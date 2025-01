DNC aprueba resolución en la que pide al Congreso que actúe para admitir a Puerto Rico como estado

Nueva York- A poco para la selección del nuevo presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), el Comité de Resoluciones del Partido Demócrata de Estados Unidos (DNC) aprobó una resolución de manera unánime para pedirle al Congreso que admita a Puerto Rico como el estado 51 y a Washington D.C. como el 52.

Luis Dávila Pernas, presidente del Partido en Puerto Rico (DPPR) y quien apoya esa fórmula de estatus para el territorio, fue quien presentó la resolución en el encuentro de ayer.

Un comunicado del DPPR indica que el documento fue secundado y coauspiciado por la vicepresidenta Emarielys Marrero y otros miembros de la colectividad en Puerto Rico.

La base de la resolución son los resultados del plebiscito llevado a cabo durante las elecciones generales del 5 de noviembre en la isla en el que, aproximadamente, 56% de los votantes optaron por esa alternativa. La opción de independencia obtuvo, aproximadamente, el 30% del favor del electorado, y la libre asociación, poco más del 12%, de acuerdo con los datos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La consulta, sin embargo, no es vinculante o no tiene fuerza legal para iniciar un proceso para cambiar el estatus político de Puerto Rico ya que no vino del Congreso.

Pero, de acuerdo con el grupo de demócratas boricuas, el DNC está de acuerdo en que Puerto Rico reconoce su estatus territorial actual, y que se ha ganado el derecho y merece ser admitido como estado.

“El Comité Nacional Demócrata, en reconocimiento a las limitaciones inherentes al estatus territorial de Puerto Rico y las limitaciones del Distrito de Columbia en cuanto a su autonomía y la responsabilidad del gobierno federal de permitir que el pueblo pueda libremente expresar sus deseos con respecto al estatus político y lograr pleno autogobierno, el Comité Nacional Demócrata por la presente hace un llamado a los miembros demócratas del Congreso 119 a responder a la voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico y Washington D.C., y que apruebe legislación para la admisión de Puerto Rico y Washington D.C. como los estados 51 y 52 de los Estados Unidos de América”, piden los suscribientes de la resolución.

Dávila Pernas, también exdirector de la Oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA), dijo que la acción que encabezó responde al respaldo de los puertorriqueños a la estadidad en los tres últimos plebiscitos criollos realizados en el territorio.

“El pueblo ha expresado su voluntad en las urnas votando a favor de la estadidad en múltiples plebiscitos. Es hora de que ese mandato sea respetado y que el Congreso actúe de conformidad a ello”, argumentó Dávila Pernas.

Marrero también considera que la resolución es una validación del resultado plebiscitario, “y deja claro que la estadidad no es solo una aspiración, sino un asunto de derechos civiles que el Congreso debe atender sin demora”.

La aprobación del texto se dio como parte de la reunión de invierno del DNC en la que, entre otras cosas, se discute la reorganización de la colectividad tras las derrotas de las pasadas elecciones en EE.UU.

Al momento, tanto la Cámara como el Senado federal están en manos de la mayoría republicana, lo que para diversos sectores representa escollos adicionales para avanzar en la discusión del tema del estatus.

Por otro lado, la resolución es un golpe a los intereses de demócratas ligados al Partido Popular Democrático (PPD), como el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien ha dicho que el asunto territorial no es prioridad e insiste en cambiar ese tema por otros como parte de su agenda en la capital federal. Hernández, quien se perfila como presidente del PPD, defiende el sistema de gobierno conocido como el Estado Libre Asociado (ELA) bajo el que se organiza el territorio desde el 1952.

DNC escogerá nuevo presidente este sábado

Este viernes, Dávila Pernas participó de una conferencia con otros miembros de la Alianza de Territorios de Estados Unidos para endosar formalmente a Ken Martin para la máxima posición del DNC.

Martin, de Minnessota y actual vicepresidente del Comité, es uno de los pesos pesados en la carrera por la posición, además de Ben Wikler presidente del Partido Demócrata de Wisconsin.

En el encuentro de mañana sábado en National Harbor, Maryland, 450 miembros del DNC escogerán al nuevo presidente.

La semana pasada, Martin había señalado que había asegurado el voto de, al menos, 200 miembros. Sus contrincantes han puesto en duda ese número.

Previo a la celebración de la convención nacional del Partido Demócrata en Chicago, Illinois, en agosto pasado, Dávila Pernas presentó una resolución que se tradujo en un compromiso por parte del DNC de adoptar la plataforma que excluyó el ELA como opción de estatus e incorporó el proyecto H.R. 2757 o “Ley de Estatus de Puerto Rico” presentado inicialmente en la Cámara de Representantes, que cuenta con su versión en el Senado, el S. 3231. Estas legislaciones proponen un plebiscito entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación.

Esa plataforma fue la que los demócratas ratificaron a viva voz durante la convención.

El documento no solo provocó roces con demócratas del PPD sino entre organizaciones de la diáspora que piden un proceso inclusivo de autodeterminación a través de una Asamblea Constitucional de Estatus para resolver el dilema colonial.

Al momento, no hay nuevos proyectos de ley presentados en el Congreso actual con el fin de dirimir el asunto territorial.

En diciembre del 2022, la Cámara de Representantes federal aprobó el H.R.8393 para la celebración en Puerto Rico de un plebiscito con aval del Congreso entre las referidas alternativas no territoriales. Sin embargo, no se aprobó una versión en el Senado. Las otras dos versiones posteriores no han prosperado en la capital federal.

Sigue leyendo:

(Entrevista) Directora asociada para Puerto Rico de la Casa Blanca bajo Biden no cree que recientes acciones de Trump convengan a los territorios

“Power 4 Puerto Rico” plantea que plataforma demócrata no es democrática en cuanto a plebiscito de estatus

¿Qué exactamente dice la plataforma demócrata sobre Puerto Rico en cuanto a estatus, paridad en fondos federales y la Junta?

Director de PRFAA: Tema del estatus de Puerto Rico en Washington no es una carrera, es un maratón