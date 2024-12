Adams se reúne con “Zar de la frontera” de Trump: busca entregar a indocumentados que cometan crímenes

Desde que Donald Trump fue elegido en noviembre como el próximo presidente de Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, no ha ocultado su interés y disposición total en trabajar de la mano del futuro inquilino de la Casa Blanca, y este jueves se dio el primer acercamiento oficial con la nueva administración.

El mandatario local se reunió con Tom Homan, el “Zar de la frontera”, quien será el encargado de llevar a cabo lo que el Presidente Trump ha descrito como “la deportación masiva más grande que haya ocurrido en la historia del país”, y Adams aseguró que el gobierno municipal está dispuesto a entregar a ‘la migra’ a indocumentados que cometan crímenes violentos para que sean deportados.

En un tono desafiante, y asegurando a los reporteros que hay ideas preconcebidas sobre su proceder, el mandatario local insistió en que el cambio de timón que llevaría a que la Gran Manzana colabore con autoridades de Inmigración, contrario a los principios actuales de Ciudad Santuario, se debe a su compromiso de defender la seguridad de todos los neoyorquinos, con papeles o sin papeles. Al mismo tiempo advirtió que indocumentados que obedezcan la ley no tendrán nada de qué preocuparse.

“Es un momento duro y tenemos que tomar decisiones duras”, dijo el burgomaestre tras su encuentro con el representante del gobierno de Trump. “No voy a desperdiciar mi tiempo y voy a decirlo claro. Vamos a proteger los derechos de los inmigrantes de la ciudad, de los que trabajan duro, pero no vamos a ser cielo seguro para quienes cometan delitos violentos reiterados contra migrantes inocentes, inmigrantes y neoyorquinos que viven aquí desde hace mucho tiempo”.

Adams advirtió que su conversación con el Zar de la frontera giró en torno al “compromiso común” de buscar opciones para perseguir a indocumentados que cometan crímenes violentos reiterados en la Gran Manzana y sacarlos del camino.

Sin embargo, Adams no dio detalles de la manera en la que las fuerzas del orden y las autoridades neoyorquinas trabajarán con el gobierno federal, pero dijo que en los próximos días presentará el plan y sus nuevas órdenes ejecutivas, donde se conocerá si la Ciudad entregará a Inmigración a criminales que sean condenados o también a quienes enfrenten cargos, sin tener el debido proceso y probar su inocencia o culpabilidad, hecho que preocupa a organizaciones y defensores de inmigrantes.

“Nuestro equipo legal está examinando si tenemos autorización para sentarnos y hablar con el equipo legal de ICE para poner en práctica nuestras intenciones. Una vez obtengamos esa aprobación, daremos un esquema completo de cómo funcionará”, explicó el líder demócrata, quien insistió en que la colaboración que realizará la Ciudad con autoridades federales no afectará a quienes no tengan papeles y no cometan delitos violentos.

Manifestantes afuera de la Alcaldia para criticar la reunión de Adams con Homan. Foto Make the Road

“Vamos a decirle a (indocumentados) quienes están aquí, a quienes respetan la ley, que sigan utilizando los servicios que están a disposición de la Ciudad, los servicios que tienen derecho a utilizar, como la educación de sus hijos, la atención médica, la protección pública y las cosas de las que nos hemos enorgullecido durante mucho tiempo”, reiteró Adams, agregando que la Ciudad está sufriendo actos de bandas criminales como el Tren de Aragua, contra quienes hay que tomar medidas inmediatas, separándose de normas actuales que impiden que actores violentos sean entregados a “la migra”.

“No seguiremos en esa dirección. No seremos cielo seguro para quienes cometen actos violentos. No permitiremos eso con quienes sean ciudadanos y tampoco con indocumentados”

El Alcalde afirmó que tanto él como el nuevo jefe de la frontera comparten la meta de “perseguir a los inmigrantes criminales que cometen actos violentos repetidos entre neoyorquinos y dijo que revisará también la lista de 170 delitos que permiten a los funcionarios de Nueva York colaborar con ICE, después de que un migrante es condenado por un delito.

“Necesitamos examinarlos y ver cuál es mi autoridad, utilizando órdenes ejecutivas, para asegurar que mantengo a salvo a los neoyorquinos. Ese es mi único objetivo. No puedo ser más claro. En la búsqueda de ese objetivo, mis años y años de abogar por los inmigrantes que están aquí e intentar encontrar el sueño americano, si eso me demoniza, entonces lo voy a aceptar. Pero voy a salvar vidas en esta ciudad”, dijo el burgomaestre, criticando a sus detractores.

“La gente está tratando de impulsar su propia agenda. Tengo una agenda. Nunca he mentido sobre la agenda: Todos, todos en esta ciudad deben estar protegidos y no deben ser víctimas de delitos violentos. Y esa fue una conversación que tuve con el zar fronterizo entrante. Compartimos esa misma creencia, y vamos a perseguir esa misma creencia”, concluyó.

Los comentarios del Alcalde y su encuentro con el representante de la administración Trump generaron voces de apoyo entre neoyorquinos, pero también voces de rechazo entre quienes temen que le abra la puerta al gobierno federal, poniendo en riesgo las protecciones que las leyes neoyorquinas dan a inmigrantes indocumentados que viven en la ciudad.

“Es increíblemente decepcionante que el alcalde Adams haya decidido reunirse con el Zar de la frontera, Homan, en la ciudad de Nueva York. Homan tiene un historial de lastimar y separar a familias inmigrantes y ha llegado al punto de decir que está dispuesto a ayudar a deportar a familias enteras“, aseguró Yatziri Tovar, de la organización Make the Road NY, tras una manifestación a las afueras de la Alcaldía. “Necesitamos un Alcalde que demuestre un verdadero liderazgo para proteger a todos los neoyorquinos, que defienda las leyes existentes de nuestra ciudad, que defienden a los inmigrantes y que cree protecciones adicionales”.

Inmigrantes temen que unión de la Ciudad con la migra ponga en riesgo a miles. Make the Road

Las codirectoras del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, Jasmine Gripper y Ana María Archila, se declararon muy angustiadas por el compadrazgo que se vislumbra entre Adams y Trump, y tras criticar el cambio de timón del Alcalde hacia políticas calificadas como “anti-inmigrantes”, advirtieron que las organizaciones y líderes neoyorquinos deberán unir fuerzas para fortalecer y defender a las comunidades, de los ataques que se anticipan ocurrirán bajo la nueva administración.

“Trump ha prometido promulgar el programa de deportación masiva más grande de la historia. Hacerlo causará estragos en los neoyorquinos de todo tipo y en la economía de la ciudad”, aseguraron las líderes progresistas de la Gran Manzana. “Es profundamente inquietante e irresponsable que el alcalde Adams se reúna con el zar de la frontera de Trump, Tom Homan, y se ofrezca como colaborador de la máquina de deportación de Trump. Los neoyorquinos merecen un alcalde que luche para protegerlos, no para dañarlos con fines políticos”.