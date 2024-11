PRÁ cree que resultados de plebiscito criollo en Puerto Rico prueban mayor inclinación de boricuas a la independencia

Nueva York – A juicio de Edil Sepúlveda, fundador de The Puerto Rican Alliance (PRÁ), el hecho de que la independencia obtuviera más de un 30% del favor del electorado puertorriqueño en el plebiscito criollo realizado durante las elecciones generales, aún con el llamado a boicot por parte de líderes de la “Alianza de País”, evidencia que cada vez es mayor el apoyo a esa opción de estatus.

PRÁ, que aboga por los temas que afectan a los boricuas dentro y fuera del territorio, fue una de las organizaciones que impulsó una campaña en redes sociales con el fin de que los votantes tacharan las papeletas, a modo de protesta, tanto del plebiscito como de la elección simbólica presidencial, en la que prevaleció la demócrata Kamala Harris frente al republicano Donald Trump.

“Estamos hablando de casi 180,000 papeletas en blanco para la consulta plebiscitaria y algunas 140,000 en la votación simbólica presidencial, que eso incluía como 20,000 de nominación directa”, calculó Sepúlveda en entrevista con El Diario.

“Vimos como muchas personas mostraron en las redes sociales fotos de lo que ellos hicieron con estas papeletas, especialmente con la de la votación simbólica, donde escribieron un sinnúmero de nombres por nominación directa o dañaron la papeleta o escribieron mensajes en alusión a la relación colonial que hay entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que, en perspectiva, yo creo que fue un éxito lo que vimos de los resultados y del manejo de las papeletas”, añadió el activista.

Entre los argumentos de PRÁ y otras entidades como Vamos PR para dañar las papeletas destaca que no eran consultas vinculantes, ya que no tienen fuerza de ley ante las autoridades federales, y, por ende, implicaron un gasto de fondos públicos innecesario.

En la más reciente consulta plebiscitaria, un 56.87% votó a favor de la estadidad versus un 30.84% por la independencia, y un 12.29% por la libre asociación.

En específico, sobre la elección simbólica de Harris, quien obtuvo el 73.36% de los votos versus el 26.64% de Trump, Sepúlveda consideró que los resultados podrían llevar a que la Administración republicana no le preste atención a los temas de la isla.

“Trump se entera de todas estas cosas, y va a tener un efecto en el trato que vamos a tener en los próximos años”, anticipó.

A continuación, parte de la entrevista a Laws García sobre el impacto del plebiscito a nivel local y federal:

El Diario: “En la elección simbólica, sí aparecen papeletas dejadas en blanco, pero mal votada no aparece ninguna, decía 0 (en la página web de la Comisión Estatal de Elecciones”

Sepúlveda: “Yo entiendo que esas se cuentan bajo papeletas en blanco, y te lo menciono porque, en lo personal, yo voté acá en Puerto Rico, y yo, se puede decir que la dañé, porque le escribí un mensaje grande; le escribí inclusive nominación directa un nombre, pero no marqué la parte de nominación directa, y la puse en la máquina, y la máquina leyó como que no había nada. ‘¿Aceptas que se envíe así?’, y yo puse sí. Así que se puede decir que fue una papeleta dañada, pero fue aceptada por la máquina como una en blanco”

Gana Kamala Harris en votación simbólica en Puerto Rico

El Diario: “En la papeleta presidencial, más del 70% votó por Kamala Harris. Quienes participaron en el voto simbólico en esa papeleta, ¿pudiera ser que estaban tratando de expresarse en contra de Donald Trump a raíz de lo que dijo el comediante invitado al mitin de Trump contra Puerto Rico?”

Sepúlveda: “Totalmente, entiendo que ese es el aspecto; aparte de que, en esta consulta, que era un voto simbólico, sabemos, y, en las encuestas antes del suceso del chiste de mal gusto, decían que Kamala ganaba esa votación simbólica y de manera muy cómoda. Pero, esos números de 73% a 27%, tan holgados, definitivamente, tiene que ser algún tipo de mensaje…No cambia nada en cuanto a la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos; sí va a tener un efecto que Kamala ganará acá y Trump en EE.UU. Trump se entera de todas estas cosas, y va a tener un efecto en el trato que vamos a tener en los próximos años de parte de Casa Blanca y de los republicanos hacia Puerto Rico”

El Diario: “El hecho de que el Partido Republicano en Puerto Rico no hiciera ningún tipo de campaña referente a esa papeleta, ¿usted entiende que fue porque temían que se votara en contra de Trump?”

Sepúlveda: “Totalmente, y entiendo que alguna gente atada al Partido Republicano había indicado esa preocupación; inclusive, habían indicado el por qué el PNP (Partido Nuevo Progresista) se empeñó en tener esa votación simbólica por eso mismo, porque ellos saben. Conociendo el tipo de persona que es Donald Trump, ellos sabían que Kamala Harris iba a ganar aquí y que las probabilidades que Trump ganara eran muy grandes, básicamente arrasó en los EE.UU., y que eso ahora va a presentar un problema ahora durante la presidencia de Trump, y más con los republicanos en el poder en ambas Cámaras del Congreso”

Los resultados del plebiscito

El Diario: “Pareciera que el repudio fue mayor contra el plebiscito que contra la consulta presidencial simbólica”

Sepúlveda: “Sí y no…Uno, está más que claro para muchas personas que la votación simbólica es eso mismo una votación simbólica, porque nosotros no tenemos ningún tipo de inherencia en las elecciones de los EE.UU., pero tal vez se quería llevar el mensaje, y en vez de dañarlas o dejarlas en blanco, el mensaje de protesta fue votar por Harris. En el caso del plebiscito, también habían otras fuerzas que no estaban representadas que la manera de ellos expresarse era una papeleta en blanco, vamos a decir que tal vez un 10% o 12% de personas que aún creen en el ELA (Estado Libre Asociado) colonial, y el ELA no está representado en ninguna de las alternativas. Así que la opción que ellos tenían era dejar la papeleta en blanco; aparte de todo el llamado que hizo tanto la Alianza como otros grupos como Vamos y Puerto Rican Alliance…,que vamos a dejar claro que fue una campaña al nivel de lo que eran estas consultas que era una encuesta, no tiene ningún tipo de significado. Sí las podemos utilizar y las vamos a utilizar pero no tienen ningún tipo de significado concreto, así que nunca hubo una campaña que se le haya puesto dinero. (No fue) más allá de indicar que era lo que se le estaba pidiendo a los electores en Puerto Rico. La misma Alianza pidieron un boicot, que dejaran las papeletas en blanco, pero más allá de eso, no hicieron nada más…”

La estadidad, “la gran perdedora de la noche”

Sepúlveda: “Aprovecho para decir que si yo tomo las elecciones de Puerto Rico junto a las elecciones de EE.UU. y analizo la gran perdedora de la noche en general es la estadidad…Uno, se empeñaron en hacer una consulta de plebiscito criolla no vinculante, el PNP, sabiendo que hay mucho descontento con el PNP y el bipartidismo que podía rebotarle en contra y lo hizo. Cuando vemos los resultados sumados con las papeletas en blanco, la estadidad no llegó al más del 50%. Cuando sumamos, si nada más se toma en cuenta las tres alternativas que ellos tienen, pues la estadidad tiene 56%, pero, si sumamos las papeletas en blanco y lo dividimos, la estadidad sacó un 47%, 48%. Esos números no le ayudan para nada para poder llevar ese mensaje al Congreso. No solo esto. Esto hay que atarlo con la elección en los EE.UU. de Donald Trump…”

El Diario: “En total se calculó aproximadamente 1 millón de votos en cada una de esas papeletas, pero las papeletas en blanco fueron las 100,000, que viene a ser mínimo…Realmente, ¿hubo una movilización general en contra de estas papeletas?”

Sepúlveda: “Yo diría que sí porque 200,000, cuando las personas están en la caseta, siempre van a querer hacer algún tipo de votación, porque entienden que votación es escoger alguna de las alternativas que están allí…Hay que tener en cuenta que el porcentaje de votación fue del 57%, 58%, de las personas hábiles para votar. Eso es un leve aumento en comparación con el 2020, pero sigue siendo un porcentaje bien bajo”’

El avance de la independencia

El Diario: “Pero, en una democracia, los que cuentan son los que votan”

Sepúlveda: “Totalmente, pero en Puerto Rico históricamente había tenido unos porcentajes de votación altos, un 75%, 80%. Se puede argumentar que el tema de la ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal que le han quitado tanto del tema democrático a Puerto Rico, ya que las políticas fiscales las escogen ellos, pues yo creo que ha llevado a muchas personas a que digan, ‘bueno, realmente aquí esto no es democrático’. Hasta que no haya realmente una consulta de estatus que sea vinculante, avalada por el Congreso, pues no irían a votar…Son (aproximadamente) 200,000 las que hay en blanco. Eso es un número considerable…Algo increíble y de lo que se va a estar hablando es que la independencia sacara un 30% en esa consulta. No es que sea histórico, es que es algo que era inesperado. En ninguna consulta de estatus, en las seis previas, quitando la última que era estadidad sí o no, la independencia nunca había sacado más del 5%…La Alianza (entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana) no hizo una campaña a favor de la independencia; pidieron una papeleta en blanco y que haya un 31% que eligió la independencia. Yo le llamo un 31% orgánico o realengo, que es un 31% que no siguió el llamado”

El Diario: “¿Sería porque creen en la independencia o por que se fueron por ese llamado de la Alianza en general y de lo que representaban sus líderes, el cambio, acabar con el bipartidismo, etc.?”

Sepúlveda: “Eso es mucho de lo que se puede argumentar. Para mí esto es de lo más importante y va a tener mucho significado en el Congreso. Cuando, en los próximos años, haya cualquier tipo de impulso en el tema de la estadidad, el presentar que en una consulta de estatus, hubo un 31% de apoyo a la independencia y que un candidato pro-independencia sacó un 32%, jamás EE.UU. comenzaría un proceso para tratar de admitir o de considerar tan siquiera admitir a un territorio como estado sabiendo que hay un movimiento independentista tan significativo. En cuanto a tu pregunta; mucha gente estaba argumentando que la Alianza y un voto por Juan (Dalmau) no es un voto por la independencia, así que no lo puedo tomar como que quienes fueron a votar por la Alianza fue porque son independentistas. Yo creo que en los últimos 8 años ha habido toda una serie de acontecimientos que han aumentado el sentimiento separatista e independentista en Puerto Rico. Eso incluye desde la quiebra hasta la aprobación de PROMESA y la falta de poderes democráticos con las decisiones del Tribunal Supremo de EE.UU.; la Junta de Control Fiscal y las medidas de austeridad que ha tomado, el huracán María y la respuesta del gobierno federal…”

El Diario: “Pero si PRÁ cree en la independencia y entiende que hay un sentimiento más separatista, ¿por qué no incentivaron una campaña, ‘mire, voten por la independencia’?”

Sepúlveda: “Yo creo que tal vez no fue el momento. Intentamos cerrar filas con la Alianza. No queríamos llevar un mensaje disonante o que hubiera discordancia…La Alianza era una fuerza poderosa. No siempre se está de acuerdo con todo. En lo personal, yo, decidí dañar la papeleta presidencial, pero sí votar por la independencia en la papeleta del plebiscito, porque se podía enviar un mensaje que fue el que se vio…Pero, cerrar filas es importante y tratar de llevar un mensaje unísono…”

El Diario: “O sea, que hubo personas que creen en la Alianza y votaron por la independencia en la papeleta”

Sepúlveda: “Claro, definitivamente. Por eso le llamamos un 31% orgánico. Algunos no respondieron al llamado de la Alianza, y eso significa que fueron a votar, y, realmente, sí creen en la independencia”

Impulsar Asamblea Constitucional de Estatus desde Puerto Rico

El Diario: “Qué va a hacer PRÁ a raíz de estos resultados en Puerto Rico?”

Sepúlveda: “Yo creo que mucha gente cree que vienen tiempos difíciles, especialmente la gente que estaba apoyando a la Alianza, con la elección de Jenniffer González (como gobernadora de Puerto Rico) y de Trump en EE.UU. PRÁ y muchos de nuestros grupos lo ven como oportunidad. Por muchos años se ha trabajado con los republicanos y se pueden trabajar muchos temas, especialmente lo que es el tema de la menos dependencia en fondos federales. Para nosotros desarrollar la autogobernanza y resiliencia es muy importante esa menor dependencia en los fondos federales….Muchas veces, a nivel del Senado, donde es mucho más difícil llevar el tema del estatus, y es bien pocas veces las que se ha discutido, siempre se teme porque en el Senado no hay una figura como Nydia Velázquez que tenga el conocimiento sobre el tema del estatus de Puerto Rico que pueda explicar. En el Senado, el tema del estatus siempre se ha presentado como uno de estadidad, siempre. Ahora, con esta fuerza política de la independencia, se puede presentar el tema del estatus y la descolonización de Puerto Rico como un tema de autodeterminación y descolonización con varias opciones, entre estas la de independencia…Yo te garantizo que eso va a tener resonancia en muchas oficinas de republicanos…”

El Diario: “¿Qué otra manera hay para llamar la atención del Congreso y que tome en serio el asunto del estatus si no es a través de este tipo de movilización electora; porque ese es un movimiento que traen los estadistas, que mientras más se pueda difundir este problema del estatus, esta condición territorial, pues hay que hacerlo, y que plebiscitos como este son una herramienta para incentivar el debate…”

Sepúlveda: “De nuevo, la participación electoral fue baja…En cualquier proceso de descolonización serio y vinculante en el que se va a elegir lo que va a ser la relación entre Puerto Rico y EE.UU., si la gente de P.R. sabe que va a ser un proceso final…va a ser de más del 90% de la población. Si el 50 y pico por ciento es el que participa electoralmente…hay muchos medios y frentes más allá del electoral…El PNP como partido en el Gobierno es el que ha controlado las consultas de estatus y las han organizado a su manera…El ejemplo más grande es el ‘Ricky renuncia’. Desde otros frentes y desde la calle, nosotros podemos poner la presión de que este tema se convierte en uno sobre el que el Congreso tenga que actuar…”

El Diario: “Yo entiendo lo que están planteando de la movilización ciudadana que venga del pueblo y que reclamen una solución al estatus, pero si, por el otro lado, desde la Alianza, están diciendo que no se discute el estatus en estas elecciones sino la gobernanza, ¿no están enviando un mensaje contradictorio?”

Sepúlveda: “Ese es el mensaje de la Alianza. La Alianza fue a unas elecciones y quería obtener el poder gubernamental en P.R. Los grupos que trabajamos estamos en el ambiente del activismo y la abogacía…El Partido Independentista es un partido que impulsa la independencia. Yo esperaría que en los próximos años, ellos estén trabajando para impulsar el tema de la independencia. Yo le dejo a ellos el tema electoral; eso es completamente de ellos…”

Sigue leyendo:

Puerto Rico Statehood Council afirma que papeletas dejadas en blanco en plebiscito criollo en la isla no cuentan

CEE en Puerto Rico comenzará escrutinio de actas de votación el martes para verificar resultados

Elecciones en Puerto Rico: Pablo José Hernández, del PPD, es el comisionado residente electo

Jenniffer González dice que va a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños

Entrevista: Nydia Velázquez responsabiliza a republicanos por frenar discusión del tema del estatus de Puerto Rico en el Congreso