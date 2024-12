Sergio Canales ve a Rayados “fuerte” para enfrentar al América

El futbolista español de Rayados de Monterrey, Sergio Canales, se mostró enfocado en poder tener el mejor rendimiento posible de cara a la final de este jueves ante las Águilas del Club América para intentar tomar la ventaja y así poder conquistar el título de campeón del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y recuperar su sitial como uno de los mejores clubes del país.

Estas declaraciones las realizó previo al encuentro durante un contacto con los medios de comunicación, donde resaltó que espera poder demostrar las grandes cualidades que posee en su primera serie final de la Liga MX y así levantar un trofeo que Rayados no gana desde hace cinco años.

“Yo no he tenido la experiencia de jugar una Final, el año pasado tuvimos tres Semifinales, perdimos, este año se ha aprendido a dar ese paso, más allá de que ganemos en casa, o no, tenemos mucha hambre y ganas, saldremos a por todas”, expresó.

“Es la primera final, como si no hubiera otro partido, sé la trascendencia del América, me imagino que nos dará renombre, pero es importante hacerlo en casa, lo importante es levantar el título”, agregó Canales en sus declaraciones.

El jugador español aseguró que después del Clásico Regio ante los Tigres de la UANL en San Antonio el equipo cambió totalmente su mentalidad deportiva y a partir de ese momento empezaron a creer en que este sería el torneo con el que alzarán el título.

“Eso viene un poco del Clásico en San Antonio con Tigres, vi un cambio de actitud, dimos un paso adelante, era un parón de Liga que todos quisimos ir a ver a la familia, a la vuelta el equipo dio el paso adelante, no había visto la forma de competir, dije que era la hora de ir por el campeonato, desde ahí hemos competido, hubo un cambio y el mensaje era ir a por todas y por el título, es el mensaje y la ambición de todos”, dijo.

Héctor Moreno confía en Rayados

Por su parte el central Héctor Moreno consideró que este es el momento para que el equipo pueda lograr el triunfo ante las Águilas del América y no quieren desaprovecharlo para poder darle una alegría a la afición.

“Si te soy sincero, en este momento, después de estos años, de golpes duros, quedarnos en Semifinales, torneos históricos, con sensaciones y no lograrlo, es obvio que no lo queremos dejar escapar, por nosotros, por la afición, con altibajos y golpes duros, siguen alentando llenando el estadio, lo merecemos, no es de merecimiento, pero vamos a pelear por lograrlo”, dijo el central mexicano.

