Daddy Yankee, Christian Nodal: Las rupturas más polémicas de 2024

El año 2024 estuvo lleno de sorpresas. En la industria del entretenimiento muchas celebridades experimentaron grandes éxitos en su vida profesional pero otros tuvieron que superar retos en su vida personal.

Muchas parejas de celebridades rompieron durante este año. Algunos famosos pusieron fin a sus relaciones de manera discreta mientras que otras rupturas estuvieron acompañadas de una fuerte polémica.

A continuación te dejamos una lista con algunas de las parejas de famosos que rompieron en el 2024.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Los actores Jennifer López y Ben Affleck protagonizaron una de las historias de amor más comentadas durante los últimos años. La pareja se casó en 2022 en una ceremonia en Georgia luego de casarse rápidamente en Las Vegas. Ambos tuvieron una relación a principios de los 2000, pero se separaron repentinamente. Casi 20 años después retomaron su relación pero el matrimonio duró solo dos años ya que Jennifer López solicitó el divorcio a Ben Affleck tras varios meses de rumores de una crisis en su relación.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy

Elizabeth Gutiérrez y William Levy tuvieron una relación de casi 20 años llena de altas y bajas. Sin embargo, en abril de este año la actriz reveló a la revista HOLA! que su relación con el actor cubano llegó a su fin. Esta ruptura ha estado marcada por una serie de polémicas que incluso involucró a la policía debido a una situación que se presentó en la casa del actor.

Natalie Portman y Benjamin Millepied

Natalie Portman y Benjamin Millepied se divorciaron de manera discreta en Francia. La separación se hizo pública en marzo de 2024 tras rumores de una relación extramatrimonial por parte del bailarín y coreógrafo. Ambos se conocieron en 2009 y tuvieron dos hijos.

Zöe Kravitz y Channing Tatum

Luego de tres años de noviazgo y tras anunciar su compromiso, la pareja de actores Zöe Kravitz y Channing Tatum decidieron poner fin a su relación este año. Ambos se conocieron en el set de la película Blink Twice en 2017. Se convirtieron en amigos y finalmente entablaron una relación romántica en 2021.

Christian Nodal y Cazzu

Los cantantes Christian Nodal y Cazzu protagonizaron una de las rupturas más polémicas del año. Tras casi dos años de relación y una hija en común, Nodal confirmó su ruptura con Cazzu. Dos semanas después el mexicano hizo pública su relación con la cantante Ángela Aguilar y dos meses después se casaron en una íntima ceremonia. Esto desató rumores de infidelidad, que Noodal negó, y además hubo una fuerte polémica.

Irina Baeva y Gabriel Soto

Los actores Irina Baeva y Gabriel Soto confirmaron su ruptura tras cinco años de relación. La pareja se conoció durante la grabación de la telenovela Vino el amor en 2016. En 2018 fueron captados juntos poco después de que el actor comenzó el proceso de divorcio con la actriz Geraldine Bazán. En 2020 se comprometieron pero la boda nunca se realizó tras ser pospuesta en repetidas ocasiones.

Daddy Yankee y Mireddys González

Daddy Yankee se ha divorciado de Mireddys González luego de casi 30 años de matrimonio y dos hijos en común. El pasado 2 de diciembre el cantante anunció que su esposa solicitó el divorcio. “Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys”, escribió en el comunicado.

Tras el anuncio la pareja ha enfrentado una fuerte polémica debido a que el cantante demandó a su todavía esposa por un presunto desfalco en sus corporaciones.

Peso Pluma y Nicki Nicole

Peso Pluma y Nicki Nicole tuvieron una fugaz relación que terminó en febrero de este año tras una infidelidad del cantante mexicano.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó Nicole en una publicación en Instagram.

