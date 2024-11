Presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico cree que voto boricua hará una diferencia “muy grande” en Pennsylvania y North Carolina

Nueva York – El presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico (DPPR), Luis Dávila Pernas, dijo que, junto a voluntarios de la filial en la isla, ha estado movilizando el voto boricua en los estados a favor de la candidata presidencial Kamala Harris desde hace unos tres meses.

Dávila Pernas detalló, en entrevista con El Diario, que buena parte del esfuerzo se ha concentrado en llamadas a boricuas en estados que serán decisivos en las elecciones generales de este próximo 5 de noviembre.

“Nosotros tenemos unos grupos de trabajo acá en Puerto Rico que han estado bien activos haciendo llamadas a través de los famosos bancos de llamadas y han estado haciendo llamadas ya desde los últimos tres meses”, reveló el funcionario.

“Adicional, hemos estado bien activos en Pennsylvania, en Florida, y en otros lugares donde entendemos que es importante movilizar ese voto puertorriqueño”, añadió.

Aunque por la condición territorial, los puertorriqueños en la isla no pueden votar en las elecciones federales, si se mudan a algún estado pueden registrarse para hacerlo sin mucha complicación, ya que los boricuas son ciudadanos estadounidenses. Actualmente, hay más boricuas en los estados que en la isla en una proporción de 3.2 millones versus 6 millones, aproximadamente.

Debido a lo anterior, en estados como Pennsylvania y North Carolina, dos de los siete considerados clave o bisagra, el voto puertorriqueño puede ser determinante para decidir la elección.

En ese sentido, Dávila Pernas apostó que, en estos comicios presidenciales, los boricuas evidenciarán en las urnas aún más su poder electoral.

“Yo creo que cada vez es más evidente ese poder y creo que lo hemos visto más en este ciclo electoral donde tradicionalmente se hablaba de Florida nada más en cuanto al voto puertorriqueño, y esta vez se está hablando mucho de Pennsylvania; se está hablando mucho de Michigan; mucho de North Carolina, donde hay sobre105,000 puertorriqueños en ese estado. Así que yo creo que cada vez es más evidente que la influencia que pueden tener los puertorriqueños a nivel del poder político, que si tienen en los estados y que se nos niega acá a nosotros en la isla, puede hacer una diferencia muy grande particularmente en una elección tan cerrada como lo es está elección presidencial”, consideró.

Dávila Pernas, quien milita en el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), apostó a que un llamado más contundente del Partido Demócrata a favor de la estadidad podría atraer a las filas de la colectividad una mayor cantidad de boricuas.

“Yo creo que han hecho un buen esfuerzo (en alcanzar al votante puertorriqueño). Yo siempre digo y me sostengo, que no han cubierto el tema del estatus, que es el tema que más mueve a las masas puertorriqueñas a votar, particularmente los que viven en los estados, que, en su gran mayoría son estadistas. Creo que han perdido una oportunidad de abrazar esa idea y marcar un contraste claro con el Partido Republicano de decir, ‘mientras los republicanos te llaman basura, nosotros queremos incluirlos y hacerlos parte integral de la nación’. Yo creo que esa es una oportunidad que tienen todavía, y que, por el momento, no lo hemos visto, y que, en mi opinión, generaría mucha energía y apoyo particularmente por parte de votantes independientes, inclusive republicanos, que antes de ser republicanos, son estadistas primero, y le prestarían el voto a Kamala Harris con una promesa o apoyo contundente a la estadidad”, argumentó.

Liderato demócrata boricua no es uniforme

Aunque en términos de candidatos o candidatas presidenciales tiende a haber consenso entre los miembros del DPPR, el escenario no es igual cuando se habla de otros temas como el estatus.

En ese contexto, el liderato demócrata en Puerto Rico no es uniforme, por lo que no es raro que trasciendan públicamente las divisiones internas.

Con la selección de Dávila Pernas como presidente del DPPR en una elección interna en marzo pasado, el partido nacional en la isla continúa bajo el control de líderes vinculados al PNP, cuyo enfoque es la resolución del problema colonial. Esa, sin embargo, no es la prioridad de los miembros ligados al Partido Popular Democrático (PPD) que creen en el Estado Libre Asociado (ELA) territorial, y en que se debe atender primero otros asuntos que afectan al país.

Durante la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Illinois, los delegados de Puerto Rico asociados con el PNP votaron a favor de la plataforma del Partido que incluía un compromiso con el “Puerto Rico Status Act”, legislación presentada en el Congreso para un plebiscito entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación. Los populares no objetaron abiertamente al momento de la votación, pero se quejaron con anterioridad, ya que entre otras cosas la medida excluye el ELA. Puertorriqueños en la diáspora, algunos ligados directamente al Partido Demócrata nacional, también tronaron contra la ratificación de la plataforma con la referencia al proyecto de ley.

Dávila Pernas identificó como “un grupo muy pequeño” a los opuestos a la pieza legislativa y a la discusión del tema del estatus dentro de las filas del Partido Demócrata en Puerto Rico, particularmente.

“El Puerto Rico Status Act es un proyecto de ley que se aprobó con el voto unánime de todos los demócratas en la Cámara, y la realidad es que es un pequeño grupito los que siempre han estado en contra de atender ese tema o de moverlo hacia adelante, un grupo muy pequeño, que en mi opinión son una ínfima minoría de los puertorriqueños que viven en los estados y que votan. Eso no lo digo yo. Eso está documentado por todos lados; siempre son las mismas personas. Cuanto tú buscas las encuestas que hacen, por ejemplo, universidades, think-tanks, el tema de estatus y de la estadidad siempre sale con unos números sumamente altos”, sostuvo.

Para reforzar su punto hizo referencia a los resultados de una encuesta reciente de UCF Puerto Rico Research Hub que arrojó que un 41% de los encuestados en Florida respondió que sería algo más probable que apoye a un candidato presidencial que se comprometa con la estadidad para Puerto Rico. Un 31% dijo que sería mucho más probable.

“Si bien es algo que nos ha dividido en Puerto Rico, si miras los números, cada vez son más los que apoyan la estadidad, pero no necesariamente apoyan candidatos del PNP, lo mismo estamos viendo en los estados. Hemos visto cómo los puertorriqueños que están en los estados se han dado cuenta de que el futuro de Puerto Rico; el verdadero desarrollo; la verdadera prosperidad…”, afirmó.

Dávila Pernas también ha tenido diferencias de opinión con representantes del ala más liberal del Partido Demócrata como Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez (AOC), ambas de origen boricua y de Nueva York.

El apoyo de Nydia Velázquez y AOC a la “Alianza de País”

El estadista cuestionó públicamente que las congresistas viajaran el mes pasado a la isla para endosar a los candidatos de la “Alianza de País”, compuesta por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Sobre este asunto, se reiteró en que la acción podría enviar un mensaje generalizado en contra de todo el que favorezca al PNP o al PPD, lo que a su vez provocaría un efecto en el electorado boricua en EE.UU. que termine no beneficiando a Harris.

“Yo lo que dije fue varias cosas. Número uno, que se hicieron endosos a candidatos que ni siquiera son demócratas, por encima de otros candidatos que están en la papeleta que sí son demócratas. El segundo y más importante es que ese endoso, en la manera en que se hizo, provoca un problema cuando uno habla con puertorriqueños que están en los estados y que pueden votar en la elección presidencial. Entonces, si la representación de la candidata demócrata en Puerto Rico, o sea los representantes que están enviando, los sustitutos, endosan a un partido y unos candidatos que dicen que todos los penepés y todos los populares son corruptos, todos esos puertorriqueños que se han movido a los EE.UU., a pesar de vivir en los estados continúan sintiéndose como populares y penepés…pues eso afecta, se sienten aludidos, y dicen, ‘yo no puedo votar por la candidata demócrata porque los demócratas son los que están yendo a Puerto Rico a decir que todos somos corruptos’; son los que están yendo a Puerto Rico a apoyar una gente que dice que hay que destruir la papeleta del plebiscito…”, expuso.

Dávila Pernas además describió el endoso como contradictorio, ya que ni el PIP ni MVC favorecen las papeletas del plebiscito criollo y la presidencial simbólica que serán distribuidas a los votantes junto a las otras tres regulares en las elecciones generales del próximo martes en la isla.

“Mi tercer señalamiento es que abiertamente están pidiendo un voto en contra de Kamala Harris porque no están pidiendo que se vote a favor de ella en la papeleta presidencial. Las órdenes que están enviando esos candidatos a todos sus electores y sus voluntarios es que se dañe esa papeleta y no se vote por ella”, agregó.

“Hay un planteamiento de que en estos momentos la discusión en Puerto Rico no es el estatus, sino un cambio de gobierno, y en ese sentido es por lo que se están pronunciando (las congresistas); aparte de que esto no es en nombre del Partido Demócrata, ¿cómo responde usted?”, preguntó El Diario.

“Cuando Juan Dalmau (candidato a gobernador por la Alianza) sacó los números que sacó en la elección del 2020, muchas personas en el Congreso…dijeron que esos votos por Juan Dalmau representaban un crecimiento ideológico a favor del independentismo; que el independentismo históricamente se había mantenido paralizado en un 5% y que ahora había crecido a un 13%, 15% o lo que fue que sacó Dalmau… ¿Por qué vamos a pensar que ahora en una elección justo después de esa el resultado que sea que salga no vaya a ser interpretado de la misma manera? …Ahora, decirme que un voto por Juan Dalmau no representa un crecimiento de la independencia es ir un poco en contra de las declaraciones que se han hecho en el pasado”, respondió el también director de la Oficina de la Administración de Asuntos de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFAA).

“Lo que plantean los de la Alianza es que, ante el avance que ha tenido este junte, el PNP está buscando herramientas para atacarlos a ellos y a la propuesta, porque sienten cada vez más que los candidatos de la Alianza, y, en particular Dalmau, pueden prevalecer en las elecciones”, replicó este rotativo.

“Yo no creo que la intención sea atacar nada. Yo doy un reconocimiento al hecho de que el Partido Popular, que históricamente ha sido el partido de oposición, es el único partido que ha podido derrotar al PNP en las elecciones por los últimos 70 años, reconozco que ese partido se ha desintegrado de una manera que muchos desafectos de ese partido han encontrado en Victoria Ciudadana y en el Partido Independentista un nuevo hogar. Eso ha provocado que ese movimiento y esos partidos haya crecido su apoyo. Eso es innegable. Pero, eso es una cosa, y otra cosa es decir que yo entienda que ellos van a ganar las elecciones. Yo no creo que vaya a ganar la elección. Yo creo que Jenniffer González tiene una delantera…”, argumentó.

“Los de la Alianza dicen que ustedes llevan 50 y pico de años diciendo que la estadidad va a llegar, y que eso no ha pasado, y que no entienden por qué están cuestionando que si Dalmau es independentista o si nos acercamos a la independencia; ¿su respuesta?”, indagó este medio.

“Es mucho más fácil destruir algo, romper algo que construir, elaborar, afianzar y lograr la igualdad política. Eso es así, eso es ley de vida. Y segundo, la realidad es que se ha avanzado muchísimo en el tema de la estadidad al punto de que, cuando uno ve los números, y uno ve cómo se ha insertado el tema del estatus de Puerto Rico, no solo en las plataformas nacionales, sino en la discusión política, se ha convertido en un tema contencioso político. Hace 15 años, los estadistas soñábamos en que se mencionara la palabra Puerto Rico en cualquier momento en una campaña, y ahora es cuestión de prender el televisor, de ver cualquier rally en cualquier estado o lugar y el tema de Puerto Rico está ahí, ya sea por los republicanos atacando el tema de la estadidad o los demócratas apoyando el tema de igualdad, paridad…”, contestó.

