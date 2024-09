Entrevista: Nydia Velázquez responsabiliza a republicanos por frenar discusión del tema del estatus de Puerto Rico en el Congreso

Nueva York – La representante de origen boricua en el Congreso de Estados Unidos Nydia Velázquez responsabilizó a los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara baja, por el estancamiento en la discusión del tema del estatus luego de que bajo su liderazgo se lograra aprobar en ese cuerpo legislativo la Ley de Estatus de Puerto Rico (H.R.8393) en diciembre de 2022.

Sin embargo, la legisladora de NY afirmó que cuando inicie el próximo Congreso, los demócratas necesitarán del apoyo de los republicanos para darle paso a cualquier medida que busque adelantar la solución del tema del estatus en la isla. El 8393 dispone para un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación.

En entrevista exclusiva con El Diario, la congresista anticipó que planea presentar la legislación nuevamente, y que, como parte del trámite, se consultará a distintos sectores. Matizó que los detalles finales del proceso los determinarán los que estén a cargo de la comisión con jurisdicción en el tema, que en este caso es el de Recursos Naturales.

La aprobación de la legislación de consenso, como fue descrito el H.R.8393 al momento de su presentación pública en el 2022, se dio luego de meses de arduas negociaciones entre Velázquez y líderes con posturas ideológicas diametralmente opuestas como la comisionada residente en Washington D.C., la republicana Jenniffer González.

El 15 de diciembre de 2022, 233 demócratas votaron a favor y 191 en contra. Deiciséis republicanos favorecieron el proyecto.

Previo a este esfuerzo, Velázquez, quien presidió el Caucus Hispano del Congreso, había presentado el “Acta de Autodeterminación de Puerto Rico” o H.R. 2070 junto a otros demócratas como Alexandria Ocasio Cortez (AOC). Por su parte, González y el representante demócrata de Florida, Darren Soto, radicaron el H.R.1522 o “Acta de Admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión”.

El H.R. 8393 surgió de las conversaciones entre las legisladoras para dejar de lado los proyectos anteriores y avanzar con la del plebiscito. Básicamente, el 8393 conciliaba los dos proyectos que competían para ser aprobados tanto en Cámara como en Senado con el fin de atender el tema del estatus.

El año pasado, versiones del 8393 fueron presentadas tanto en Cámara como en el Senado, H.R.2757 y S. 3231, respectivamente.

Sin embargo, ninguno de los proyectos de ley han avanzado en el trámite legislativo. En el caso de la versión de la Cámara, introducida por el demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, la misma cuenta con 97 coauspiciadores, 84 demócratas y 13 republicanos.

El 3231, presentado por el demócrata de Nuevo México, Martin Heinrich, cuenta con 25 coauspicios demócratas y uno independiente.

El portavoz de la mayoría demócrata en ese cuerpo, Charles Schumer, anunció a principios de mayo su respaldo al proyecto.

En el Senado, donde la diferencia entre demócratas y republicanos es de 51 versus 49, respectivamente, líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) asociados con el ideal de la estadidad han encabezado principalmente las gestiones para lograr los coauspicios para el 3231.

En ese sentido, Velázquez, primera mujer puertorriqueña electa al Congreso, cuestionó el gasto millonario en cabilderos por la estadidad para tan pocos resultados.

Por otro lado, grupos de la diáspora han cuestionado que la plataforma demócrata ratificada a viva voz en la convención nacional en Chicago incluya un compromiso con las nuevas versiones del Puerto Rico Status Act, esto a solicitud de líderes estadistas como el presidente del partido nacional en la isla, Luis Dávila Pernas. Los objetores incluso plantearon sus reservas en el marco de la convención nacional. Sus argumentos en contra se centran en la supuesta falta de claridad del proyecto de ley en cuanto a aspectos como el impacto en el idioma e impuestos federales de prevalecer la estadidad en una consulta.

Por su parte, los miembros del Partido Popular Democrático (PPD) han cuestionado que la legislación no incluya al ELA (Estado Libre Asociado), sistema de gobierno que rige a Puerto Rico como territorio.

Velázquez también respondió las preguntas de El Diario sobre las objeciones por parte de estos sectores al proyecto de ley.

A continuación, el intercambio íntegro:

El Diario: “¿Cómo usted analiza a nivel general el avance del tema del estatus en el Congreso a raíz de la presentación del ‘Puerto Rico Status Act’ y la aprobación en la Cámara de Representantes en diciembre de 2022, y luego la presentación de nuevas versiones?

Velázquez: “Se hizo lo que se tenía que hacer en lograr que pasara la legislación en la Cámara de Representantes. Obviamente, el ambiente en el Senado no es el mismo que tuvimos aquí en la Cámara, y no hemos logrado, por un lado, que se hagan vistas públicas en el Senado, y que los proyectos adicionales que se han introducido han sido con el deseo de satisfacer a ciertos grupos de interés en Puerto Rico, y los mismos autores de esa legislación saben que no tienen posibilidad ninguna de ser considerados en ninguna de las dos cámaras. La frustración mía, básicamente, es que sabemos, por ejemplo, que los republicanos, comenzando con Donald Trump, con Mitch McConnell, con el presidente de la comisión de Recursos Naturales (Joe Machin), que ninguno apoya la estadidad. Y, como ninguno apoya la estadidad, ellos no quieren darle paso a ningún tipo de vista pública sobre la legislación. Es irónico que el Partido Nuevo Progresista (PNP) se haya dedicado a contratar cabilderos que hayan gastado millones de dólares y no hayan podido mover a ninguno de esos republicanos que no han permitido que se hayan llevado vistas públicas ni en la Cámara ni en el Senado”

El Diario: “El motivo de mayor peso en la resistencia por parte de los republicanos a atender este tema del estatus, ¿es realmente que temen que Puerto Rico, si se convierte en estado, sea uno demócrata?”

Velázquez: “Hay dos razones. Una es política, y otra, yo creo, que es simplemente que ellos no pueden lidiar con la posibilidad de que haya un estado hispano como parte de la Unión Americana. Básicamente, ellos no podrían, porque hablamos español; no somos blancos, de ojos azules y verdes”

El Diario: “El algún momento, usted se reunió con la comisionada residente, ahora candidata del PNP a la gobernación de Puerto Rico, y hubo cierto consenso (sobre una legislación para resolver el estatus). Pero, en este punto en el que estamos ahora, ¿cómo usted evalúa la gestión de Jenniffer González para tratar de convencer precisamente a esos republicanos que están reacios a avanzar con el tema del estatus?”

Velázquez: “Yo me siento frustrada en el sentido de que los votos para pasar la legislación (8393) fueron votos demócratas, y que, después de haber gastado millones de dólares, es muy poco lo que tienen los penepés en Puerto Rico para demostrar en términos de avance político y de haber cambiado la mentalidad de líderes del Partido Republicano, que sin ellos y sin su apoyo no vamos a lograr tener la posibilidad de mover la legislación”

El Diario: “Líderes de la diáspora también han planteado objeciones en términos del Puerto Rico Status Act desde el H.R. 8393, ¿usted esperaba que, en la coyuntura de la convención nacional, se trajeran estos argumentos?, ¿cómo lo tomó usted?”

Velázquez: “¿Qué argumentos?”

El Diario: “Que el contenido del Puerto Rico Status Act no es claro y que se necesitarían aclarar ciertos asuntos…”

Velázquez: “Yo no creo que la convención es el lugar para hacer esto; pero, por otro lado, yo sé que son activistas y van a utilizar cualquier avenida para hacer ruido y criticar o decir lo que tengan que decir. Bien que lo hagan. Si yo estuviera en los zapatos de ellos, quizás también lo haría. Pero, el problema se resuelve aquí (en el Congreso), con participación en las vistas públicas, hablando con los congresistas, etc. Yo te voy a decir una cosa: el que crea que va a encontrar un proyecto de legislación que complazca al 100%, están delirando. Tú no vas a encontrar la legislación perfecta, porque, para que una legislación se pueda mover, tiene que haber un ‘give and take’ (proceso de dar y recibir). Esa es la realidad de cómo se legisla. Nadie sabe lo que tuve que pasar durante seis meses de negociaciones, donde en un momento no querían ni que se reconociera la ciudadanía americana para hijos nacidos de padres puertorriqueños bajo la libre asociación. Y eso fue una lucha bastante dura. Quieren que aparezca que va a haber el idioma español; incluyendo Nuevo México, Arizona, en esos estados donde la mayoría eran latinos, nunca se dio una situación como esta. Es lo que es. No vas a tener todo lo que tú tienes en una legislación. Ahora, si quieres que en 50 años a partir de ahora estemos en el mismo sitio que estamos hoy, pues bueno…”

El Diario: “Usted ha mencionado que para avanzar con cualquier legislación de este tipo tiene que haber una mayoría demócrata porque son los que están más comprometidos con este tema, ¿insiste en ese planteamiento?”

Velázquez: “Debe haber una mayoría, pero, por otro lado, no podemos pasar una legislación de esa naturaleza sin que haya el apoyo de los republicanos. Ella (Jenniffer González) creo que logró 18 miembros del Congreso republicanos que apoyaron la legislación. Pero se necesita más que eso, especialmente cuando se gastaron millones de dólares para avanzar la causa de la estadidad”

El Diario: “En términos de la Acta de Autodeterminación para Puerto Rico que usted había presentado previamente, ¿hay alguna probabilidad de que alguno de estos proyectos evolucione hacia ese proyecto inicial que usted presentó para una Asamblea Constitucional de Estatus antes de que se lograra el consenso con González (para la legislación del plebiscito)?

Velázquez: “Eso sería lo ideal, pero no creo que aquí hay el ambiente de uno y del otro partido, de ambos partidos. Esa es mi apreciación”

El Diario: “En la convención (nacional demócrata), usted dio un mensaje (a la delegación de Puerto Rico), donde habían populares, penepés. En términos de los populares, ¿ellos le manifestaron alguna inquietud en particular sobre el tema del estatus y lo que se está discutiendo en el Congreso?”

Velázquez: “Yo les dije bien claro que yo estaba abierta a tener discusiones y continuar. Yo le dije que estaba comprometida con el proyecto de estatus porque hay que volverlo a introducir; retomar el proyecto del estatus. Y le dije a los penepés que era irresponsable de parte de ellos decir que el acta del estatus era una estadista, porque no lo es, y ellos lo saben. Incluso, les molestó muchísimo, y muchos estaban molestos con Jenniffer González, de que se incluyera la ciudadanía americana en la libre asociación. Y a los populares, que yo estaba abierta a recibirlos y a tener intercambios con ellos, siempre y cuando trajeran una opción (de estatus) que estuviera fuera de la cláusula territorial, que no fuera colonial ni territorial. Yo estaba abierta a sentarme con ellos”

El Diario: Pero, ¿se puede hablar realmente de un Estado Libre Asociado (ELA) no territorial o no colonial?, porque si hay otra opción que no sea la estadidad, independencia o libre asociación, yo no la conozco; pero usted me dirá, ¿hay una bajo el derecho internacional en términos del ELA?”

Velázquez: “Ellos pueden bregar con una definición; ser sometida al Departamento de Justicia para evaluación, y entonces tendríamos que ver cuál es el veredicto”

El Diario: “La pregunta que le tengo que hacer entonces es, ¿hay realmente voluntad dentro del Partido Popular Democrático (PPD) para eso?, porque lo que parece es que no, y le digo que parece que no, porque cuando uno le pregunta a líderes del Partido sobre este tema, lo que dicen muchos es que lo que importa es el estatus económico, el de la reconstrucción…”

Velázquez: “Entonces no pueden criticar o decir que ellos no han sido consultados; y decir que no han sido consultados, es irresponsable, porque muchas veces llamaron para pedir reuniones y nunca asistieron”

El Diario: “Usted indicó que se tendría que presentar la legislación (de plebiscito) de nuevo. Como parte de ese proceso, ¿se podría convocar a audiencias? ¿Qué procesos adicionales se pudieran realizar?”

Velázquez: “Hay que seguir el proceso legislativo, donde uno reintroduce la legislación; la legislación se envía al comité que tiene jurisdicción, y el presidente de ese comité tienen la prerrogativa de llamar a vistas públicas, traer expertos, testigos, y evaluar la legislación; tener el ‘feedback’ de ellos, y a base de la información que se recolecte en esas vistas públicas, decidir si hay que hacerle cambios o no, y entonces hacer un ‘mark-up’ (sesión de mark-up en el comité) y llevarla al pleno (floor).

Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para la última parte de la entrevista a la representante Nydia Velázquez en la que abordaremos el tema del impacto de la Ley 22 y la investigación del IRS a evasores de impuestos.

