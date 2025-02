Rey Grupero recibe consejo de Aylín Mujica antes de La Casa de los Famosos All-Stars

El creador de contenido Rey Grupero fue entrevistado en Pica y Se Extiende, a pocos días de que se estrene el reality show La Casa de los Famosos All Stars.

En la entrevista, al mexicano le pusieron un video de Aylín Mujica, su ex, quien le aconsejó: “Si vas a entrar a La Casa de los Famosos, mejor ni entres porque yo te conozco muy bien, entra a comerte el mundo, porque si no que aburrido, ¿qué vas a mostrar? ¿Qué vas a decir? De verdad préndete, porque con esa energía no vas a llegar ni a la primera semana. Ese es mi consejo”.

Rey Grupero, luego de esto, explicó: “Estoy con Dios, hago las cosas correctas, hago mi yoga, pero pues la verdad yo soy un azteca de oro y voy a traer todo el show”.

Luego de esto, bromeó con su actitud física y lamentó que su ex se esté perdiendo de eso.

Lourdes Stephen le preguntó si entrará al reality show y Rey Grupero le contestó: “Puede ser, tal vez, quién sabe, no lo sé. Estoy en un momento muy encrucijado de mi vida”.

Explicó que si entra al reality show, hará algunas cosas diferentes: “Yo llegué con un disfraz de malo siendo bueno, entonces yo quiero llevar la comicidad, que las personas se rían, que disfruten, porque no nada más es llegar a pelear”.

Acerca de la posibilidad de elegir un team, indicó que se iría fácilmente por uno liderado por Lupillo Rivera, quien en la cuarta temporada fue bastante mediático.

La temporada All-Stars se estrenará este 4 de febrero por la pantalla de Telemundo y bajo la conducción de Javier Poza y Jimena Gállego.

En esta edición, se reunirán exhabitantes de todas las temporadas, una gran apuesta por parte de la cadena de televisión, debido a que se verán las caras figuras con fuertes personalidades.

También se habla de la posibilidad de ver caras nuevas dentro de la casa, quienes no han vivido esta experiencia y deberán buscar alianzas o ayudas para mantenerse más tiempo en el juego.

