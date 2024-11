Rafael Cox Alomar sobre elecciones en Puerto Rico: “Ahora resta ver si hay Alianza de cara al futuro”

Nueva York – El abogado y profesor Rafael Cox Alomar consideró que, tras las elecciones generales en Puerto Rico, el proyecto de “Alianza de País” entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) tiene que replantearse no solo su liderato sino su proyecto de futuro, si es que está en la mira.

Para Cox Alomar, tras los comicios del 5 de noviembre, hay muchas preguntas que necesitan ser contestadas, particularmente, por los representantes de la Alianza luego de que el independentista Juan Dalmau, candidato a la gobernación, llegó en un segundo lugar por debajo de Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), por un margen de unos 7 puntos porcentuales (39.44% versus 32.66%).

“Ahora resta ver si hay Alianza de cara al futuro; si esas metas se pueden lograr de cara al futuro. ¿Cuál es la propuesta?; ¿cuál es el proyecto?; ¿cuál va a ser ese liderato?; ¿hay liderato?; ¿se va a reinscribir Victoria Ciudadana o habrá otras agrupaciones o formas de adelantar los valores que ellos postulan?, ¿cuál será el futuro de todo esto?, ¿qué pasará en el Partido Popular (Democrático)?; ¿qué pasará dentro del PNP (Partido Nuevo Progresista)?; ¿cómo bregar con Trump? Son muchísimas las interrogantes”, cuestionó Cox Alomar, excandidato a la comisaría residente por el PPD en el 2012.

En esa dirección, indicó que es posible que la Alianza pueda desarrollar su propuesta de país sin enfocarse en abogar por una solución al tema del estatus.

Según Cox Alomar, profesor de Derecho en la Universidad del Distrito de Columbia, el hecho de que en este momento de la historia la mayoría de los boricuas sepan diferenciar entre la discusión sobre la descolonización de la isla, que atañe más directamente a las autoridades federales, y la de gobernanza, más a nivel local, es un punto a favor de los líderes de la Alianza.

“A mí me parecería que sí. Claro, habría que preguntarle al liderato político de esa Alianza, y yo entiendo que en Puerto Rico se está dando un fenómeno interesante y es que la gente está entendiendo que una cosa es la elección local para atender los asuntos locales y otra cosa muy distinta es la negociación de autodeterminación para hacer un cambio de estatus. Son dos cosas distintas. Poco a poco, nosotros nos estamos moviendo en esa dirección”, analizó en entrevista con El Diario.

El voto mixto fue esencial en estas elecciones

Ese cambio en la mentalidad del boricua se vio evidenciado, de acuerdo con el abogado, en la tendencia al voto mixto durante la pasada jornada electoral.

“Esta fue una elección histórica. Es una histórica por el voto mixto. Jamás ha habido voto mixto en una elección en Puerto Rico como hubo en 2024. Es decir, el elector está ejerciendo su criterio más libremente; no está tan atado a las estructuras tradicionales de los partidos, y están enfocados más en los candidatos y no tanto en las estructuras políticas. Quizás, ese es el avance más importante”, destacó.

Otro elemento que resaltó de la contienda es cómo el independentista Dalmau con su propuesta de “Patria Nueva” logró superar incluso al candidato del PPD, Jesús Manuel Ortiz, lo que no se veía desde el 1952.

“Es la primera vez desde que Puerto Rico está eligiendo gobernador…que el candidato del Partido Popular no figura en ninguna de las dos posiciones principales. En esta ocasión, por segunda vez en la historia de Puerto Rico, el candidato independentista, en este caso Juan Dalmau, llega en un sólido segundo lugar…El PIP había llegado segundo en la gobernación en 1952, y en aquel momento fueron 100 y pico mil votos. Muñoz Marín había sacado sobre 400,000 votos en la elección de 1952, y en esta ocasión, el candidato Juan Dalmau saca sobre 130,000 votos por encima del candidato del Partido Popular, que no ganó ningún municipio, que no ganó ningún distrito senatorial, y crea entonces una situación sumamente interesante de cara al futuro”, comparó el experto.

Para que Dalmau lograra ese nivel de avance en su aspiración a la gobernación requirió de votos de electores que tradicionalmente optaban por otros partidos, incluyendo estadistas. De igual manera, puertorriqueños cruzaron líneas de partido para respaldar a González.

“Hubo decenas de estadistas que le dieron el voto a Juan Dalmau. Hubo decenas de miles de populares que, no necesariamente, son independentistas que le prestaron el voto a Juan Dalmau. Hubo incluso populares que no son estadistas que le prestaron el voto a Jenniffer González. Así que yo entiendo que nosotros nos estamos encaminando por un rumbo donde finalmente los puertorriqueños estamos entendiendo que una cosa es el tema de la gobernanza interna y otra cosa es el tema del estatus. Inclusive, uno de los candidatos más formidables que tenía la Alianza se llama (José Bernardo) ‘Betito’ Márquez, que como sabes aspiró al distrito senatorial de Bayamón. Betito es estadista, pero, sin embargo, formaba parte de la Alianza…”, insistió.

“Quizás es el inicio de una tercera fuerza”

A pesar de lo anterior, la presidenta del PNP no quedó tan bien parada si se compara con los números que obtuvo Dalmau en pueblos del área metropolitana, por ejemplo.

“La elección a la gobernación de Jenniffer en donde gana por un 39%, que es un margen de 6 puntos por encima de lo que Pierluisi había sacado en 2020. Pero, fíjate, que cae derrotada en San Juan, Carolina, Caguas, Cayey, Mayagüez…a manos de Juan Dalmau. Es la primera vez que un candidato del PNP cae derrotado por un candidato del Partido Independentista en todos estos pueblos, Trujillo Alto, Gurabo, una serie de pueblos importantes; así que quizás esto es el inicio de algo. Quizás es el inicio de una tercera fuerza. Quizás es el inicio de otro capítulo en la historia política de Puerto Rico”, anticipó.

“¿Pero se puede hablar realmente de un cambio de mentalidad política o es más bien un voto castigo, ‘estamos cansados de lo mismo y vamos a votar por Dalmau’?”, indagó este rotativo.

“Yo creo que son las dos cosas. Hubo un voto de protesta, de indignación, y al mismo tiempo, hubo un voto libre que no estaba sujeto a las ataduras de partido. Yo quiero abrir un paréntesis importante. El ordenamiento constitucional de Puerto Rico, la manera en que está estructurada la elección de nuestros oficiales a Cámara, Senado, Gobernación, alcaldías, legislaturas municipales, está diseñado de una manera que, aunque ganes por un voto, te llevas todo. Es decir, lo que estás viendo en la composición de la Legislatura, que el PNP tiene un control absoluto de Cámara y Senado, eso no es reflejo de lo que pasó el día de las elecciones. El candidato de la Alianza sacó muchísimos votos, pero no necesariamente se tradujo en escaños legislativos porque el sistema nuestro no es uno de representación proporcional. El sistema nuestro es el angloamericano que el que gane, no importa que sea por uno o dos votos se lleva todo el escaño. Así que la manera en que está diseñado el sistema no se reflejan en la Legislatura los avances que en efecto hubo del punto de vista político”, respondió.

Cox Alomar también cree que el “discurso del miedo” con base en la ideología independentista de Dalmau y el supuesto acercamiento de la isla a posturas comunistas bajo un potencial mandato, esbozado no solo por líderes del PNP, sino del PPD, pudo haber hecho mella en parte del electorado.

“Ese miedo hizo que algunos sectores más conservadores dentro del Partido Popular cruzaran líneas a votar por Jenniffer; el voto últil que la veían como más sólida para detener la alegada amenaza comunista. Hubo gente de empresa que se sintió sumamente incómoda como producto de esa campaña de miedo. Yo creo también…la Alianza quizás no fue lo suficientemente efectiva haciéndole frente a esa campaña de miedo. Hubo asuntos de la plataforma económica que no fueron explicados a satisfacción de algunos sectores importantes de la economía. Yo creo que quizás de cara a futuro, además de los temas políticos, también hay temas programáticos en lo económico de cómo articular un proyecto económico eminentemente capitalista, pero que tenga un elemento de justicia social. Yo creo que lo que quedó demostrado es que la Alianza es un espacio heterogéneo que si quiere tener un futuro sostenido y posibilidades reales de acceder al poder político, tiene que ubicarse más en el centro político y económico…”, planteó.

Sobre la mayoría novoprogresista elegida para la Legislatura, el entrevistado matizó con el argumento de que el tribunal decidió en contra de las candidaturas de varios líderes de MVC por no cumplir con el requisito de recogido de endosos, lo que llevó a que algunos no aparecieran en las papeletas pero pidieran el voto por nominación directa.

“Lo que pasa es que aquí hay que entender que antes de las elecciones hubo una serie de determinaciones judiciales en donde se resolvió que los candidatos de Victoria Ciudadana, por acumulación, Cámara y Senado, y algunos por distrito, no cumplieron con lo que el reglamento electoral establecía del recogido de los endosos. Esa controversia llevó a que se eliminara de la papeleta una serie de personas. Obviamente, eso tiene consecuencias. Y una de las consecuencias es que la oferta estaba más disminuida de la oposición, específicamente de la Alianza. En San Juan, si analizas precinto por precinto, te das cuenta que los candidatos de la Alianza llegaron en segundo lugar con algunas excepciones; Adriana García ganó en el precinto 4…Esa batalla que se libró en San Juan no llevó a escaños para la Alianza en cada uno de los precintos”, abundó Cox Alomar, quien fue profesor visitante en la Escuela de Leyes de Harvard.

“¿Usted cree que si no hubiera iniciado ese pleito judicial sobre los endosos a los candidatos no habría una mayoría novoprogresista en la Legislatura?”, preguntó este rotativo.

“Es posible que hubiera sido más pareja la correlación de fuerzas. El grueso de los senadores del PNP, la proyección en estos momentos es que el PNP va a ganar siete de los ocho distritos senatoriales. En ese sentido, fue una derrota grande para los candidatos del PPD a nivel de distrito. A nivel de la Alianza significa que queda mucho trabajo por hacer de cara al futuro en términos de penetrar en esos distritos senatoriales que no son el de San Juan”, contestó.

Cox Alomar no descartó que en la isla se active lo que se conoce como la “Ley de Minorías”. La cláusula de las minorías de la Constitución de Puerto Rico establece que se puede aumentar el número de legisladores para garantizar que los partidos de minorías estén representados.

La disposición estipula que como mínimo deberá haber nueve senadores que representen a las minorías, y, en la Cámara, 17.

Este aumento ocurre cuando un partido obtiene más de 18 sillas en el Senado o más de 34 sillas en la Cámara. La fórmula está pensada para garantizar una tercera parte de las posiciones a legisladores que no formen parte del cuadro mayoritario, según explica MicroJuris.

“Con mucha posibilidad se va a activar la Ley de Minorías que básicamente van a entrar a Cámara y Senado, dos senadores del PIP y dos representantes. El PIP tendría entonces tres representantes en Cámara y tres senadores… Eso se debe a que Juan Dalmau llegó en segunda posición, y, por consiguiente, sacó más votos a la gobernación que el candidato del Partido Popular; así que, cuando se active la Ley de Minorías, le correspondería a los legisladores del PIP, porque Dalmau llegó segundo, entrar a Cámara y Senado, si es que eso se confirma en las próximas semanas”, explicó.

Por otro lado, Cox Alomar cree que Pablo José Hernández, quien ganó el puesto de comisionado residente bajo la insignia del PPD con más de 480,000 votos, también se benefició de la Alianza.

“El Partido Popular en esta elección estuvo muerto. Aquí el único que tenía vida de todos ellos era Pablo José Hernández. Pablo José Hernández es el que le da ahora la esperanza al Partido, una esperanza en función de lo que representa él como un hombre joven, con una gran preparación académica, con mucha disciplina que, de alguna manera, refleja los valores que llevaron a (el exgobernador) Rafael Hernández Colón (su abuelo) a tener sus grandes victorias…La estrella del PPD es Pablo José Hernández. Ahí, realmente, yo no le veo espacio a más nadie”, afirmó.

Cox Alomar añadió que Hernández también fue otro de los beneficiados del voto mixto.

“La cantidad que él saca la cantidad de votos que saca se debe fundamentalmente a dos situaciones. La primera es el voto mixto, en donde los populares que cruzaron para votar por Juan Dalmau, y para evitar el cargo de consciencia de dejar al partido solo, pues votaban por Pablo José…Y muchos estadistas, algunos ‘pierluisistas’, que votaron Jenniffer a la gobernación, Pablo José a la comisaría…Así que definitivamente el gran beneficiario de la Alianza en el voto útil en el análisis final fue Pablo José Hernández con su victoria a la comisaría. Obviamente, Jenniffer se beneficia del voto útil y Juan Dalmau para llegar en esa segunda posición”, profundizó.

“Bajo el liderato de Hernández, ¿hasta qué punto usted cree que se pueden adelantar los intereses del Partido Popular como institución?”, preguntó este medio.

“Esa es una pregunta complicada. Es difícil ver o predecir; es demasiado temprano. Fíjate que Pablo José se ha mantenido al margen de toda esa purga que se ha desatado en el PPD en contra de Juan Zaragoza y Jorge Colberg. El se ha desatendido de todo eso. Fíjate que él no anda tampoco en una cacería de brujas, buscando y atacando a las personas que de alguna forma adversaron a Jesús Manuel; él anda en otra cosa. La pregunta es: ¿cuánto tiempo? Y la pregunta difícil es: ¿hasta qué punto le va a querer delegar a los políticos de siempre la dirección del Partido Popular? Si él hace eso se arriesga a que cuando regrese, ¿qué es lo que va a quedar del Partido?”, respondió.

González incluyó a ambos populares en su comité de transición. Zaragoza es senador y compitió contra Ortiz en primarias por la candidatura a la gobernación, mientras que Colberg Toro es un exrepresentante y fue secretario general del PPD.

“La gobernadora electa es una política avezada. Ella apenas sacó 39%. Eso significa que hay cerca de 60% que no la respaldó o que no está con ella. Ella sabe muy bien que hubo muchos populares que votaron por ella… Yo creo que es una forma de ella proyectar que este va a ser un gobierno de inclusión, de apertura, de que viene a buscar el mejor talento independientemente de consideraciones políticas. Yo creo que es un gesto interesante e importante. Fíjate cómo ella al reclutar a Zaragoza y a Colberg lo que hizo fue que puso a pelear a los populares porque entonces los populares empezaron a atacar y nuevamente demostraron de que realmente están de espaldas a la historia. Ella, haciendo esta movida, puso a pelear a los populares de nuevo, y ella se proyecta como una líder de unidad…”, consideró.

Pablo José Hernández y el futuro del PPD

Para el profesor, el reto ahora del PPD como institución está en determinar hasta qué punto el comisionado residente electo debe ser una figura central dentro de la colectividad.

“Si él asume el liderato máximo del Partido ahora, todos los ataques del PNP y la Alianza y de todo el mundo se centrarían en él, que también es un riesgo grandísimo. Entonces, también agarrar y arrastrar al Partido Popular es un peso grandísimo; levantar dinero, recursos, no para una candidatura, para el Partido”, anticipó.

A preguntas sobre cuál sería el futuro del PPD sin una postura clara de estatus o una definición de consenso sobre el Estado Libre Asociado (ELA), Cox Alomar dijo: “Esa es una de las grandes consideraciones, una de las grandes preguntas. Es muy difícil para el Partido Popular adelantar una definición de Estado Libre Asociado no colonial, no territorial, luego de las decisiones del Supremo de Estados Unidos y con esta administración de Trump que se nos viene encima. Así que va a ser un escenario complicado. Pero la gente en Puerto Rico…están ya trazando la diferencia, la distinción, entre la cosa de estatus y la de gobernanza local. Podría darle el caso de que Pablo José pueda reestructurar el Partido Popular y entonces abrirle las puertas a gente que piense distinto con respecto al Estado Libre Asociado, y plantear que eso es un tema que se trataría con Washington en otro momento, pero que, en este momento, quiere replantear el PPD y su programa de gobernanza local, y no meterse en ese tema, que es muy posiblemente lo que va a hacer. Evitar el tema del estatus y atender el tema económico y social”.

Por otra parte, la camaradería y la proyección de unidad entre González y Hernández justo después de la elección no le sorprende a Cox Alomar, ya que a la gobernadora electa tampoco le es muy conveniente hablar del estatus en estos momentos.

La semana pasada, ambos líderes políticos compartieron un video juntos desde la Cámara de Representantes en Washington D.C. en el que aseguraron que están en la misma página en cuanto a los temas prioritarios para Puerto Rico. Ninguno mencionó el estatus.

“Jenniffer no consiguió votos republicanos para el H.R. 8393. Fue Nydia Velázquez que consiguió los votos para pasarlo en la Cámara. La estadidad, Trump la sacó de la plataforma del Partido Republicano. Hablar de estadidad está mal visto entre los republicanos, y, obviamente, a los populares hablar de estatus no les interesa, porque cómo van a conseguir ellos la culminación de un pacto bilateral con los trumpistas que arrasaron en las elecciones. Así que yo creo que no vas a ver a ninguno de ellos hablando sobre el estatus, y no vas a ver nadie posiblemente hablando de estatus porque dónde están los votos en el Congreso para mover el tema del estatus…”, anticipó.

