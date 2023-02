“¿Cómo la gente puede vivir en Nueva York?”: la ciudad caótica asusta hasta al autor de la novela de terror ‘American Psycho’

Nueva York tiene una calidad de vida actualmente tan cuestionable que asusta incluso a un escritor de novelas de terror: Bret Easton Ellis, autor de ‘American Psycho’, estuvo en una corta visita en la ciudad y se quedó espantado.

Durante un viaje reciente a NYC -donde mantiene un apartamento que no usa hace años- para promocionar su nuevo libro “The Shards”, el novelista preguntó retóricamente ‘How in the f–k does anyone live here?’ (“¿Cómo cara… vive alguien aquí?”) en referencia a la ahora “irreconocible” metrópolis.

“Llegué el miércoles por la noche durante esta horrible tormenta, y luego los problemas habituales de recoger tu equipaje, una hora de espera en el carrusel de Delta y luego el viaje a Nueva York”, dijo el autor de 58 años a Vanity Fair mientras describía su gira promocional reciente. “Pensé: ‘¿Cómo puede alguien vivir aquí?'”

El autor, que actualmente reside en su ciudad natal, Los Ángeles, es propietario de un apartamento en NYC desde 1987, pero según los informes no ha dormido allí durante una década.

Ellis dijo que se desilusionó por primera vez con la ciudad después de que en un recorrido en 2016 por Astor Place no reconoció el área, según New York Post. “Alrededor de la Cuarta Avenida, Calle 13, levanté la vista de mi teléfono y de repente entré en pánico… No podía creer el cambio”, recordó Ellis.

Si bien no especificó cómo se había transformado exactamente la ciudad de Nueva York, Ellis sugirió que estaba muy lejos de los años 90, que describió como una “época gloriosa” para vivir en la mayor metrópolis de EE.UU., incluso llamada “la capital del mundo”.

“Hablo con mucha gente que simplemente está de acuerdo: ser joven y vivir en Nueva York durante ese período, y estar involucrado en el mundo de las revistas, el glorioso mundo de las revistas”, dijo efusivamente el autor.

Fue durante estos supuestos días felices que Ellis escribió su muy vendida obra “American Psycho”, ambientada en Manhattan y base para la película del año 2000 de Christian Bale del mismo nombre. La premisa es que un banquero de inversiones psicópata aparentemente logra salirse con la suya debido a la cultura corporativa yuppie superficial de la década de 1980.

Al momento las cifras sustentan sus decepciones sobre el caos en la actual Nueva York, con una subida en los delitos graves, especialmente la violencia armada entre jóvenes.

Otros síntomas de esta supuesta decadencia urbana incluyen el aumento de la indigencia, el clima anti policial y el colapso de los refugios por los miles de inmigrantes enviados desde Texas en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos.

El Metro es un horror en sí mismo. Desde que asumió el cargo hace un año el alcalde Eric Adams, ex NYPD, anunció varias veces que se duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo en un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia. Pero hasta ahora el crimen y el caos han seguido en auge.

Al mismo tiempo MTA enfrenta pérdidas millonarias por la cada vez mayor cifra de usuarios que acceden sin pagar al Metro y buses. Además se estima que unos 3,400 desamparados están viviendo actualmente en vagones y estaciones del subterráneo.