Biden dice sentir frustración por atropello masivo en Nueva Orleans

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó este miércoles su ira y frustración por el atropello masivo ocurrido en Nueva Orleans, que dejó al menos 10 muertos.

Biden, que se encontraba en Wilmington, Delaware, antes de viajar a Camp David, fue informado continuamente sobre el incidente durante la mañana.

A pesar de la gravedad de los hechos, el demócrata evitó ofrecer detalles sobre la investigación en curso que llevan a cabo el FBI y las autoridades locales, reseña la agencia de noticias EFE.

En particular, el presidente no comentó sobre los rumores que sugieren que el sospechoso podría haber cruzado la frontera con México días antes del ataque, información no confirmada por fuentes oficiales.

En un comunicado, Biden mostró su solidaridad y expresó que su “corazón está con las víctimas y sus familias que estaban tratando de celebrar” la llegada del Año Nuevo.

Además, condenó cualquier tipo de violencia, afirmando: “No hay justificación para la violencia de ningún tipo y no toleraremos ningún ataque a ninguna de las comunidades de nuestra nación”.

El incidente, ocurrido a primeras horas de este miércoles en Bourbon Street, en el Barrio Francés de Nueva Orleans, involucró a un camión que atropelló a la multitud que celebraba el Año Nuevo.

Tras el atropello, el conductor se bajó del vehículo y abrió fuego contra los presentes, lo que dio lugar a un tiroteo con la policía. Al menos dos agentes resultaron heridos, aunque su condición es estable.

El sospechoso murió en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, según reportes locales.

En cuanto a las circunstancias del atropello, las autoridades señalaron que los bolardos de seguridad en la entrada de Bourbon Street, que normalmente protegen la zona, se encontraban desactivados debido a trabajos en la vía.

El FBI calificó el incidente como un posible “acto de terrorismo” y trabaja en conjunto con las autoridades locales para esclarecer los detalles del ataque.

