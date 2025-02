Karla Sofía Gascón descarta renunciar a su nominación a los premios Oscar 2025

La actriz española Karla Sofía Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez’, negó que planee renunciar a su nominación como ‘Mejor Actriz’ en los premios Oscar 2025. Gascón se ha vuelto blanco de polémica debido a que en redes sociales resurgieron publicaciones antiguas en las que la actriz hace comentarios islamofóbicos, racistas e incluso en contra de la Academia.

Ante toda la polémica desatada por los comentarios que Gascón hizo públicamente años antes de comenzar a grabar ‘Emilia Pérez’, ha surgido en redes sociales la pregunta de si la actriz ha considerado renunciar a su nominación a los Oscar. Karla Sofía Gascón es la primera actriz abiertamente transgénero en ser nominada en la categoría ‘Mejor Actriz’ de los premios Oscar por su papel en ‘Emilia Pérez´, la cinta más controversial y criticada de esta edición de los premios de la Academia.

En una entrevista con CNN, la actriz descartó renunciar a la nominación y defendió que esta premiación se evalúa su trabajo como actriz. Además, Gascón asegura que no cometió ningún crimen.

“Yo no puedo renunciar porque lo que se está evaluando es mi trabajo actoral y yo no puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen, ni he hecho daño, ni soy racista, ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer”, declaró.

La protagonista de ‘Emilia Pérez’, la cinta con más nominaciones en esta edición de los Oscar, aseguró que si desean apartarla de alguna manera sea con base en argumentos.

“No tengo nada que ocultar, por eso estoy aquí hablando contigo, no tengo por qué renunciar. Quien quiera apartarme que piense qué tal, yo solamente le pido que sea de verdad justamente y probando absolutamente que yo he escrito algo con un sentido para hacer daño, porque si no es así, el mundo en el que estamos va a ser muy difícil que lo recuperemos”, enfatizó.

Otra de las polémicas gira en torno a una supuesta publicación de Gascón en la red social X en la que arremete en contra de su compañera de elenco Selena Gomez meses antes de comenzar a grabar la película. En el supuesto mensaje Gascón tilda a Gomez de “rata rica”.

En ese sentido el periodista Juan Carlos Arciniegas le preguntó sobre dicha publicación a lo que ella negó haber escrito ese mensaje en contra de Selena Gomez, a quien considera su amiga.

“No es mío, jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así”, dijo la actriz en la entrevista con CNN. “Le escribí, le mandé el post y le dije ‘oye, que sepas que esto no es mío’. Me respondió ‘sabes que estoy contigo’”, dijo la actriz.

Con respecto a sus comentarios antiguos en redes sociales, Karla Sofía Gascón pidió disculpas a las personas que pudieron sentirse ofendidas por su manera de expresarse. Sin embargo, aclaró que muchas de las publicaciones son falsas.

