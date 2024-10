Luca Guadagnino dirigirá nueva adaptación de “American Psycho” 

El director italiano Luca Guadagnino será el responsable de llevar a la pantalla una nueva versión de la novela “American Psycho” del escritor estadounidense Bret Easton Ellis, publicada en 1991.

De acuerdo con lo revelado por el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, el medio Deadline, la producción no será un remake de la icónica cinta del año 2000, protagonizada por el ganador del Oscar Christian Bale, sino una nueva adaptación de la novela de Ellis bajo el estilo del realizador europeo.

Estamos encantados de añadir otro cineasta de élite a nuestra próxima lista. Luca es un artista brillante y el visionario perfecto para crear una interpretación completamente nueva de esta potente y clásica” Adam Fogelson – Presidente de Lionsgate Motion Picture Group

Luca Guadagnino se consolida en la industria fílmica actual

Según lo mencionado por el mismo medio, la cinta contará con el guion de Scott Z. Burns, conocido por su papel detrás de “The Bourne Ultimatum”. De igual manera, y como una manera de mantener la esencia de la primera adaptación, que corrió a cargo de la directora Mary Haron, la nueva cinta contará con la producción de Sam Pressman, hijo del productor de la cinta del 2000 Edward R. Pressman.

A pesar del anuncio, no se tienen más detalles respecto al nuevo reparto así como una posible fecha de estreno.

“American Psycho” se convertirá en la nueva producción de Guadagnino, quien se ha convertido en uno de los realizadores más prolíficos de los últimos años.

Y es que desde el reconocimiento internacional que obtuvo gracias a “Call Me By Your Name”, la cual obtuvo tres nominaciones al Oscar en 2018, el director ha impreso su nombre en importantes producciones como el remake del clásico de terror de Dario Argento, “Suspiria”, la adaptación de la novela “Bones and All” así como el reciente estreno de “Challengers” a inicios de año.

Aunado a todo lo anterior, Guadagnino presentó, en el pasado Festival de Cine de Venecia, su reciente proyecto “Queer”, el cual se basa, a su vez, en la novela de Justin Kuritzkes del mismo nombre.

La cinta, protagonizada por Daniel Craig, y que cuenta con la participación de importantes actores como Lesley Manville, Jason Schwartzman, entre otros, llegará a los cines, de la mano de A24, a finales de noviembre.

Actualmente, el director italiano se encuentra en la postproducción de su cinta “After The Hunt”, la cual es protagonizada por Julia Roberts y que no cuenta con una fecha de estreno establecida.

