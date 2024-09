Puerto Rico: PIP también pide a simpatizantes que dejen en blanco papeleta de plebiscito criollo

Nueva York – El comisionado electoral de Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, dijo a El Diario que le están pidiendo a sus simpatizantes que dejen en blanco tanto la papeleta del plebiscito criollo como la simbólica presidencial que será distribuida a los votantes como parte del paquete electoral de los comicios generales del 5 de noviembre.

El PIP decidió recurrir a esa alternativa luego de que el Tribunal Supremo en la isla fallara en contra del recurso que presentó la colectividad como institución para impugnar la celebración de la consulta plebiscitaria el mismo día de las elecciones generales.

“Nosotros, ante esa decisión, estamos exhortando a los militantes de nuestro partido a que dejen en blanco esas últimas dos papeletas”, declaró el funcionario a este rotativo.

“Aparte de que son dos encuestas que se pudieran hacer, gratis, fácilmente por radio, se están gastando millones de dólares en esas dos papeletas en publicidad que no tienen significado alguno”, argumentó el representante del PIP ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

En la demanda, los pipiolos argumentaron que el gobernador Pedro Pierluisi usurpó poderes de la Asamblea Legislativa al convocar, mediante orden ejecutiva, el plebiscito, que será el séptimo en la isla.

En específico, el recurso legal impugnaba la constitucionalidad de la Ley 165 de 2020 o “Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”, estatuto en el que se amparó Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista, para añadir la quinta papeleta.

En las elecciones generales del próximo 5 de noviembre en Puerto Rico, los electores recibirán cinco papeletas. Tres son las tradicionales: la de la gobernación, comisaría residente, municipios / Legislatura. La cuarta papeleta corresponderá a una elección simbólica entre los candidatos presidenciales, es decir Kamala Harris y Donald Trump; mientras que la quinta es la del plebiscito entre las opciones de estadidad, independencia o libre asociación.

En el caso de la papeleta presidencial, la CEE encamina el proceso en virtud del Código Electoral del 2020 que establece que habrán elecciones presidenciales en cada elección general, y que comenzarán a partir del 2024.

Ni la cuarta ni quinta papeleta son vinculantes o tienen validez a nivel federal. Sin embargo, para líderes estadistas son un instrumento para llevar a Washington D.C. y al Congreso el mensaje sobre la necesidad de resolver el tema del estatus en el territorio, indagar sobre las preferencias de los boricuas en términos de fórmulas, así como su predilección en cuanto a candidatos y políticas para Puerto Rico.

Tanto para los independentistas, que mantienen una alianza electoral con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) rumbo a los comicios, así como militantes del Partido Popular Democrático (PPD) el plebiscito criollo es simplemente una estrategia para atraer a más electores estadistas a las urnas.

“Donde cuenta una consulta es en EE.UU., en el Congreso. Fracasan allí, Jenniffer (González) y (Pedro) Pierluisi, los dos, y quieren traerlo aquí como un anzuelo para que supuestamente voten los estadistas. Pero los estadistas están claros, por eso es que se han ido tantos del PNP. No quieren que los cojan de tontos nuevamente. Así que no les va a servir para nada…”, expuso Aponte.

“Los estadistas plantean que como los del PIP saben que la independencia no va a ganar en la consulta, por eso no quieren que la gente participe…”, indagó El Diario.

“Nosotros desde hace muchos años hemos propuesto la Asamblea de Estatus en nuestro programa de gobierno. Ese es el mecanismo que hemos propuesto que incluye a todas las fórmulas descolonizadoras, incluyendo los estadistas para que vayamos al unísono a EE.UU., al Congreso, donde cuenta, a reclamarle. Además, es un proceso que no es de un solo día, y no es una sola elección. La Asamblea de Estatus lo que logra es que pasa una elección y como quiera sigue el proceso hasta que finalmente se descoloniza a Puerto Rico”, argumentó el líder independentista.

“Siguen con un libreto viejo de los años 70 y 80 que no les ha funcionado en lo más mínimo”, añadió en referencia a los esfuerzos del PNP para que Puerto Rico se convierta en estado.

El comisionado del PIP además cuestionó, en particular, el resultado del plebiscito del 2017 y la consulta especial para seleccionar a los delegados por la estadidad en el 2021.

“Aquí en el 2017 hubo una elección que ellos se inventaron que el 90 y pico por ciento votó por la estadidad; y qué paso, nada. Este cuatrienio hubo una votación por unos cabilderos, que se están gastando fondos públicos al día de hoy que, para qué les ha servido, de nada. Al revés, ha habido acusaciones de que no han hecho el trabajo allí…Así que la gente seria estadista sabe que es una tomadura de pelo”, señaló.

“Pero, no me ha contestado la pregunta, ¿usted cree que la independencia ganaría en ese plebiscito?”, indagó este rotativo.

“Vamos a ver en el futuro que va a pasar, pero en estas elecciones en estas últimas dos papeletas nuestra postura es que se deje en blanco esas dos papeletas”, respondió.

En los pasados meses, la discusión en la CEE se centró en los fondos de publicidad para promover la consulta plebiscitaria.

El comisionado del PIP alegó que el dinero no ha sido asignado.

“Toda la campaña publicitaria de esa consulta, que son millones de dólares, no ha sido asignado ese dinero. Claro, recuerda, el Código Electoral le da todo el poder a la presidenta. No me consta, y yo creo que a los otros comisionados, no estoy incluyendo al PNP, los otros comisionados no sabemos si la presidenta ha desviado dinero para esa consulta”, sostuvo.

Sin embargo, a principios de agosto, la Junta de Control Fiscal aprobó la petición de la CEE para asignarles $2.1 millones adiciones que serían utilizados para la campaña educativa sobre el plebiscito.

En una carta enviada al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Blanco Urrutia, su homólogo en la Junta, Robert Mujica, informó de la aprobación de $2,105,000 de una reserva de $4 millones que mantiene esa agencia para cubrir los gastos de medios de comunicación y publicidad relacionados con la campaña de concienciación y educación para las elecciones generales de 2024.

Con la nueva aprobación de fondos, el presupuesto disponible en la CEE para esos fines suma $5.2 millones. Inicialmente, la partida destinada por la Asamblea Legislativa y la Junta era de $3.1 millones, según informó El Vocero.

Cabe señalar que El Diario contactó este lunes al equipo de prensa de la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, para solicitar una entrevista sobre ese y otros temas, como el registro de electores, pero no hemos recibido respuesta.

El PPD ya le había pedido a sus simpatizantes dejar la papeleta del plebiscito en blanco a modo de protesta.

Aparte de que consideran la consulta una estrategia para movilizar a votantes estadistas, también cuestionan que el Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno que rige en la isla, sea excluido de la consulta como alternativa.

