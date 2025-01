Alicia Machado se sincera: “No me siento bien”

Alicia Machado ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud, un tema que había mantenido reservado por mucho tiempo. En una de sus transmisiones en redes sociales, decidida a compartir su verdad con sus fans, no escatimó en detalles sobre las dificultades que ha vivido en su día a día. Con el corazón en la mano, relató sus batallas personales, evidenciando que existen adversidades.

“No me siento bien porque uno nunca se va a acostumbrar al maltrato, pero yo también sé cuando aviento una bombita, no es la primera vez”, dijo en su perfil de Instagram.

La venezolana ha utilizado su plataforma para abordar la aceptación y el amor propio, dos conceptos que considera esenciales para el bienestar emocional y físico. En un mundo donde la presión social sobre la apariencia es constante, Machado se ha mostrado firme en sus decisiones respecto a los cambios que ha experimentado en su físico.

Alicia Machado se sincera sobre la situación de salud que atraviesa. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“Yo tuve diabetes estacionaria cuando estuve embarazada y luego padecí del azúcar 5 años… Ahora estoy tratando de perder peso. A mi edad, no es tan fácil. Tengo que hacer cardio y pesas para tener fuerza por la fibromialgia, pues a veces no tengo fuerza ni siquiera para lavarme el pelo, pero aquí sigo, nunca les he contado estas cosas”, añadió durante sus declaraciones.

Además, la exreina de belleza ha transformado su experiencia personal en un mensaje inspirador. Al hablar de sus problemas y de su camino hacia la aceptación, invita a sus seguidores a reflexionar sobre sus propias vidas y a realizar un trabajo interno que favorezca su salud mental y emocional. Su mensaje de amor propio resuena en un contexto social donde la imagen tiene una gran relevancia, poniendo en perspectiva lo que realmente significa sentirse bien con uno mismo.

“A lo mejor no me veo como los filtros de Instagram y a mi edad no tengo silicón, no tengo lipo, no me marqué la cintura, ni tengo relleno…, ni hilos tensores porque no quiero pasar por eso. Está llegando el momento en que tengo que aceptar que estoy envejeciendo y quiero hacerlo así”, expresó.

Sigue leyendo:

· Alicia Machado dice que ha recibido amenazas por criticar a Selena Gomez

· Alicia Machado lanza fuertes mensajes contra Selena Gomez por llorar por migrantes

· Niurka insultó a Alicia Machado por no quererla en La Casa de los Famosos All Stars