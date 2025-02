Alicia Machado admite que escribió “impulsivamente” y ahora quiere conocer a Selena Gómez

Alicia Machado ha acaparado todos los titulares de la prensa de entretenimiento por sus declaraciones en contra de Selena Gómez, en donde no sólo reprochó el llantando desgarrador con el que la cantante se solidarizaba con la situación que los migrantes están atravesando en Estados Unidos, después de las medidas migratorias que ha tomado el presidente Donald Trump.

Después de esto, la venezolana fue duramente criticada sin embargo ésta no aceptó observación alguna, y elevó el tono de su defensa haciendo ver que a su edad, 48, ella no tiene porqué justificar sus acciones ante nadie y muchísimo menos dar explicaciones. La actriz y empresaria básicamente salió en defensa de las políticas que está queriendo implementar el mandatario y de paso menosprecio la popularidad de Selena, alegando que era una celebridad “sobrevalorada”.

Además de lo anterior, Alicia fue criticada por los comentarios que realizó en contra del físico de Gómez, invitándola a ir al gimnasio y así mismo a tomar su proteína.

Ahora que las críticas en su contra no han cesado, la venezolana se ha explicado y disculpado mediante un live en donde dijo: “Hubo una cosa que escribí impulsivamente cuando vi a esta chica, que me encanta su música, por cierto. Ayer revisé mi playlist y tengo la mitad de las canciones de Selena Gómez, me fascina su música y lo que dice en todas sus canciones y de hecho la quiero conocer“.

