La Casa de los Famosos All-Stars: Lupillo Rivera le manda mensaje a Dania Méndez

Dania Méndez, quien probablemente entre a La Casa de los Famosos All-Stars, recibió un mensaje por parte de Lupillo Rivera, otro posible habitante del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En el programa Pica y Se Extiende, el Toro del Corrido dijo: “¿Qué tal mi gente de Pica y Se Extiende? Tengo entendido que Dania Méndez podría ser una de las que entre a La Casa de los Famosos All-Stars, en caso de que entre, pues se me hace interesante. Yo pienso que a lo mejor podemos hacer un equipo, jugar juntos. A ver qué pasa”.

Ante la invitación, explicó que no conoce al mexicano, pero está segura de que se conocerán más adelante. “No me lo esperaba, creo que es una persona que impone demasiado. Es un hombre muy inteligente, cautivador también. Entonces, pues ya veremos si yo voy a entrar”.

Luego de esto, le preguntaron a Dania Méndez por su supuesta rivalidad con Madison Anderson, quien ganó la tercera temporada del reality show.

Debido a estos comentarios, algunas figuras boricuas como Maripily Rivera tuvo diferencias con la mexicana, pero ahora esto ha quedado en el pasado.

“Justo acabamos de platicar, me abrazó, me deseó mucho éxito y me pedía prácticamente una disculpa por eso, por lo que pasó. Ella me dijo que apoyó a alguien que no debía apoyar, solo ellas sabrán sus temas, pero le agradezco mucho a Maripily que se dé la oportunidad de conocer a esa Dania y no quedarse con la Dania que vieron en la casa”, dijo.

Explicó que si entra al reality show intentará ser más estratega y elegir mejor sus batallas dentro del juego.

La modelo aseguró que en esta oportunidad será más estratega y se divertirá más dentro de la competencia.

Acerca de la posibilidad de encontrar el amor, afirmó: “Voy enfocada en jugar, nunca digas nunca, voy a fluir y no sabemos lo que pueda pasar”.

