Sian Chiong asegura está en terapia tras salir de “La Casa de los Famosos México”

El actor y cantante Sian Chiong reveló que está recibiendo terapia para lidiar con el “hate” que ha enfrentado tras su participación y salida de “La Casa de los Famosos México“.

En una entrevista con la prensa, el cubano, de 30 años, habló sobre cómo la exposición mediática y las críticas que ha recibido han afectado su bienestar mental, asegurando que no ha sido fácil adaptarse a la vida tras su participación en el reality de Televisa, ya que tiene insomnio y ataques de ansiedad, por lo que decidió buscar apoyo profesional para superar esta difícil etapa.

“Ahorita empecé a tomar terapia, tengo apenas dos sesiones. Tomé la decisión porque a pesar de que mi familia, sobre todo mi padre y mi madre siempre han sido como mis psicólogos, siento que en este momento sí necesito una opinión muy neutra.

No me siento tranquilo solamente teniendo la opinión de mis familiares que como quiera me van a dar una opinión muy pasional desde el amor que me tienen” dijo el cubano, quien ha recibido críticas del público al que no le gustó su juego en el reality.

Sobre la terapia que toma, Sian explicó que busca superar todo lo ocurrido en el programa donde permaneció 57 días y se ganó el apodo de “La Liebre“, porque se salvó varias veces de llegar a la placa de nominados.

Contó que la primera sesión con su terapeuta no fue como esperaba, porque fue como un monólogo donde sólo habló él.

“Salí diciendo: ‘Híjole, solo hablé yo’, pensé que me iba a decir algo. En la segunda, empezamos a hablar un poquito más. Ahí voy, más a gusto”, dijo.

Confesó que le ha resultado muy difícil retomar su vida porque su juego en La Casa de los Famosos no resultó lo que esperaba.

“No ha sido fácil asimilar una nueva parte de la vida a la que yo no estaba acostumbrado. Por eso decidí tomar terapia, porque en las noches sí me estaba costando mucho descansar”, confesó Sian.

“A veces me da un poco de ataques de ansiedad por recordar ciertas cosas y que me vengan a la mente cosas no tan positivas, si dije: ‘Necesito soltar, sacar todo esto con alguien'”, agregó.

Aunque Sian confesó que ha sido muy difícil enfrentar las críticas, comentó que el reality es un proyecto que le ha permitido crecer como persona porque de los errores está aprendiendo.

“He tenido que platicar un poquito de lo mismo y seguiré, para eso estamos dando la cara, enfrentando nuestras consecuencias”.

“También estoy agradecido porque creo que hay muchas cosas buenas que se sacan de ese proyecto tan increíble. En la vida no todo es color de rosa, también hay tonos grises”, afirmó.

Sigue leyendo:

Mario Bezares es el ganador de La Casa de los Famosos México

VIDEO: Adrián Marcelo se burla de su paso por “La Casa de los Famosos México”

Las palabras de Paul Stanley para Mario Bezares en La Casa de los Famosos México