Ileana Márquez, Miss Venezuela, brilló en desfile de moda en Miami 

Ileana Márquez, Miss Venezuela 2023, brilló en el desfile de moda de la dominicana Giannina Azar, que hicieron en la Miami Fashion Week.

En el desfile, la reina de belleza llevó un impactante vestido de color dorado y además lució una gargantilla que la hizo ver más estilizada.

La venezolana ha sido bastante mediática, pues alcanzó el puesto de cuarta finalista en el Miss Universo 2024, que se celebró en la Ciudad de México.

Durante su participación, la modelo destacó por su simpatía y pasarela, además del cariño que le tenían sus compañeras. Sin embargo, un error de la traductora que le asignaron en la ronda de preguntas afectó su desempeño en la competencia.

“Yo me doy cuenta cuando me bajo del escenario, que vamos a hacer la última pasarela y las chicas me decían ‘¿qué pasó? Tenías la respuesta ideal en tus manos porque todas hacíamos una ronda de preguntas y yo muchas veces dije cómo sería la mujer ideal en la sociedad o cómo sería una mujer líder para llevar la corona del Miss Universo y yo dije que me dijeron la pregunta mal, pero fue algo que no se ensayó. No hubo alguien que nos dijera aquí va a estar un traductor”, contó.

Además de esto, explicó que llenó siete planillas para la noche final. “Si bien es cierto, el inglés no es mi fuerte, lo he practicado muchísimo y me logré comunicar con la mitad de mis compañeras. Fueron tres semanas y que después ellas te reconozcan el trabajo que hiciste”.

Ileana Márquez consideró su respuesta no fue determinante para no obtener la corona y cree que al final lo que pasó fue lo mejor.

El Miss Universo 2024 fue bastante reñido, y al final quien logró la corona fue la danesa Victoria Kjaer, una espectacular rubia que encantó con su carisma durante la concentración y la noche final del certamen de belleza.

