Líderes de la Alianza en Puerto Rico le salen al paso a Mariana Nogales por enumerar los cuatro grandes errores del junte electoral

Nueva York – Líderes de la llamada “Alianza de País” entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) le salieron al paso a la aspirante por nominación directa o “write in” a la Cámara de Representantes, Mariana Nogales, quien en una publicación en Facebook este lunes enumeró los tres grandes errores del junte.

“Los tres errores más grandes del 2024. No haber recogido endosos, haber hecho una alianza con el PIP y no haber corrido para la gobernación bajo el MVC”, planteó Nogales en el post que incluye una foto suya.

En junio pasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico invalidó las candidaturas legislativas por acumulación del MVC que incluían la de Nogales Molinelli, Gladys Myrna Conty, Rafael Bernabe y Alejandro Santiago Calderón. La razón fue que los candidatos debían recoger endosos para poder participar del proceso electoral, lo que el grupo no hizo.

En el caso de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, candidata de la Alianza a la comisaría residente, esta pudo mantenerse en la papeleta debido a que ninguno de los demandantes tenía legitimación activa en el caso.

Uno de los primeros en reaccionar a las expresiones de Nogales fue Manuel Natal Arvelo, candidato a la alcaldía de San Juan bajo la Alianza, quien destacó cómo la iniciativa, contra todo pronóstico, logró levantar la esperanza y el entusiasmo entre miles de puertorriqueños que sueñan con un mejor país.

“También levantó el odio y el miedo, en su mayoría de quienes nos trajeron hasta aquí y se benefician de que las cosas no cambien”, contrastó el exaspirante en una entrada en sus redes sociales.

Para Natal Arvelo, aunque los resultados electorales se quedaron cortos en comparación con el trabajo empeñado, es “incuestionable” que se adelantó “muchísimo camino” de manera colectiva.

“Después de todo, esa es la esencia de lo que dio paso a la creación de Victoria Ciudadana en el 2019 y de la concertación de la Alianza en el 2024: en la unión está la fuerza y no hay cambio posible sino es desde el colectivo”, planteó el líder.

Natal Arvelo además informó que los miembros de la Alianza se dedican ahora a evaluar y reflexionar sobre los procesos con miras a futuro.

“Durante las pasadas semanas, mientras continuamos defendiendo la voluntad del Pueblo en el Escrutinio General, al interior de Victoria Ciudadana han comenzado toda una serie de evaluaciones y reflexiones sobre el recién culminado proceso electoral. Esos diálogos continuarán, tanto al interior del Movimiento, como hacia afuera, incluyendo con otros componentes de la Alianza, comenzando por el PIP”, expuso.

Añadió: “Habrá opiniones diversas sobre el desempeño electoral de la Alianza, tanto para las candidaturas individuales, como para las colectividades que formamos parte de ella. También habrá toda una diversidad de opiniones sobre el futuro de la Alianza. Las conclusiones de ambas cosas están por verse”.

El excandidato pidió a los miembros de la Alianza a expresar sus opiniones en los espacios pertinentes, en referencia a lo expuesto por Nogales.

“Reconociendo el derecho de toda persona a pensar y a expresarse según le dicte su conciencia, opto por tener estas conversaciones 1) en los espacios pertinentes y 2) con el ánimo de darle a Puerto Rico las mejores posibilidades de salir de la crisis que crearon quienes han tenido el privilegio de gobernar”, emplazó.

“La estrategia del PNP (Partido Nuevo Progresista) es clara: ‘divide y vencerás’. No caigamos en su trampa. Nos esperan 4 años difíciles. Reflexionemos, mejoremos, pero hagámoslo desde todo lo que nos pone más cerca de la meta, pues levantar la esperanza de este Pueblo ha tomado muchos años”, emplazó.

“Puerto Rico primero, hoy y siempre”, concluyó.

Bernabé, que al igual que Nogales pidió que votarán por él mediante nominación directa tras la descalificación, describió la Alianza como un acierto que tuvo grandes logros.

“Personalmente, creo que la Alianza fue un acierto y tuvo grandes logros, empezando por el entusiasmo y esperanza que generó. Ciertamente hubo problemas. Pero las razones para crearla siguen vigentes. Hay que perfeccionarla y superar los problemas de 2024. Lo otro sería retroceder. Hay que reflexionar mucho, pero ese, para mí, es el camino”, compartió por la red social X.

Por su parte, Pedro Cardona Roig, candidato al precinto 1 de San Juan por la Alianza, enfatizó que el mayor activo de la Alianza es que es un espacio donde las diferencias se transforman en fortaleza y en el que el compromiso con el pueblo guía cada decisión y acción.

“La Alianza es y ha sido un instrumento de unidad y compromiso para atender las necesidades urgentes del pueblo puertorriqueño. Más allá de las líneas partidistas, la Alianza representa la voluntad colectiva de trabajar en equipo por un país más justo, inclusivo y sostenible”, lee otra parte del comunicado.

Cardona Roig, conocido como “El Urbanista”, añadió que el actual es un momento crucial para el futuro de la Alianza.

“La Alianza afirma su misión: ofrecer respuestas reales a los problemas sociales, económicos y ambientales que enfrentamos. La unidad no es solo un ideal, es una necesidad y un compromiso diario con cada puertorriqueño y puertorriqueña”, añadió.

Hasta principios de esta tarde, ni Juan Dalmau, candidato a la gobernación bajo la Alianza, ni Rivera Lassén, se habían expresado sobre la publicación de Nogales.

En el caso de Dalmau, El Diario lleva varias semanas tratando de conseguir una entrevista con el pipiolo sin que nos den una respuesta definitiva.

Al momento, los votos por write in siguen siendo tema de división en medio del escrutinio que encabeza la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y que inició el 12 de noviembre.

Amparada en el Código Electoral del 20202, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, anunció que se recontarían los votos por nominación directa en la contienda al Senado por acumulación, pero no los de la Cámara.

Padilla Rivera argumentó que los 29,145 votos por nominación directa en la Cámara de Representantes, según la referida ley, no conllevan un recuento.

“Nosotros no estamos validando o no validando, quitándole mérito o no quitándole mérito al asunto de la nominación o los nombres que se ponen (en la papeleta). Pero no se revisa, porque no conlleva un recuento. No estamos diciendo que no tienen valor; no estamos diciendo que no se adjudica”, declaró a mediados de noviembre en un aparte con periodistas en el edificio de Operaciones Electorales de la CEE, donde se realiza el escrutinio.

La presidenta alterna de la CEE también planteó que, a pesar de la cantidad de votos por nominación directa, la cifra no es capaz de superar la undécima posición que en la noche del evento obtuvo más de 62,000 votos.

Las disposiciones del Código Electoral establecen que un recuento es requerido cuando los datos preliminares de una elección arrojan una diferencia de 100 votos entre dos candidatos o menos o de .5% o menos del total de votos adjudicados para dicho cargo.

A esto, Nogales respondió con el argumento de que Padilla Rivera actuó contrario a las conversaciones que supuestamente mantuvo con los distintos comisionados electorales.

Posteriormente, Nogales entregó una carta en Secretaría de la CEE en la que menciona los problemas con las máquinas de escrutinio y las miles de papeletas supuestamente mal votadas o en blanco, entre otros factores, que pudieron afectar la pulcritud de los procesos.

Sigue leyendo:

CEE en Puerto Rico comenzará escrutinio de actas de votación el 12 de noviembre para verificar resultados

Elecciones en Puerto Rico este martes: cinco partidos, una Alianza y dos papeletas adicionales; lo que debes saber

Rafael Cox Alomar sobre elecciones en Puerto Rico: “Ahora resta ver si hay Alianza de cara al futuro”

(Entrevista) Ana Irma Rivera Lassén, candidata a comisionada residente de la Alianza: “La diáspora la reconocemos como parte de Puerto Rico”

Entrevista: Juan Dalmau del PIP asegura que “Alianza” con Victoria Ciudadana (MVC) en Puerto Rico viene a “limpiar la casa”

Juan Dalmau en diálogo con la diáspora: el tema de la descolonización de Puerto Rico es prioridad

“La Alianza de País” entre el PIP y Movimiento Victoria Ciudadana suma endosos de líderes boricuas en la diáspora en varios estados

Jóvenes en Puerto Rico se insertaron en los procesos electorales desde mucho antes del 5 de noviembre, aseguran activistas del voto