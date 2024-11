Puerto Rico Statehood Council afirma que papeletas dejadas en blanco en plebiscito criollo en la isla no cuentan

Nueva York – George Laws García, presidente ejecutivo de Puerto Rico Statehood Council (PRSC), afirmó que, para propósitos de los resultados del plebiscito criollo realizado en la isla durante las recientes elecciones generales, las papeletas dejadas en blanco no cuentan, por lo que la estadidad sigue siendo la opción de preferencia de los puertorriqueños en términos de estatus.

El también cabildero pro-estadidad en Washington D.C. sostuvo, en entrevista con El Diario, que los opositores a la consulta del plebiscito o la quinta papeleta se apoyan en una táctica vieja para no reconocer que esa fórmula de estatus continúa siendo la que la mayoría de boricuas favorece.

“Me da pena la reacción que tengan las personas que no apoyan la estadidad…terminan utilizando la negación de las elecciones como una táctica para tratar de defenderse ante una realidad que está establecida claramente de forma estadística innegable, que hay más votos para la estadidad que para ninguna otra opción no territorial, y que por cuarta vez, desde el 2012 hasta acá, la estadidad ganó otro plebiscito. Esa idea de que las papeletas en blanco debieran de contar es un refrito de lo que ocurrió en el 2012. Lo que están haciendo es volviendo a sacar una táctica vieja para tratar de opacar una realidad electoral que ellos no tienen las herramientas para poder atender. Desafortunadamente, los votos para la independencia y la libre asociación simplemente no están”, argumentó Laws García, cuya labor a favor de la estadidad se concentra en la Capital federal.

“La primera enmienda de la Constitución dice que todo el mundo tiene el derecho a la libre expresión, así que si tú entras a un evento electoral y decides no participar en una papeleta en particular, ese es tu derecho, pero las reglas de la democracia requieren que aquellas personas que sí escogieron entre las opciones que estaban presentadas en la papeleta sean las personas, en su mayoría, las que decidan cuál es la opción que el pueblo está avalando, y, en este caso, es la estadidad”, añadió.

Como parte del paquete electoral del pasado 5 de noviembre, los votantes, no solo tuvieron que elegir candidatos en las tres papeletas regulares, también podían escoger simbólicamente su candidato a la presidencia de Estados Unidos (Kamala Harris ganó en P.R. con más del 70% de los votos), y su fórmula de estatus no territorial predilecta, estadidad, independencia y libre asociación, por medio del plebiscito no vinculante.

El gobernador saliente del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, convocó en julio pasado el plebiscito en virtud de la Ley 165 de 2020 o “Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”.

El estatuto del 30 de diciembre de 2020, aprobado por los miembros del PNP, “dispone los procedimientos y los parámetros que regirán la celebración de toda consulta electoral cuyo propósito sea hacer valer la voluntad electoral de la mayoría absoluta de los electores en el plebiscito de 3 de noviembre de 2020, incluyendo cualquier petición, propuesta, respuesta o ratificación electoral relacionada con el estatus político de Puerto Rico que sea presentada o solicitada por una o ambas cámaras legislativas del Congreso, el Presidente de Estados Unidos de América o ambos”.

En la referida consulta plebiscitaria “estadidad sí o no”, realizada durante la jornada electoral general, aproximadamente, 52% del electorado contestó en la afirmativa.

El de la pasada semana fue el séptimo realizado en la isla. Aparte del PNP, el resto de las colectividades en el territorio se opusieron a las consultas, en particular la del plebiscito.

Entre las razones plantearon la falta de seriedad del proceso, ya que no fue acordado por los distintos partidos, y que la convocatoria buscaba atraer a las urnas a estadistas disgustados con el PNP.

En la más reciente consulta plebiscitaria, un 56.87% votó a favor de la estadidad versus un 30.84% por la independencia, y un 12.29% por la libre asociación.

El aumento de votos en favor de la independencia, que en el plebiscito del 2017 no llegó a un 2%, ha llamado la atención de analistas y otros sectores en la isla en vista del apoyo a candidatos de la “Alianza de País”, entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

A continuación, parte de la entrevista a Laws García sobre el impacto del plebiscito a nivel local y federal:

El Diario: “¿No le preocupa que pueda tener un efecto en contra del llamado por la estadidad las 100 pico mil papeletas dejadas en blanco?”

“No me preocupa en lo absoluto, porque no hay ni un ejemplo en todo el planeta tierra que en una elección democrática aquel resultado que haya recibido papeletas en blanco fue el que ganó; simplemente no existe. No es lógicamente posible tomar una decisión si tú puedes apuntar a papeletas en blanco para decir, ‘no, no, no, está opción verdaderamente no ganó’, porque estas personas cuyo motivo nosotros no podemos de una forma clara discernir, tenemos que tomar la perspectiva de ellos y privilegiarlos por encima de las personas cuyo motivo sí estamos claros que lo podemos discernir porque tomaron una selección dentro de las opciones que estaban presentadas”

El Diario: “Se puede decir que hay una mayor inclinación a la independencia por parte de los puertorriqueños, en vista de que obtuvo un 30 y pico porciento y la última vez que apareció en la papeleta recibió aproximadamente un 1 %”

Laws García: “Yo creo que el nivel de apoyo por la independencia no es que ha crecido de una forma desmesurada. Lo que hemos visto aquí es que se ha desenmascarado la mentira que muchos de aquellos que han apoyado la independencia para Puerto Rico trataron de hacer pintando la libre asociación como algo que no era la independencia. Yo creo que muchos de los votantes que antes votaron por la libre asociación, por ejemplo, en el plebiscito del 2012, ahora hablaron claro, y dijeron lo que verdaderamente quieren que es la independencia; y eso causa una situación donde hay muchos que votaron por la libre asociación en este plebiscito que aún así valoran grandemente la relación de Puerto Rico con los EE.UU., y tienen que darse cuenta que votar por esa opción no es una que va a ganar mayoría, porque la realidad del caso es que votar por la libre asociación es votar por la independencia. La libre asociación es un estatus afuera de la Constitución de los Estados Unidos”

Los retos de un Congreso dominado por los republicanos

Laws García: “El logro de esta elección, no solamente fue, la victoria de la estadidad; el otro logro increíble del movimiento estadista fue que se eligió a Jenniffer González como gobernadora de Puerto Rico, y eso tiene un impacto bien grande aquí a nivel nacional porque González ha sido miembro del Partido Republicano a nivel nacional; tiene unas relaciones establecidas y mucho capital político en el Congreso, tanto en Cámara como en Senado, y, ahora, como gobernadora, tiene la capacidad de presentar esos resultados y hacerle ver con total claridad que los votantes en Puerto Rico no son votantes que, automáticamente van a votar solo por demócratas como muchos republicanos han tenido miedo de eso. Son votantes que votan a favor de aquellos candidatos que hablan más de una forma en que conecten con el votante. En Puerto Rico, a nivel de gobernación, fue Jenniffer González, y ella habló con un mensaje netamente conservador”

Alcance de “Puerto Rico Status Act”

El Diario: “Demócratas cuestionan, precisamente, que González fue comisionada residente y luego del acuerdo al que se llegó con Nydia Velázquez para la aprobación del ‘Puerto Rico Status Act’ en la Cámara, no se logró nada más o lo suficiente en términos de la Cámara de Representantes; y que realmente eso no es una victoria para ella porque es republicana, es la comisionada, y no logro los votos suficientes de republicanos para poder adelantar la segunda versión de ese proyecto”

Laws García: “El Congreso actual ha tenido una serie de deficiencias en términos de la capacidad de atender un sinnúmero de asuntos y lo que ha ocurrido en esta sesión del Congreso no es exclusivo del tema del estatus de Puerto Rico; hay un sinnúmero de otros temas que otros grupos han tratado de adelantar que no han tenido éxito o espacio dentro del Congreso para hacerlo. Así que no creo que sea algo exclusivo de atender el tema del estatus, ni creo que es algo de una deficiencia de esfuerzo, ni capacidad, ni capital político de Jenniffer González; creo que ahora el Congreso nuevo que entre en enero va a tener mayoría republicana en Cámara y Senado, pues van a tener que atender el reclamo de una gobernadora nueva electa de Puerto Rico que es parte de ese partido, y vamos a estar en un escenario completamente diferente al que hemos tenido estos últimos dos años”

La estadidad fuera de plataforma republicana

El Diario: “Sin embargo, la plataforma del Partido Republicano excluyó la estadidad…Por décadas estaba ahí y de momento no está, y no hay una garantía de que Trump tenga una intención de impulsar cualquier proyecto que tenga que ver con el estatus de Puerto Rico…En vista de ese panorama y una nueva administración, ¿qué podemos esperar?”

Laws García: “Yo no voy a entrar en la dinámica dentro del Partido Republicano en su convención. Lo que yo entiendo es que la plataforma del Partido en su totalidad se redujo de un producto que tenía más de 80, 90 páginas a algo que tenía 11 páginas, así que eliminaron de esa plataforma un sinnúmero de diferentes temas, entre ellos eliminaron un lenguaje que estaba ahí, que hacía referencia a la estadidad; pero sí incluyeron lenguaje que habla sobre la importancia de Puerto Rico y otros territorios para la seguridad nacional de EE.UU. y el hecho que hay una intención de incrementar la participación democrática. En el caso de Puerto Rico, la única forma de incrementar la participación democrática es a través de la estadidad. Así que yo creo que aquellas personas que critican ese cambio en la plataforma no necesariamente entienden el contexto total en el que ese cambio se llevó a cabo”

El Diario: “Pero ¿hasta qué punto esa exclusión pudiera retrasar lo que es la discusión o evaluación en el Congreso de cualquier medida dirigida a resolver el tema del estatus de Puerto Rico?”

Laws García: “Yo trabajé en el Congreso y te puedo decir que las plataformas nacionales tienen una importancia bien grande que es exponerle a los votantes cuáles son los principios y los temas que los partidos van a atender. Pero, cuando viene el momento después de la elección que es el momento cuando se empiezan a tomar las acciones oficiales, cada miembro del Congreso va a utilizar su prerrogativa personal para adelantar los temas que entiendan que son necesarios. Está claro, hay apoyo entre republicanos para adelantar el tema del estatus para Puerto Rico; lo ha habido en el 2022, donde tuvimos 16 votos republicanos a favor del proyecto del Puerto Rico Status Act cuando ese proyecto pasó la Cámara y lo ha habido estos últimos dos años, donde en la Cámara de Representantes, cuando se presentó ese proyecto, hemos tenido coauspiciadores republicanos al igual que demócratas. De hecho, el último coauspiciador se añadió justo antes de la elección, y fue un republicano, Cory Mills. Así que pensar que porque el documento de la plataforma republicana cambió en su formato y esto elimina la posibilidad de que se atienda el tema de estatus no hace sentido”

El Diario: “Mitch McConnell dijo que no quieren más estados y que el filibusterismo va a seguir, o sea que se necesita cierta mayoría para aprobar proyectos. ¿Cuánto puede afectar la discusión del estatus?”

Laws García: “Mitch McConnell ha sido posiblemente la persona más poderosa en el lado republicano en el Senado por casi tres décadas, pero Mitch McConnell ya presentó su renuncia como líder republicano, así que eso quiere decir que va a haber un proceso de elección entre los republicanos en el Senado donde va a haber un nuevo grupo que va a estar liderando. Dentro de ese grupo, nuestra comisionada tiene relación con ellos; algunos más allegados, otros que lo conoce, pero quizás no tan de cerca, y habrá oportunidad de abordar el tema con esas personas. Mitch McConnell está todavía en el Senado, así que va a continuar siendo un senador presente, influyente, pero no va a determinar el camino de política pública del Partido Republicano en el Senado ya. Van a haber otras voces que van a adelantar este tema, y Mitch McConnell va a estar ahí, tiene derecho a tener su opinión, pero no es un factor determinante…”

La elección del Pablo José Hernández como nuevo comisionado residente

El Diario: “Pablo José Hernández, un comisionado residente electo estadolibrista, que ha dicho consecuentemente que su prioridad no es el estatus; ¿cómo la gobernadora electa puede llegar a acuerdos sobre el tema del estatus con Hernández para adelantar esa discusión si los dos están, evidentemente, por caminos diferentes?”

Laws García: “Ese va a ser un factor nuevo; esa dinámica se va a desarrollar en una forma orgánica en estos próximos meses. Yo he trabajado dentro de la oficina del comisionado residente cuando había un gobernador del partido opuesto; siempre, inevitablemente, hay tensiones entre esas dos figuras. Pero, la realidad del caso es que también hay unos puntos que creo que estamos completamente de acuerdo y alineados desde ya. Entre ellos es que se tienen que atender los temas esenciales relacionados con los fondos de Medicare, que va a entrar la nueva ronda de ‘Medicare Cliff’ y continuar empujando otros temas de gran importancia como tratar de impulsar el tema de la Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para Puerto Rico; y hay un factor común entre todos estos temas que es que por Puerto Rico ser un territorio, el Congreso nos trata de forma desigual. Así que uno puede ir atendiendo tema por tema, batalla por batalla, y algunas de estas como Medicaid, es una batalla que la das ahora y ganas, pero entonces en dos años más tienes que volver a darla…La única forma de cambiar eso de una forma permanente es resolver el tema del estatus. Si el comisionado residente electo decide que él no va a atender ese tema, esa es su prerrogativa, pero la gobernadora va a seguir avanzando el mandato del pueblo que por cuarta vez ha votado por mayoría a favor de la estadidad”

El Diario: “Usted menciona la cuestión territorial, y, cuando uno le pregunta al hoy comisionado residente electo sobre la Cláusula territorial, por ejemplo, dice que eso es muy complicado y que se pueden arreglar muchos de los asuntos a nivel local y tomar medidas económicas a nivel local…y que no se tiene que tocar el tema del estatus. También dice que el estatus que importa es el del LUMA, de la economía, etc. El partido que representa (el Popular Democrático, PPD) llamó a un boicot para dejar la papeleta del plebiscito en blanco; no respaldan el Puerto Rico Status Act que muy probablemente sea el proyecto que se vuelva a presentar en el Congreso…Si la gobernadora electa va y aboga por resolver el estatus, y, por el otro lado, el comisionado está diciendo que ese tema no es el tema, que hay otros estatus más importantes, ¿cómo se llegan a acuerdos ahí?”

Laws García: “Inevitablemente, va a haber tensión; hay visiones diferentes de qué es lo importante para Puerto Rico. Yo creo que una de las cosas que el comisionado residente electo se va a dar cuenta, una vez entre a la posición y esté ejerciéndola efectivamente por un periodo de tiempo, es que la falta de tener voto en el pleno de la Cámara, de tener una delegación completa que represente los 3.2 millones de residentes de ciudadanos en la Cámara; la falta de dos senadores en el Senado; la falta de trato igual bajo las leyes federales es algo sumamente limitante. Y esa realidad es algo que es diferente decir ‘de la boca pa’ fuera’, ‘esto no importa’, sin haberlo vivido en carne propia que cuando estés ahí por cuatro años tratando de echar para adelante el bienestar de tu gente, los intereses de tu pueblo, de mejorar la calidad de vida, generar oportunidades económicas, y por el hecho de no tener el poder político, de ser desigual políticamente, por carecer de los derechos al voto a nivel federal, de la igualdad que te trae la estadidad, te están bloqueando o poniendo peros…y en algunos casos no vas a obtener el apoyo de los congresistas para lograr tus objetivos y vas a tener que regresar con excusas…Esa realidad estructural va a calar diferente en el comisionado residente electo una vez la tenga que enfrentar de cara aquí en Washington”

El Diario: “¿En qué quedó que usted sepa la audiencia en un subcomité del Senado del Puerto Rico Status Act?, ¿hay alguna intención de llevar a cabo esa audiencia?, porque con la línea de tiempo que estamos ahora mismo…”

Laws García: “El ‘timing’ es bien limitado. Por el momento, no he escuchado ningún cambio. Sé que la intención estuvo ahí de llevar a cabo esa vista. Si se llega a hacer algo antes de fin de año, tendrá que ser en estas próximas semanas o las primeras dos semanas de diciembre, pero no me soreprendería que termine el año sin que se lleve a cabo esa vista y es una oportunidad que los demócratas en el Senado no pudieron cumplir con esa oportunidad”

El Diario: “¿Cuál sería el impacto de esto, de realizarse en este periodo, que ya estamos a punto de cambiar en el Congreso y demás?”

Laws García: “Si se llegara a tener ahora mismo, podría tener un impacto muy positivo simplemente en incrementar la visibilidad del hecho de que los ciudadanos americanos de Puerto Rico por cuarta vez en este siglo han votado por mayoría a favor de la estadidad como su opción de futuro. Simplemente llevar ese mensaje y que se sepan los resultados oficiales y se examinen, creo que va a ser de suma importancia y de gran valor”

