.

“Estamos bien dispersos. Yo tengo 66,000 personas en mi distrito y cuando hago algo, no hago algo simplemente para los puertorriqueños o los mexicanos; tengo que hacer algo para llevar nuestro mensaje a todas estas comunidades”, agregó.

En cuanto a los temas que apelan a los puertorriqueños en Georgia y podrían motivarlos a acudir a las urnas, el económico es uno de los más importantes, consideró.

“Yo te diría que es sumamente importante. La diáspora es sumamente importante. Ver las necesidades de los puertorriqueños que son las necesidades de la mayoría de todo estadounidense; los precios altos, la vivienda, seguridad pública. Desarrollo económico, yo creo que estamos en un momento estable, que estamos bien. Pero creo que esas son las cosas que me llegan a mí de muchos puertorriqueños que conozco en cuanto a lo que están buscando ellos”, enumeró el representante.

El debate por el estatus de Puerto Rico

Sobre el tema del estatus de Puerto Rico, Marín dijo que “de eso se habla mucho” entre los miembros de la clase política en Georgia. El enfoque de la discusión radica en las implicaciones que tendría el hecho de que la isla se convierta en el estado 51.

“Yo te diría que sí, y es porque básicamente hemos estado en el statu quo por muchos años. Y tú me preguntas ahora mismo, pues mira, yo me crié bajo la bandera del Partido Popular Democrático (PPD); mis abuelos fueron factores claves de Luis Muñoz Marín…Siempre estuve como popular en Puerto Rico. Una vez llego a EE.UU., llevo 30 años acá, mi visión ha cambiado un poco. No es que he cambiado de si vamos a ser estado o no, lo que me ha abierto a mí es la realidad de por qué nosotros todavía no nos convertimos en estado, y la realidad es que el Congreso de EE.UU. no quiere que P.R. se convierta en estado, número 1. Número 2, hay un sinnúmero de estados que si P.R. se convierte en el estado 51 tendría más poder político que muchos estados de la Unión, y yo te diría que hay como 10 u 11 estados que no tienen la población que tiene P.R., por ende sería mayor la representación puertorriqueña en el Congreso que la de ellos”, argumentó.

“Viendo el Partido Popular Democrático del statu quo, yo creo que ya nosotros pasamos de ser el statu quo. Yo creo que eso del Estado Libre Asociado cuando Luis Muñoz Marín y las alianzas, industrializar a Puerto Rico, ya tenemos que cambiar el idealismo de qué es lo que es el statu quo”, recomendó.

“¿Usted favorece la estadidad u otra fórmula de estatus?”, le preguntó directamente este periódico.

“Tenemos que ver las dos cosas. Hay un escollo para P.R. convertirse en estado y no lo va a ser, porque es el Congreso que tiene esa disponibilidad, y no veo el acercamiento de que Puerto Rico se convierta en un estado en el futuro. A lo mejor estoy erróneo, pero eso es lo que hemos visto en 20, 30 años o más, que no hay el apetito ese, y especialmente entre los congresistas republicanos”, contestó.

A juicio de Marín, hace falta repensar y redefinir el Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno de Puerto Rico bajo la condición territorial.

“Nosotros tenemos que crear una mejor alianza con EE.UU.; seguir con lo de la ciudadanía, con los programas federales que ayudan a Puerto Rico, y ver de qué manera nosotros, a lo mejor, podemos quitarnos esa parte de ser colonia”, expuso.

Sin embargo, para el entrevistado, más allá de los temas que interesan a los boricuas, es más importante saber transmitir el mensaje a los electores o potenciales electores.

“También es importante la forma en la que transmites tu mensaje. Nosotros no podemos pararnos a hablar una hora y hablar del oponente, del racismo que hay, del tamaño de las audiencias en los rallies; lo que pasó ahora, que Trump salió un comentario de que los haitianos se están comiendo las mascotas. Nosotros, como ciudadanos, queremos oír; yo pongo mi voto por ti, qué tú vas a hacer por mí, por mi familia en estos próximos cuatro años, y lo estamos oyendo más de parte del campamento de Kamala que del campamento de Trump”, abundó.

Crecimiento del electorado latino en Georgia

“Estamos hablando de unos 12,000 (votos de diferencia en las pasadas elecciones), y puertorriqueños son más de 100,000. O sea, que partiendo de ese análisis, un análisis matemático bien simple, uno puede decir que si los boricuas salen a votar…”, planteó El Diario.

“Pudieran tener la decisión, correcto; podríamos decidir quién nos va a dirigir en este país por los próximos cuatro años, claro está”, completó Marín.

En ese sentido, resaltó el potencial a nivel general del voto latino, que ha visto incrementar sustancialmente en los últimos años.

“Cuando yo corro por primera vez habían unos 15,000 a 20,000 latinos registrados para votar. Dale hacia abajo ahora al 2024, hay más de 350,000 latinos registrados para votar, y yo soy fundador de GALEO y escogimos al señor Jerry González como director ejecutivo. Ese crecimiento de electores, básicamente, se debe a un sinnúmero de organizaciones que están promoviendo el voto latino, porque GALEO fue una de las primeras que comenzó a promover el voto latino?Hay un sinnúmero de organizaciones que están allá afuera constantemente tratando de registrar al voto latino?”, señaló.

Otro segmento importante que hay que atender es el de los indecisos, entre los que habrían boricuas y otros hispanos.

“Eso es lo que está haciendo Trump y Kamala ahora, tratando de llegar a la gente del medio, gente que está indecisa, porque si vienes a ver eso es un porcentaje bien, bien grande, de millones de personas todavía indecisas de cómo van a votar”, planteó Marín quien identificó a Trump como el candidato que secuestró al Partido Republicano.

“Pena me da que el Partido Republicano haya sido secuestrado por este señor, porque los republicanos con sus valores de no impuestos, gobierno pequeño, fe, familia, provida. O sea, tienen un sinnúmero de plataformas que atraen a los dos bandos. Y pasa también en el Partido Demócrata que hay un segmento bien liberal que están tratando de crear fuerza, esa división, y ahí es donde estamos mal”, puntualizó el entrevistado quien se define como un demócrata moderado.

“Y a diferencia de los republicanos, ¿podríamos decir que alrededor de la figura de Kamala Harris, entre los demócratas sí hay apoyo generalizado?, ¿no hay división en términos de esa candidatura?”, indagó este rotativo.

“No lo creo, porque inclusive tú miras mucho la fuerza de un candidato por el dinero que ha recogido…Eso lo que te demuestra, número uno, es fuerza; y número dos, la habilidad de tú poder llevar tu mensaje. Y vimos que Kamala está barriendo con la recaudación de fondos para su campaña…Hay una oportunidad de elegir a nuestra primera mujer presidenta, y, número dos, la primera presidenta afroamericana asiática; sería histórico para este país”, respondió.

La historia de Marín como boricua en la diáspora

Marín llegó a Estados Unidos en el 1992 como resultado de un traslado de trabajo y empezó a involucrarse en organizaciones sin fines de lucro enfocadas en la comunidad hispana ante la falta de representación.

“Entonces vi que había una necesidad en las organizaciones sin fines de lucro para poder trabajar con esa comunidad reciente. No obstante, lo hice. Me convertí en un director ejecutivo de una organización sin fines de lucro. En ese momento, en el 2002, hubo un grupo de latinos amigos míos que me dijeron que había una posición abierta para correr para la Cámara de Representantes; así es que lo hice, y entonces me convertí en el primer latino en la historia en salir electo como representante en el 2003 en Georgia…Así que 22 años; yo me siento muy honrado de haber servido al estado tanto tiempo. Me voy estando bien arriba y en mis propios términos que también eso es importante para una persona que es elegida…Y también una promesa que le tenía a mi esposa de poder ya retirarnos”, contó el demócrata quien fue director ejecutivo del Centro Mexicano de Atlanta.

También Marín manifestó sentirse orgulloso por abrirle paso a otros políticos de origen hispano como Jason Esteves (demócrata) y Rey Martínez (republicano).

“En 22 años, ha habido un sinnúmero de leyes que hemos pasado, en todos los aspectos, educación, seguridad pública, desarrollo económico. Pero yo creo que mi legado fue que yo me convertí en un puente entre las comunidades diversas de Georgia y el Gobierno, porque yo fui el primero que trajo a los latinos al Capitolio para que estuvieran presentes…Pero, también, yo fui el primero que invité a la comunidad de Vietnam, en el estado de Georgia, a la coreana, a los de China, los hindúes, pakistaníes. Yo fui el primero que abrí esa puerta para que ellos vinieran al Capitolio, y que los legisladores vieran la diversidad que hay en el estado y para que ellos tuvieran presencia…”, afirmó.

Este artículo es parte de una serie enfocada en el poder electoral de los boricuas en estados clave de Estados Unidos. En la próxima entrega conversamos con la portavoz para medios hispanos de la campaña de Donald Trump sobre el caso de Georgia y otros estados decisivos en estas elecciones.

Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para próximos reportajes.

