(Entrevista) Directora asociada para Puerto Rico de la Casa Blanca bajo Biden no cree que recientes acciones de Trump convengan a los territorios

Nueva York – Gretchen Sierra-Zorita, la directora asociada para Puerto Rico y los territorios de la Casa Blanca bajo la Administración Biden-Harris, planteó que algunas de las políticas anunciadas por el gobierno de Donald Trump no benefician a estas jurisdicciones expuestas continuamente a retos particulares relacionados con el cambio climático y los huracanes debido a su ubicación geográfica.

En entrevista exclusiva con El Diario, la exempleada federal además cuestionó la información cambiante e imprecisa de la Administración Trump en temas esenciales como desembolso de fondos federales, esto en referencia a la reciente rescisión de un memo emitido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) que disponía una pausa temporal al desembolso de $3 billones para asistencia financiera federal, como subvenciones y préstamos.

“Yo creo que la administración está tratando de ver dónde está la resistencia y dónde está la resistencia a la adquisición de poderes adicionales”, expuso Sierra-Zorita.

Sierra Zorita, quien reside en Maryland, respondió preguntas sobre diversos temas que van desde esas primeras acciones tomadas por el presidente Donald Trump y su impacto en territorios como Puerto Rico, hasta el efecto que han tenido las acciones encaminadas por la Administración Biden-Harris en términos del sistema eléctrico y la reconstrucción de la isla en general.

En entrevista exclusiva con El Diario, la directora asociada para Puerto Rico y los territorios de la Casa Blanca bajo la Administración Biden-Harris se expresó sobre distintos asuntos que impactan particularmente a la isla. Foto: cortesía

La oficina que dirigió Sierra Zorita desde abril del 2021 y que está adscrita a la de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca (IGA) sirvió como una de enlace para diligenciar los asuntos relativos a Puerto Rico y al resto de los territorios. En resumen, funcionó cómo una de evaluación y seguimiento de la situación en los territorios y los temas que las autoridades en Washington D.C. deberían darle prioridad.

Asuntos como la transformación energética de Puerto Rico, fondos federales para la red y transición a fuentes de energía renovables fueron de los que ocuparon buena parte de la agenda de la boricua.

Bajo su estancia, también se abordaron otras discusiones relevantes para el archipiélago como la propuesta para transicionar del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que aún no se dilucida en el Congreso, y la ampliación del Crédito Tributario por Hijos (CTC) y Crédito por Ingreso al Trabajo (EITC).

A continuación la primera parte de la entrevista de El Diario a Gretchen Sierra-Zorita

(La entrevista ha sido levemente editada para mayor claridad)

El Diario: “La Administración Trump dejó sin efecto el memo que había emitido para la retención de fondos… ¿Qué usted cree que pesó en la administración para que, de un momento a otro, se diera este virazón?”

“Esto cambia por hora…Yo creo que la administración está tratando de ver dónde está la resistencia y dónde está la resistencia a la adquisición de poderes adicionales. En Estados Unidos, tenemos una visión de poderes donde están las cortes, está el Congreso y el Ejecutivo. El Congreso tiene control de lo que se gasta, cómo se gasta y todo eso. Y hay leyes que permiten que esto no pase. Yo, francamente, creo que están explorando qué es lo posible en cuanto al gasto de los fondos, que es autoridad del Congreso con la intención de que tarde o temprano esto llegará a una corte, y, en esa corte, tal vez ganan o tal vez pierdan. Yo creo que esa es parte de la estrategia…La otra parte de la estrategia es confundir para que la gente no sepa a dónde disparar, porque es todos los días algo nuevo. Cuando la gente se confunde, pueden pasar otras cosas y la gente ni se da cuenta. Por ejemplo, votaron a 17 inspectores generales en una noche. Si no es por la prensa, nadie se entera…Los inspectores están para vigilar el gasto de los fondos federales. Esos son fondos que nosotros pagamos con nuestros impuestos. O sea, que yo creo que es parte de una estrategia para ver hasta dónde pueden llegar con sus poderes y parte de una estrategia de confundir”

“Como persona que ha sido trabajadora federal, le tengo un gran respeto a los trabajadores federales, su conocimiento, compromiso, experiencia, y el valor que eso le ofrece al país. La razón por la que yo vine a los Estados Unidos a trabajar era porque yo quería trabajar en el gobierno, y yo sabía que en EE.UU. yo podía trabajar sin presiones políticas, hacer el mejor trabajo posible para el bienestar del público en general, y no de un partido o de unos intereses. Y me da pena que traten de destruir algo que valoro tanto, porque creo que es esencial para la gobernanza de un país exitoso. Así que, de todas las cosas que están pasando, esa es de las que más me preocupa, que sin un gobierno federal fuerte e imparcial no podemos progresar ni dar servicios…”

El Diario: ¿Usted entiende que, en efecto, la Administración Trump quiere desmantelar la mayoría de lo que dejó la Administración Biden-Harris?”

Sierra Zorita: “Sí, porque como ellos vendieron que esta administración no era buena para el pueblo americano, pues quieren probar que ese es el compromiso. Se tienen que cortar el dedo, pero como no hacen las cosas bien, se tienen que cortar el brazo…¿Qué estamos viendo que está pasando una vez tras otra con estos memos?, que hacen una cosa y luego se tienen que echar para atrás porque no hace sentido. Lo mismo con las personas que dejaron salir (por el asalto) del 6 de enero (en el Capitolio). Tuvieron discusiones internas de a quién dejarían salir y qué criterios usamos, cómo lo hacemos y el presidente dijo que los dejaran salir a todos. Y así han hecho con estos memos. En vez de decir, ‘vamos a pedir esta información y después decidimos’, paran los fondos y después deciden…Es que no tienen o paciencia o conocimiento o indiferencia al impacto que tienen estas acciones”

“Todos los territorios son víctimas del cambio climático”

El Diario: “¿Qué espera usted de la Administración Trump en Puerto Rico en vista de lo que ha estado pasando en los últimos días, incluyendo la controversia por el memo y los fondos federales, que inevitablemente hubieran afectado de alguna manera a Puerto Rico?, ¿espera usted algún tipo de tratamiento distinto al de su primer mandato?”

Sierra Zorita: “No tengo manera de predecir qué tipo de relación vamos a tener. Unas cuantas de las políticas públicas que ha anunciado hasta el momento no son necesariamente las que nos convienen. Por ejemplo, la política pública en cuanto al cambio climático o la energía. Todos los territorios son víctimas del cambio climático; todos tienen costas que se están erosionando; todos tienen mares que están subiendo; todos tienen problemas energéticos; todos tienen energía que es demasiado cara; todos quieren hacer transición a renovables, aunque saben que es difícil, porque necesitan resiliencia por los huracanes. Todos están aislados y no pueden venir los camiones de compañías de otros estados a traerles energía o a montarles los postes de nuevo como se hace en Estados Unidos cada vez que ocurre un desastre. O sea, hay un aislamiento geográfico que impacta mucho. Ese tipo de política pública (de Trump) a los territorios no les conviene…Y la cuestión esta del DEI (programas de Diversidad, Equidad e Inclusión), han hecho un monstruo donde no lo hay, porque esto no tiene que ver con gente más progresista; tiene que ver con que hay jurisdicciones que son ignoradas por distintas razones, incluyendo mujeres blancas en Appalachia…Entonces, los territorios caen dentro de eso porque son áreas aisladas que históricamente no ha sido incluidas en la política pública del país. Programas que tal vez permitirían que ellos fueran más incluidos, ahora no se pueden dar…No sé cómo les va a ir; espero que nos vaya bien. Pero creo que tenemos que esperar…”

El Diario: “A mí me llamó mucho la atención la carta que le mandó Donald Trump a la gobernadora (Jenniffer González) cuando esta estaba juramentando. El indica que su intención es trabajar para desarrollar económicamente a Puerto Rico…Mi pregunta es, sin una red eléctrica que funcione, sin resiliencia e independencia energética para los ciudadanos en la isla, ¿se puede desarrollar realmente a Puerto Rico económicamente?”

“La red se tiene que arreglar; eso es básico”

Sierra Zorita: “La red se tiene que arreglar; eso es básico. Es difícil atraer inversiones cuando tenemos ese problema energético. Francamente, sé que se leyó una carta en la inauguración de la gobernadora, pero no la vi. Si me dices que lo que está él deseando es desarrollo económico para Puerto Rico, que sea bienvenido. Yo no le voy a poner una pega en Washington a quien quiera ayudar a Puerto Rico y a los territorios”

El Diario: “Pero, esa propuesta para eliminar FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Sabemos que FEMA ha obligado muchísimos fondos para Puerto Rico. Si eso se concreta, ¿cuál usted cree que pueda ser el impacto en la isla en términos de la reconstrucción que empieza por el sistema energético y se complementa con proyectos de energía renovable?”

Sierra Zorita: “Yo no creo que lleguemos a deshacernos de FEMA. FEMA es altamente necesario, precisamente en estos momentos en que el cambio climático nos trae eventos impredecibles. Por ejemplo, el huracán que entró por Tennessee y North Carolina que entró por las montañas…allí nunca ha habido un huracán; esa zona no es de huracán. Yo conozco la zona personalmente…Esas lluvias que se crean en el oeste, los ríos atmosféricos, los fuegos. Estamos en un momento tan y tan inestable que no podemos dar abasto sin FEMA. FEMA es imprescindible…Lo otro es, como funciona esto es que tienes que tener una declaración de impacto ambiental y lo que esa declaración dice es que no estás capacitado para lidiar con ese desastre y necesitas ayuda nacional. Si deshaces a FEMA, ¿cómo van a quedar los estados que no están capacitados?, porque Kansas y Mississippi y Oregon y Florida son distintos”

El Diario: “Hay cierto consenso, cuando se evalúa la gestión de FEMA, de que todavía tienen que seguir reduciendo la burocracia para poder agilizar lo que es el desembolso final de fondos a jurisdicciones como Puerto Rico para obra pública y demás. Si el caso es que no se elimina FEMA porque no es conveniente, ¿que recomendación usted daría para mejorar el funcionamiento de esa agencia y hacerla más ágil?”

Sierra Zorita: “No tengo ahora la lista de cosas que se han hecho en FEMA para Puerto Rico. Pero, por ejemplo, a los municipios que les están reembolsando con anterioridad. Eso es una cosa que se ha hecho para poder agilizar. Otra cosa es que los procesos, en vez de hacerlos lineales, hacerlos a la par. Eso son cambios que se han hecho con Puerto Rico y que han acelerado el desembolso. Pero, para cada proyecto, se tiene que hacer un ‘scope of work’ (alcance de trabajo)…El hecho de que tenemos una oficina de FEMA en Puerto Rico; no hay una oficina de FEMA en cada estado para cuando ocurran desastres. Puerto Rico tiene una. O sea, que se han hecho muchas cosas. Pero es un proceso lento y es así en todos lados. Una cosa que quiero hacer notar es que Puerto Rico tiene un récord excelente en cuanto al cumplimiento de los procesos con el gobierno federal; esto destacado por FEMA y que el COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico) ha ejecutado ,y lo usan como ejemplo en otras partes del país. COR3, obviamente, es necesario”

El Diario: “Aparentemente, la permanencia de COR3 no está segura (bajo la Administración de Jenniffer González)”

Sierra Zorita: “Nosotros sabemos cuáles son las capacidades del gobierno de Puerto Rico, y descentralizar la función de COR3 sin ninguna coordinación, es que ni me lo imagino”

Defiende procesos de desembolso de fondos para reconstrucción bajo Administración Biden

El Diario: “Uno de los argumentos del equipo de Trump es que hicieron lo correcto al retener algunos de los fondos para reconstrucción por varias razones. Una es que ellos alegan mal manejo, y me han dicho que el tiempo les ha dado la razón porque, aún ustedes liberando los fondos, es muy poco lo que se refleja en obra en la isla. O sea, que lo que la gente ve finalizado de la reconstrucción no es suficiente para la cantidad de fondos que se han encaminado. ¿Cuál es su respuesta a eso?”

Sierra Zorita: “Las razones por las que la administración previa aguantó los fondos tenía que ver porque nos acusaron de corruptos. Hay que relucir que en ningún momento ha habido corrupción con estos fondos, y que el caso que se dio por corrupción (en FEMA) no tenía nada que ver con puertorriqueños. Así que eso es un prejuicio infundado como muchos de los prejuicios que existen en estos momentos. Razón no le hemos dado. En cuanto a la lentitud, tenemos que sacar a relucir algo que se nos olvida. Nosotros tuvimos los fondos que no se soltaron hasta septiembre de 2020 que fue para la red (eléctrica). La Administración Trump hizo un anuncio de que habían soltado (los fondos), y ese dinero se había otorgado en el 2018. O sea, que por dos años el dinero de la red estuvo aguantado y se hizo un gran anuncio con bombos y platillos porque estábamos en año de elecciones. Cuando entramos nosotros, fueron como $20 billones (20,000 millones) más que soltamos. Así que, número uno, el dinero empezó lento. Número dos, en 2020 tuvimos dos cosas, terremotos y pandemia, y la pandemia atrasó todo. Tercero, tuvimos el huracán Fiona (2022). No quiero dar excusas, y sí podemos hacer todo mejor, y sí podemos acelerar, y sí podemos trabajar más duro. No es que quiera dar excusas. Pero la gente piensa, ‘llegó María (2017), y todavía…’. Pasaron muchas cosas entre María y hoy. Entiendo yo que este año que pasó debían agilizar más proyectos. Obviamente, no estamos al nivel que esperábamos. En este año entrante, si desmantelan a COR3 y si no tienen una transición que haga sentido…vamos a empezar lento. Así que cómo se maneja esta transición va a tener un impacto enorme en la ejecución de los proyectos”

El Diario: “Grupos en la diáspora, poco antes de que finalizara el año, emplazaron al gobierno de Biden para que liberara la mayor cantidad de fondos de reconstrucción posible mediante alguna acción ejecutiva. ¿Por qué no se hizo eso?”

Sierra Zorita: “Porque la mayoría de fondos de FEMA están obligados; lo que no están es desembolsados. Ese fue uno de los temas que revisamos y no había necesidad de tomar esa acción…Una vez los fondos están obligados, no hay precedente de que el gobierno federal tome esos fondos”

El Diario: Y en cuanto al Fondo de Resiliencia Energética que ya incluso se empezaron a instalar algunos paneles solares en techos de Puerto Rico bajo este programa del Departamento de Energía federal (DOE), ¿cuál sería el impacto de la orden ejecutiva de Trump sobre emergencia energética en casos como este?”

Sierra Zorita: “Entiendo que el Fondo de Resiliencia está mayormente obligado”

El Diario: “Los fondos que sí se mencionan en esa orden de emergencia nacional que firmó Trump son los de la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley Bipartidista de Infraestructura. Ahí hay fondos que se asignaron a Puerto Rico. ¿Cuál sería el caso sobre ese particular?”

Sierra Zorita: “Sobre ese particular no tengo los datos…Pero vamos a decir que hay sobre $3,000 millones en fondos de infraestructura que potencialmente se le podían dar a Puerto Rico… es mucho para perder. La mayoría de esos fondos, como $200 millones, son para carreteras, o sea que son cosas que se necesitan, pero no te puedo dar información de cuánto de eso está desembolsado”

El Diario: “Pero ya las disposiciones de esas leyes están paralizadas, o sea que no aplican en estos momentos a Puerto Rico tampoco…”

Sierra Zorita: “Está obligado, yo no creo que ellos puedan aguantarlo”

Pendientes a El Diario para la segunda parte de esta entrevista.

Sigue leyendo:

Preocupación en Puerto Rico por impacto de memo de Trump para congelar desembolso de fondos federales

Jefe de equipo del DOE para Puerto Rico confía en que fondos para programas de energía solar seguirán su curso a pesar de llegada de Trump

Nominado de Trump señalado por retrasar desembolso de fondos por desastre en Puerto Rico dice que continuarán liberando dinero a FEMA

Temor e incertidumbre en Puerto Rico por arrestos migratorios de ICE; crean Frente contra las políticas de Trump