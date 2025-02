Cristiano Ronaldo explica su salida del Real Madrid y no descarta regresar algún día

En 2009 Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid desde el Manchester United en un traspaso récord para aquel momento. El portugués estuvo casi 10 temporadas con el club blanco en las que ganó cuatro Champions League, dos ligas de España, tres Mundiales de Clubes y dos Copa del Rey; además de irse como el máximo goleador histórico del club.

Sin duda esta marcha de Cristiano sorprendió a más de uno. Pues se produjo justo después de ganar su tercera Champions League consecutiva con el Real Madrid. Sin embargo el astro luso tenía otros objetivos en mente y recientemente explicó en una entrevista con Edu Aguirre los motivos de su salida del conjunto Merengue.

“Quería una etapa diferente, mi etapa estaba cerrada. Quería una motivación diferente. No me desgastó, fue algo que le dije al presidente, él aceptó que podía salir. Estábamos en una fase de negociación y no se portó tan bien conmigo, lo entiendo porque lo hace siempre así y yo no podía volver atrás, porque le di mi palabra a la Juve y el presidente quiso dar marcha atrás. Pero aprecio mucho a Florentino, es una persona seria, que me trató bien y ganamos muchas cosas juntos”, comentó CR7.

Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez. Crédito: AP

Pero a pesar de su salida un poco abrupta el futbolista parece no tener rencores con el Real Madrid. Incluso no descarta algún día regresar a la Casa Blanca.

“Un día a lo mejor. No descarto. Dejé un legado ahí, una marca bonita ahí. A lo mejor al terminar mi carrera se puede hacer algo chulo, con 80.000 personas. La gente hoy en día valora esos duelos con el Barcelona, vivíamos una semana con una tensión por las nubes. La afición, la tele hablando del partido. Madrid-Barcelona, Cristiano-Messi, Piqué y Ramos… Era bonito, una rivalidad que existía y era sana”, explicó.

Cristiano Ronaldo tiene actualmente 40 años recién cumplidos y milita en el Al Nassr de Arabia Saudita. Sin embargo ha demostrado que sigue en un estado de forma excelente y sigue agrandando su récord de goles como el máximo goleador del futbol.

