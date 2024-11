¿Por qué PRÁ y Vamos PR piden a electores en Puerto Rico tachar papeletas de plebiscito criollo y presidencial simbólica?

Nueva York – Por entender que se trata de una pérdida de dinero y tiempo que no tiene carácter vinculante a nivel federal, las organizaciones Vamos PR y Puerto Rican Alliance (PRÁ) impulsan una campaña en redes sociales para pedirle a los electores boricuas que tachen las papeletas del plebiscito criollo y la de voto presidencial simbólico que serán parte del paquete electoral de los comicios generales de este próximo 5 de noviembre.

“La papeleta del plebiscito no sirve para nada”, “Otro embuste” y “Basta ya de cuentos chinos”, son algunos de los mensajes incluidos en el material promocional que circulan las organizaciones a días de las elecciones.

En esta jornada electoral, aparte de las papeletas tradicionales, estatal, legislativa y municipal, los electores recibirán una cuarta para votar simbólicamente por el presidente o presidenta de Estados Unidos, es decir, Donald Trump o Kamala Harris. Adicional, se le entregará una quinta boleta correspondiente al plebiscito criollo convocado por el gobernador del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi. En esa papeleta, los electores podrán seleccionar entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación.

En el caso de la cuarta papeleta, la misma se realizará como resultado de las enmiendas del 2020 al Código Electoral.

La Ley Núm. 58, aprobada por la mayoría novoprogresista, incluye un subcapítulo mediante el que se establece que habrá elecciones presidenciales en cada elección general, y que comenzarán a partir de este año.

El Artículo 8.1.b. sobre Elecciones Presidenciales en el Código Electoral lee: “Se ordena, bajo el derecho civil y fundamental protegido bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, que, en el mismo día de cada elección general, comenzando con la que se realice en el año 2024, todo ciudadano americano que sea elector hábil en Puerto Rico ejerza y reclame su derecho al voto para expresar su preferencia entre los candidatos a presidente y vicepresidente de Estados Unidos de América”.

En el caso del séptimo plebiscito criollo, el mismo fue convocado por Pierluisi en virtud de la Ley 165 del 2020 o “Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”.

Pierluisi se basó en el proyecto 8393 aprobado en la Cámara de Representantes en diciembre de 2022 para el desarrollo de la papeleta.

A pesar de que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) acudió al Tribunal Supremo para impugnar la constitucionalidad de la consulta a nivel local, el juez no les dio la razón.

Para Vamos PR (VAMOS Concertación Ciudadana) y PRÁ, las papeletas solo sirven para burlar la inteligencia del pueblo puertorriqueño.

“Estas papeletas representan un gasto ofensivo en un momento de crisis económica y fiscal”, lee un comunicado en Puerto Rico Te Quiero, el blog de Vamos PR.

Según los activistas, “estas consultas repiten la estrategia de agitación electoral que ha utilizado el partido de gobierno en el pasado, y sirven como un engaño a una base insatisfecha para movilizarse en este evento electoral crítico que se avecina”.

De esta forma, las organizaciones añaden fuerza al llamado público para boicotear ambas boletas. Todos los partidos en la isla, excepto el PNP, se oponen a la celebración de estas consultas complementarias.

En el caso del Popular Democrático (PPD), sus líderes le pidieron a los seguidores dejar en blanco la papeleta. Entre los argumentos en contra del PPD es que la consulta de plebiscito excluye el actual sistema de gobierno o Estado Libre Asociado (ELA), y que las papeletas buscan movilizar a las urnas a estadistas que no simpatizan con el PNP.

En entrevista con El Diario, Sandra Cruz, coordinadora general de Vamos PR, explicó que, aunque el modo de boicotear la papeleta será diferente de acuerdo con el partido o entidad que encabece el llamado, el fin es el mismo.

“Estamos de acuerdo en las razones por las que estamos en contra de esas papeletas, pero utilizaremos estrategias diferentes”, expuso la portavoz de la organización.

La representante de entidad, con sede en San Juan que impulsa un proceso de descolonización para la isla a través de una Asamblea Constitucional del Estatus y no valida como fórmula la estadidad, dijo que la campaña que promueven pide específicamente que se tache el documento, ya que no confían en lo que se haga con la misma una vez emitida.

“Nosotros conocemos las trampas que se han hecho en el pasado. No sabemos las nuevas que hay. Quien nos asegura que después que se votó en blanco, no venga alguien a marcarlo. Así que preferimos escribirle algo para que no puedan contarlas, porque lamentablemente, es bien triste decirlo, pero no podemos confiar”, argumentó.

“Queremos una cuestión informada, seria, y vinculante”

“Usted sabe que sobre los eventos electorales la idea que se tiene es que el que vota es el que está participando en el proceso porque es el que está haciendo la elección. En ese sentido, ¿cuál sería su respuesta?”, planteó El Diario.

“Estamos claros en que queremos que la gente vaya a votar, así que no es un boicot a las elecciones. Queremos que la gente vaya a votar, y le estamos explicando las razones por las que esas dos papeletas en específico son un gasto de dinero innecesario, porque el plebiscito no es vinculante; las definiciones las decidió el partido del poder…Queremos una cuestión informada, seria, y vinculante. A esa el Congreso no le va a hacer caso, como no le ha hecho a las anteriores. Y la del voto presidencial, peor; un voto simbólico gastando $1 millón y pico en papeletas, educación. Se van a reír de nosotros como han hecho anteriormente”, consideró Cruz.

A juicio de la entrevistada, cuando se habla sobre el cambio del estatus político en Puerto Rico se debe escuchar a la mayoría del pueblo, no solo a los que van a votar.

A preguntas de que, si en vista de que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ya separó el dinero para ambas papeletas, no sería mejor repensar la campaña, Cruz respondió: “Hay que ser firme y consistente en lo que creemos. Creemos que se debió haber usado ese dinero para ir a inscribir a los jóvenes a las escuelas que no se hizo en tres años”.

La presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera, dijo en entrevista el mes pasado con El Diario que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ya asignó los fondos para cubrir la campaña publicitaria del plebiscito. Especificó que contrario a los $2 millones que había solicitado el comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, se asignaron $612,527 para cubrir la campaña, ya que no ven las consultas como un evento electoral aparte.

Para los impulsores de la campaña para tachar la papeleta, las papeletas adicionales además agravan la división política en la isla.

“Es un acto divisivo porque si hemos estado hablando de que el estatus no se decide en estas elecciones, pero ellos insisten en ponerlo. Eso es lo que nos divide…”, señaló.

“Miembros del Partido Nuevo Progresista y estadistas plantean que esta cuestión colonial hay que exponerla de todas las maneras posibles (para acelerar su resolución), y una de las maneras en la que se puede exponer es precisamente generando un debate por medio de iniciativas como esta…”, replicó este periódico.

Cruz insistió: “No es una consulta seria, y no es vinculante. Es un juego que los líderes del partido de poder lo saben y están cogiendo de tonta a la gente. Hay gente del PNP que no quieren ni votar, pero tienes que ir a votar porque vas a votar por la estadidad…”.

Sobre el voto simbólico presidencial, la entrevistada planteó que se trata de una competencia de simpatía entre Kamala Harris y Donald Trump, ya que a menos que no vivan en los estados, los boricuas no tienen el derecho de votar por el presidente debido a su condición de territorio.

La papeleta presidencial, de acuerdo con Vamos PR y PRÁ, confunde el voto directo con el voto por compromisarios, que Puerto Rico no tiene ninguno. También alegan que induce al engaño sobre cómo funcionan las elecciones presidenciales en EE.UU.

“De nuevo, ¿gastas dinero es una papeleta simbólica?, ¿qué adelanta eso? Si me dijeras que vamos a obtener algún beneficio de quién gane en esa papeleta…es absurdo y es triste y da coraje esas tomaduras de pelo; cambiando la conversación de las cosas importantes”, afirmó.

Cruz, sin embargo, reconoció que la iniciativa en repudio a las consultas podría no tener el efecto esperado debido a que electores en Puerto Rico estarían inclinados a marcar correctamente las papeletas debido a que hicieron el esfuerzo de movilizarse a un colegio de votación.

“A mí me preocupa un poco que los partidos han mencionado, excepto el PNP, que están en contra de esas dos papeletas; unos han dicho que la van a dejar en blanco y otros que la van a dañar. Pero no ha habido un énfasis: así que la gente, posiblemente, ya que están allí van a marcar una de las opciones…Como que (los partidos) no le han dado mucha importancia a esas dos papeletas. Al no dar importancia, cada cual va a hacer lo que le parezca, ‘ya estoy aquí, déjame marcar (una de las opciones)’”, manifestó.

La entrevistada explicó que no tienen el dinero para hacer una campaña mediática masiva, pero que apuestan al contenido que estarán compartiendo en redes sociales para convencer a los electores.

En las pasadas elecciones, Vamos PR impulsó una campaña para que la gente votara no a la estadidad, finalmente esa opción ganó con el 53% de los votos. Los opositores al plebiscito sostienen que la cifra anterior no representa una mayoría, por varios factores que incluyen el nivel de abstención electoral y la ausencia de otras opciones de estatus en la papeleta.

“¿Por qué en este caso no se hizo una campaña así?, por ejemplo, ‘no voten estadidad, voten por la independencia’”, indagó este rotativo.

“Los momentos históricos cambian y los temas cambian. Para alinearnos más a la cuestión de que el estatus no se decide en las elecciones…En otro momento histórico pudo haber sido que hubo un empuje bien fuerte hacia la estadidad, pues la estrategia fue votarle no”, declaró.

“Otro argumento de los líderes del PNP es que muchos de los que no quieren votar, es porque creen en la independencia, y la independencia no va a ganar en ese plebiscito, ¿qué piensa usted de eso?”, preguntó este medio.

“Esa postura va acorde con la misma campaña de miedo y de las mentiras. Los populares no van a votar (en esas papeletas) y ellos no creen en la independencia. Los de Proyecto Dignidad están rechazándolas, y ellos son, en su mayoría, estadistas; dijeron que no es una consulta seria y que eso no se decide en las elecciones”, expuso.

La intervención de PRÁ

PRÁ, entidad con presencia en Washington D.C. que se unió a esta campaña, se dedicará a llevar el mensaje en contra de estas papeletas a nivel federal, explicó la activista.

“PRÁ va a hablar con las oficinas congresionales de esta campaña, para, cuando vayan el año que viene a decir que todo el pueblo quiere ser estado, que vean que es un truco electoral como han sido los anteriores”, declaró.

PRÁ es una organización de abogacía nacional que conecta a la diáspora con comunidades en la isla para acelerar la discusión de temas como la descolonización.

Otro tema focal de PRÁ es el impacto de la Ley 22 para excluir del pago de impuestos a extranjeros millonarios que se relocalizan en la isla, los desplazamientos y la falta de vivienda asequible.

Sobre el alcance de Vamos PR, Cruz dijo que, aunque es un grupo no partidista, en su carácter individual, varios miembros simpatizan y colaboran con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), partido que junto al PIP impulsa la “Alianza de País” de cara a las elecciones como respuesta al bipartidismo en la isla.

“No somos partidistas, pero, sin embargo, en nuestra organización, a través de talleres y conversaciones por dos años, surgió el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, surgió el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)”, especificó.

En cuanto a la discusión para resolver el tema del estatus, Vamos PR es una organización que cree en la independencia de Puerto Rico, pero no endosan al PIP.

“Creemos en esa fórmula, y trabajamos a nivel íntimo, educativo, en la descolonización de la mente que nos lleve a la descolonización de Puerto Rico”, indicó.

