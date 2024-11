Eduardo Santamarina le responde al ex de su esposa Mayrín Villanueva

La dinámica familiar ha puesto en el centro de la discusión conceptos como la figura del “segundo padre” y cobró relevancia tras las declaraciones de Jorge Poza, el padre de Romina y Sebastián, quienes son los hijos mayores de la actriz Mayrín Villanueva. Él manifestó su escepticismo respecto a la relación que estos mantienen con Eduardo Santamarina, el actual esposo de ella. Afirmó que no cree en la figura del “segundo padre”, un comentario que no tardó en ser noticia en los medios de comunicación.

Frente a esto, Santamarina decidió romper el silencio y ofrecer su punto de vista. Desde un lugar de respeto hacia la opinión del padre biológico, Santamarina expresó la profunda conexión que siente con los hijos de Mayrín, a quienes considera suyos: “Cada quien tiene derecho y es muy respetable, yo no tengo nada que decir al respecto, a mí me dices: ‘¿Cuántos hijos tienes?’, y para mí son cinco hijos, tras varones y dos mujeres, punto, se acabó, no hay de otra”, dijo a la prensa.

Estas afirmaciones destacan un aspecto fundamental en las familias modernas: la construcción de la paternidad. Aunque Jorge Poza tiene una perspectiva diferente, es importante señalar que Santamarina se ha integrado a la vida de los niños de manera significativa desde el momento en que unió su vida con ella.

“Fue muy fácil, los cinco fuimos muy bendecidos, porque nuestros hijos eran muy pequeños y luego, luego hicieron el click, me acuerdo perfectamente de ese día. Mayrín y yo nos volteamos a ver y como que respiramos hondo y dijimos: ‘Gracias Dios mío'”, añadió Eduardo durante su encuentro con los reporteros.

La declaración de Santamarina no solo busca reivindicar su papel en la vida de los jóvenes, sino que también resalta la importancia de la empatía y el respeto en las relaciones familiares. Aunque todas son únicas y pueden incluir diferentes perspectivas sobre la paternidad, el deseo común de amor y estabilidad es un hilo conductor que las une a todas, independientemente de sus conformaciones.

Cada vez más, las definiciones de familia están cambiando, permitiendo la coexistencia de distintas figuras parentales. La relación de Santamarina con Romina y Sebastián sugiere que el amor y el compromiso pueden definir más a un padre que simplemente la conexión biológica.

