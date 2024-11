Selena Gómez revela su deseo de hacer más proyectos en español tras su papel en “Emilia Pérez” 

Solo quería saber que podía hacerlo. Lo realmente difícil de mi situación es que estoy rodeada de gente angloparlante predominantemente blanca. Así que formar parte de algo así fue muy significativo porque estoy muy orgullosa de lo que soy. Puede que no hable con fluidez, pero eso no me hace menos orgullosa o menos mexicana a mis ojos. Creo que se trata de lo que mi apellido siempre ha significado para mí: es mi familia. Es todo lo que forma parte de mí”.