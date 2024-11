Giovanni Savarese comparó el derbi neoyorquino con El Tráfico de Los Ángeles

Si hay una voz autorizada para hablar de fútbol en la Major League Soccer (MLS) y del derbi neoyorquino, sin duda es la del entrenador Giovanni Savarese. El exentrenador de Portland Timbers analizó el duelo entre New York City y New York Red Bulls y lo comparó con el Clásico del Tráfico en Los Ángeles.

En una entrevista exclusiva para el Diario de Nueva York, Savarese analizó los pormenores de un encuentro como este que, por primera vez, se da en una instancia de semifinales.

“Este partido pondrá la rivalidad en un nivel muy alto de competición que para todos será lindo de ver”, dijo el exjugador para posteriormente entrar a compararlo con el Clásico del Tráfico.

Giovanni Savarese. Crédito: John Hefti | AP

Savarese fue respetuoso de las distancias y diferencias entre un derbi y otro, aunque no dudó en afirmar que “la rivalidad más grande esta liga es Portland vs. Seattle”.

Sin embargo, destacó que El Tráfico ha crecido a tal punto que se ha convertido en el nuevo derbi que todos los fans sienten. El director técnico reconoció que en Nueva York no se está a ese nivel, pero el duelo del sábado marcará un antes y un después.

¿Por qué? El venezolano considera que para obtener una relevancia mediática como la del clásico de Los Ángeles se debe trabajar aún más. No obstante, entiende el partido de este sábado como una oportunidad para escalar de nivel al tener a dos escuadras de Nueva York enfrentándose en semifinales.

“Si se quiere llegar ahí, los dos equipos de Nueva York tiene que poner un poco de su parte. Esta es una oportunidad de demostrar que tan alto está este derbi y si podemos empezarlo a comparar con El Tráfico”, señaló.

“En este momento no está a ese nivel. Pero existe el potencial para que en este partido puedan demostrar que esta rivalidad ha crecido muchísimo más”, añadió.

¿New York City o New York Red Bull?

Savarese no tuvo complejo en aceptar que New York City es una franquicia con mejor billetera, una plantilla más completa y un estilo de juego muy marcado. Además, señaló que tienen el plus de la localía.

“New York City es un equipo que entiende muy bien cómo jugar en Citi Field, a pesar de que es un poco más grande que Yankee Stadium (…) NYCFC tiene una plantilla más completa y tiene la obligación de ganar el partido porque juega en casa; porque tiene una billetera más grande. Ellos son los favoritos. Han ganado los últimos partidos contra Red Bulls. La presión está en ellos”, analizó.

En el caso de NY Red Bulls, Savarese vaticinó incluso la estrategia, adelantando que podrían jugar con un bloque alto de presión sin mucha posesión de balón con un NYCFC tratando de salir de atrás con pelota.

