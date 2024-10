Lupillo Rivera admite sentirse defraudado: “Es triste que el dinero los cambie”

Lupillo Rivera es uno de los más fuertes estandartes vivos que posee la familia Rivera. A lo largo de los años, muchos de los éxitos, de las alegrías y tristezas de su “clan” han sido públicos. En primer lugar porque el apogeo de las redes sociales ha sido altamente aprovechado por todos los suyos y porque tanto el interés del público como el de la prensa no ha disminuido.

Maripily lanza “Macumba” y ‘le come el mandado’ a Lupillo

A través de La Casa de los Famosos 4, los fans pudieron lo mucho que al “Toro del Corrido” lo afectan los problemas de su familia y cómo ha intentado siempre ver por el bien de sus sobrinos, según él mismo. Sin embargo, todo parece indicar que hay un nuevo lío entre ellos porque a través de su cuenta de IG, el cantante dijo sentirse terriblemente drefraudado.

“Le quiero decir a toda mi gente que sí ando bien agüitado, mi raza”, dijo Rivera. “Como a mí lo único que me queda es el público, me pongo a platicarles estos problemas. Hace unas tres semanas me pusieron contra la espada y la pared y no sabía para dónde hacerme o si contarles lo que realmente está pasando. Me da mucha tristeza porque esas personas saben que siempre he estado al 100% para ellas. Es triste que el dinero los cambie”, concluyó el cantante.

Lupillo Rivera se quebranta en el Paseo de la Fama, en la develación de la estrella de Jenni Rivera

Según destacó Mezcalent, al ver sus declaraciones los fans del intérprete decidieron enviarle mensajes de aliento luego de su publicación e insinuaron que, de tratarse de los hijos de Jenni Rivera, todos deberían de estar agradecidos por lo que su tío ha hecho por ellos.

Ahora, es importante hacer hincapié en que nadie sabe a ciencia cierta si esta decepción en efecto tenga que ver con los hijos de Jenni Rivera, ya que hay quienes también creen que pueda tratarse de su mamá y de su hermano Juan Rivera.

