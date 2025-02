Francisca muestra la transformación de su figura

Francisca, presentadora de televisión, publicó en su cuenta en Instagram un video en el que se ve cómo ha sido el cambio de su figura.

En la descripción, la conductora de televisión dijo: “Así fue mi transformación con el All-In-One Kit de @yesyoucan. 45 libras menos para recibir la mejor noticia: ¡Mamá de tres! Esta es la prueba de que cuando eliges un estilo de vida saludable, tu cuerpo está preparado para todo. ¡Gracias por todo el cariño que me han dado! ¡Para todas las mamis, nunca lo olviden, tu mejor versión te está esperando!”.

Muchos seguidores hablaron de la transformación de la dominicana, quien anunció esta semana que está nuevamente embarazada.

Algunos mensajes que escribieron fueron: “Muchas felicidades por tu nuevo bebé”, “Puedes tener hasta una docena, querida”, “Esperemos que sea hembra”.

Otros comentaron: “A mi me pasó igual en cuanto baje de peso me embarazo pero tú puedes tener los que quieras por qué los tienes por amor y eso es lindo”.

Francisca anuncia que está embarazada

La dominicana compartió el 31 de enero la noticia en el programa Despierta América, que transmite la cadena Univision.

Durante el show de entretenimiento, Francisca dijo: “¡Ya vamos a ser cinco!”.

Además de esto, comentó entre lágrimas: “Estoy muy agradecida con Dios por bendecirme de esta manera”.

También afirmó: “Bravo, bravo, estoy embarazada otra vez… quiero que sea niña. Estamos embarazos, en 2026 la transformación”.

En su discurso, la famosa añadió: “Estamos muy contentos, ahora sí me emocioné, vamos a tener un tercer hijo, y nada, muy agradecida con Dios por bendecirme de esa manera. Siempre quise tener una familia grande, con un hombre que me quiera y que me cuida, que me apoya, que me valora. Un hogar donde mis niños sean felices y sanos. Estoy feliz, entonces, ahora este bebé llega a completar la familia. Les prometo que es el último”.

