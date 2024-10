Alerta “Tusi”, la peligrosa droga “rosa” que se trafica en NYC

–¿Qué tienen en común la elefantita Elly, Barbie, Ken, la Pantera Rosa, el algodón de azúcar, los flamingos, algunos unicornios del mundo de la fantasía e incluso muchos de los deliciosos cupcakes que se venden en panaderías de la ciudad? Todos ellos comparten ese toque “lindo” del color rosa, que la mayoría asocia con sentimientos de amor, ternura y calma. Incluso en la sicología del color, se asegura que el rosa puede tener un efecto tranquilizante y casi milagroso, porque reduce los niveles de estrés.

Pero por estos días, y en contradicción con las bondades del color, en la Gran Manzana anda rodando un “polvito rosa” que se está convirtiendo en una peligrosa amenaza, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes, y que se distribuye especialmente en ambientes de rumba. Conocida como Tusi, o “cocaína rosa”, solo de nombre, porque no tiene nada que ver con el estupefaciente blanco, esta droga ya se está comercializando en Nueva York desde hace unos meses, y es el nuevo peligro para quienes consumen sustancias o para quienes caen en la trampa de creer que es suave e inofensiva, como pudiera parecer, por su color, olor y sabor.

Así lo reveló el jefe de detectives del NYPD, Joseph Kenny, quien en diálogo con El Diario NY, alertó a los neoyorquinos sobre la presencia y el peligro del estupefaciente en la Gran Manzana, cuya producción y comercialización se le adjudica a integrantes de la banda criminal el Tren de Aragua, que se creó en Venezuela, y que ha extendido sus acciones delictivas a otros países como Colombia, Perú, Chile, Panamá, Ecuador, y tras la reciente ola migratoria, también a ciudades de Estados Unidos.

“El Tusi, por lo que sabemos, empezó en Colombia y ahora está llegando a Estados Unidos. Es una droga sintética y aunque la llaman cocaína rosa, es alarmante, porque lo que sabemos es que no es cocaína, y usualmente es una droga que está mezclada con ketaminas, y en algunos casos con fentanilo, lo que puede causar sobredosis en la gente”, comentó el oficial de policía. “Imagínen si alguien está drogado con ketaminas (una droga depresora y alucinógena que general dependencia psicológica muy alta) y quiere consumir Tusi para bajar el subidón, pensando que es cocaína, y resulta que lo que está ingiriendo es más ketamina. Es muy grave”.

El Jefe de detectives del NYPD agregó que operativos adelantados por oficiales encubiertos han logrado detectar que la droga se está vendiendo mayormente en sitios de entretenimiento de Queens, como la popular Avenida Roosevelt, y también cerca de refugios donde viven inmigrantes recién llegados, como Randalls Island y Manhattan. Aunque el oficial mencionó que las investigaciones de la policía han logrado la captura de varios traficantes de Tusi, e identificar a unos 24 miembros de El Tren de Aragua, no todos están tras las rejas, pues algunos jueces los han liberado al no tener su historial criminal, debido a que no se cuenta con información de sus actividades delictivas en Venezuela.

El jefe Kenny también hizo un llamado a los padres de familia y a los neoyorquinos en general a que estén muy atentos sobre el auge del Tusi, pues su presentación rosa la hace muy atractiva principalmente para niños y adolescentes.

“Obviamente esta droga está dirigida hacia la gente joven. Es rosada por una razón, es como una marca, y además huele como fresa y sabe a fresa; lo hacen para atrapar a niños. Por eso los padres tienen que estar alerta, así como con otras drogas. Ellos (los traficantes) la están haciendo aquí teniendo los componentes químicos y los ingredientes”, dijo el funcionario del NYPD, quien mencionó que el precio de una dosis es menor a $70 dólares. “Hemos visto que la están vendiendo en locaciones donde quedan los refugios de migrantes, algo que también es nuevo para la ciudad de New York. Nuestra oficina de narcóticos está haciendo algunas investigaciones sobre la venta de esta droga, estamos rastreando también algunos movimientos en Nueva Jersey. Estamos investigando agresivamente este asunto”.

El detective dijo además que para ponerle freno al avance del Tusi, que en países como Colombia ha causado muertes y muchos daños en la salud de miles de jóvenes que cayeron en las garras de esa droga desde que comenzó a popularizarse, hace casi dos décadas, urge que todos los estamentos y autoridades remen hacia el mismo lado en la lucha contra El Tren de Aragua.

“Esta es una responsabilidad compartida. El NYPD hace arrestos, nostros estamos llevando los casos ante los fiscales y necesitamos que estas personas permanezcan en la cárcel. Pero la gran dificultad que tenemos, es que la mayoría de los migrantes que están cometiendo este delito y otros crímenes, entran ilegalmente por el Paso o por Eaglepass, en Texas, donde son arrestados sin cargos y son liberados, entonces cuando son arrestados en Nueva York, los jueces miran su récord criminal y no se reflejan arrestos previos, y los liberan”, dijo Kenny.

“Y la verdad, nosotros tampoco sabemos cuál es su historial, porque siendo francos, nosotros no tenemos acceso a eso, en particular si son de Venezuela, que es virtualmente un narco estado. No tenemos manera de ver el pasado judicial de esa gente arrestada en Nueva York”, destacó el oficial.

“Parte de nuestro problema con esa pandilla es que ellos se camuflan en la comunidad inmigrante, se mezclan muy bien en la comunidad migrante. El NYPD sabe que no todas las personas que llegan al país vienen a romper la ley, ni son criminales ni son miembro de pandillas, pero infortunadamente, los miembros del Tren de Aragua se mezclan muy fácil con la población que vive en los albergues, lo que hace difícil para nosotros identificarlos”, dijo.

La DEA también está adelantando labores para desmantelar la banda que está detrás del tráfico de Tusi en la Gran Manzana, del que dicen se está incrementando, y tras un golpe propinado hace un par de semanas, que terminó con el arresto de un sujeto de Nueva Jersey, llamado Rodrigo Zapata, de 27 años, por presuntamente vender “cocaína rosa”, las autoridades antidrogas aseguran que están pisándole los talones de cerca a los traficantes.

“Con el reciente aumento en la distribución de ‘cocaína rosada’ en Nueva York, la DEA y nuestros socios de la policía han comenzado a apuntar a los individuos responsables de la venta de esta droga ilícita”, dijo el agente especial a cargo de la DEA, Frank Tarentino. “Felicito a nuestro equipo y socios de la DEA por su diligente trabajo para eliminar a estos individuos peligrosos de nuestras calles”.

Según la agencia de lucha antidrogas, entre abril y septiembre de este año, el presunto traficante arrestado, supuestamente vendió Tusi a un agente encubierto en varios lugares de Manhattan, entre ellos Harlem, Hell’s Kitchen, Manhattanville, Greenwich Village y cerca de Central Park. Tras analizar tres de las dosis vendidas por Zapata, se encontró ketamina y una mezcla de ketamina y MDMA.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, por su parte, no reveló cuántas personas han ingresado a salas e emergencia en lo que va corrido del año, a causa del consumo de Tusi, pero mencionaron estar al tanto de la nueva droga que se vende en la Gran Manzana.

“Nuestro objetivo es reducir las muertes por sobredosis y mejorar las vidas mitigando el riesgo de muerte de las personas que consumen drogas y garantizando que todos tengan acceso a servicios de apoyo, tratamiento y recuperación de alta calidad cuando, donde y como los necesiten”, comentó una vocera de esa agencia que advirtió que en las dosis de Tusi que han examinado a través de su programa de verificación de drogas, no se ha encontrado fentanilo.

Asimismo, el Departamento de Salud manifestó que continúan monitoreando las tendencias emergentes de drogas y coordinando los esfuerzos de respuesta en toda la ciudad con el apoyo a más de 85 programas de prevención, tratamiento de trastornos por uso de sustancias y recuperación de drogadicción. Otro dato revelado fue que hasta el 31 de agosto pasado, los resultados de la verificación de drogas, que son un tamaño de muestra pequeño y no representativo de la ciudad de Nueva York, solo han incluido una cantidad muy pequeña de muestras confirmadas de Tusi.

Finalmente, las autoridades de Salud hicieron un llamado a quienes consumen sustancias, a que primero analicen bien las drogas que usan, a través de las tiras reactivas de fentanilo, o visitando el servicio de verificación de drogas de la ciudad de Nueva York para obtener información sobre el contenido de sus dosis. También pueden mirar los pasos que pueden tomar para reducir el riesgo de sobredosis y otros resultados adversos para la salud.

A pesar de la alerta de las autoridades ante la nueva droga, actualmente ninguna agencia de la Administración Municipal está adelantando alguna campañas educativa que ponga sobre aviso a los jóvenes y a sus familias, por lo que neoyorquinos como Mariela Gutiérrez, madre de dos adolescentes se declaran preocupados.

“Me aterra mucho escuchar que hay drogas nuevas como ese Tusi, aquí en la ciudad, pero me angustia más que nadie nos diga nada ni le informen a nuestros niños para evitar que esa porquería los termine agarrando y hasta matando”, dijo la madre de familia colombiana. “Esta ciudad tiene mucha plata y además de las labores de la policía para arrestar a los criminales deben urgentemente promover una campaña para que nos enteremos todos sobre los riesgos y no se termine uno enterando cuando ya sea demasiado tarde”.

El Departamento de Educación aseguró que en general, en las escuelas de la ciudad, los incidentes que involucran el uso y/o posesión de una sustancia controlada o medicamento recetado sin autorización, drogas ilegales, parafernalia de drogas o alcohol, han disminuido un 23,9% en comparación con el mismo período del año escolar pasado, peor no hicieron ninguna referencia específica sobre el Tusi y un plan de educación para informar a los alumnos sobre estos peligros de la nueva droga que ronda en Nueva York.

“La seguridad y el bienestar de nuestros jóvenes es nuestra máxima prioridad, por lo que contamos con una amplia gama de sistemas de apoyo disponibles para los estudiantes que puedan estar luchando con un problema de abuso de sustancias”, dijo un vocero del Departamento de Educación. “Trabajamos de manera preventiva para reducir la prevalencia del abuso de sustancias entre nuestros jóvenes, y nuestros Especialistas en Prevención e Intervención en Abuso de Sustancias (SAPIS) trabajan directamente en las escuelas para brindar servicios de prevención e intervención, que incluyen asesoramiento, resolución de conflictos, programas de liderazgo entre pares y más”.

Sin embargo, esa agencia no reveló si hay encontrado o no dosis de Tusi en posesión de estudiantes.

Datos sobre el Tusi