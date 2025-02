Llamado urgente desde Nueva York para que gobierno federal “no desmantele” Medicaid

Casi 7 millones de neoyorquinos, niños y adultos, de bajos ingresos que viven en los cinco condados y alrededor del estado de Nueva York están en riesgo de perder su asistencia de salud si el gobierno federal y los líderes republicanos del Congreso echan a andar su intento por cambiar reglas del juego en Medicaid.

Así lo denunciaron esta semana líderes políticos de la Gran Manzana, representantes de la comunidad médica y pacientes que dependen del programa gubernamental que brinda seguro médico a adultos y niños de bajos recursos, que aunque está financiado en parte y es administrado principalmente por el Estado, se mueve según los lineamientos que dicta el gobierno federal para determinar la elegibilidad y los beneficios, para lo que otorga una parte significativa de su financiación.

Representantes demócratas de Nueva York, hicieron un llamado a sus colegas en Washington para frenar los planes del Partido Republicano del que dijeron busca “desmantelar” el programa de Medicaid, no solo a través de órdenes ejecutivas, sino con subvenciones en bloque, límites de por vida y otras medidas, lo que terminaría quitando la atención médica a 72 millones de personas en el país, casi el 10% de ellos neoyorquinos.

La denuncia es que los republicanos, bajo el liderazgo de Trump, buscan hacer esos recortes para entregar $4,600 millones en exenciones impositivas a los más ricos con esos fondos.

“Para muchos estadounidenses, tener cobertura de Medicaid es lo que los ayuda a mantenerse sanos por más tiempo, evitando de paso que vayan a salas de emergencia, lo que pondría en bancarrota a muchos hospitales”, dijo el congresista Jerrold Nadler, al tiempo que mencionó que el 40% de los nacimientos en Nueva York se dan bajo Medicaid.

“El presidente Trump y los republicanos están determinados a acabar con el Medicaid para darle a los millonarios y a las grandes corporaciones subvenciones millonarias”, agregó el político de Manhattan, advirtiendo que la campaña promovida por los republicanos para presuntamente mejorar la salud de los estadounidenses con los cambios al programa subsidiado de salud lo que hará es limitar los requisitos para los beneficiarios.

“Eso dejará más enfermos y más muertos a causa de la falta de atención de enfermedades prevenibles. Esperamos derrotar ese peligroso plan y la peligrosa agenda de Trump que dejará sin protección a miles de niños con diabetes, personas con cáncer y abuelos sin cuidado e sus hogares”, dijo Nadler.

El congresista Adriano Espaillat criticó los intentos del gobierno federal por dañar Medicaid y mencionó que familias con integrantes con status migratorio mixto sufrirán consecuencias se le permite avanzar a los cambios propuestos.

“Quieren quitarnos nuestro Medicaid solo para recortarles impuestos los ricos, estableciendo más requerimientos destruyendo el programa. Quienes reciben actualmente los beneficios los perderán, por lo que tenemos que pelear con fuerza y hacer lo que podemos para protegerlos”, dijo el político de origen dominicano. “Sabemos que el costo de salud es muy alto y madres solteras, personas discapacitadas, niños y trabajadores que luchan para pagar sus cosas dependen del Medicaid. Trump quiere quitarnos nuestro Medicaid. Tenemos que contraatacar”.

La Doctora Judith Flores, pediatra de Brooklyn, se sumó al llamado a proteger Medicaid y criticó que en vez de estar teniendo una conversación sobre expandir los beneficios de Medicaid se esté luchando para intentar conservar lo que hay y no perderlo.

“Si no contamos con este dinero del gobierno federal para complementar lo que hacemos a nivel estatal, de otras maneras, no podremos brindar servicios. Eso significa afectar a niños, veteranos, personas con discapacidades, personas que en realidad están en familias donde, en la mayoría de los casos, están empleadas pero están subempleadas, por lo que no pueden ganar lo suficiente para cubrir el costo de la atención médica”, dijo la doctora.

“Es fundamental, importante, esencial para nosotros brindar atención a las familias y a los niños. Para tener niños saludables, tenemos que dar cobertura a sus familias”, concluyó la especialista.

Se calcula que a nivel nacional 72 millones de estadounidenses dependen de Medicaid.

