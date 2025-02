Tekashi 6ix9ine estrena nuevo amor: conoce quién es

Tekashi 6ix9ine estrena novia luego de separarse de Yailin La Más Viral. La nueva pareja del rapero estadounidense es la cantante cubana Hallel Génesis.

La confirmación del romance se dio en un videoclip que lanzaron este 31 de enero y que ha desatado cientos de comentarios por parte de los usuarios en las redes sociales.

En el canal de YouTube de la joven de 20 años de edad compartieron este material en el que hay románticas escenas entre los artistas, quienes tendrían buen tiempo de relación, pero esperaron un poco para anunciarlo.

La canción está titulada como 17 de octubre y según han informado se trata de la fecha en la que ambos comenzaron a intercambiar mensajes.

Los usuarios en las redes sociales han reaccionado con miles de mensajes. Algunos que le han dejado son: “Yo siempre digo que una buena mujer hace a un hombre. Yo andaba como un barco sin rumbo y desde hace 7 años conocí a mi esposa y gracias a ella me siento el mejor hombre del mundo. Cuidemos a lo más hermoso de este planeta, las mujeres”.

Otros comentaron: “Mi paisana me recuerdas a la historia de amor con mi marido porque estuvo detrás de mí 4 meses y cuando nos hicimos novios desde el primer día no nos despegamos más y llevamos 25 años junto me encanta la pareja que haces con Daniel, estoy enganchada a tu historia de amor espero que él sepa valorarte que nosotras las cubanas tenemos tremendo hache”.

También hay quienes han afirmado: “La muchacha tiene talento por lo que no tiene que enseñar ni moverse inapropiadamente porque su voz todo lo dice. Tekashi es un caballero, un hombre con gran corazón, siempre dejando que otros brillen”.

