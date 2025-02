Pitbull Cruz reconoce que le sorprendió la resistencia de Tashiro Fierro

El boxeador mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz logró hace poco una contundente victoria por decisión unánime en un encuentro contra su compatriota Ángel ‘Tashiro Fierro, lo que le permitió demostrar que se mantiene como uno de los mejores pugilistas aztecas de la actualidad.

A pesar de este dominio mostrado en el cuadrilátero, Pitbull Cruz sostuvo que el enfrentamiento no le resultó tan sencillo como parecía debido a la gran capacidad de aguantar los golpes que mostró su contrincante; ante este hecho destacó que se ganó totalmente su respeto después de esta lucha.

“Totalmente. No nos lo imaginábamos así. Pero, como dije ahorita, es respetable lo que acaba de hacer Tashiro y qué mejor que los dos nos entretengamos para la gente”, manifestó el Pitbull Cruz durante una entrevista ofrecida para ESPN.

Isaac Cruz sostuvo que la pelea contra Fierro cumplió con todas las expectativas que tenía la afición e incluso afirma que pudo superarlas mucho más de lo previsto ya que al principio fue una verdadera guerra de poder entre ambos para ver quién se quedaba con la victoria.

“Como digo, es respetable lo que acaba de hacer Tashiro Fierro ante mí. Porque no nada más habló en la conferencia, lo dijo antes: él vino a pelear, vino a entregarse y creo que la gente fue la ganadora”, agregó el pugilista mexicano al analizar el enfrentamiento.

Para finalizar, el mexicano resaltó que uno de los momentos más determinantes de este enfrentamiento fue en el tercer asalto cuando Tashiro Fierro le conectó un golpe que lo hizo trastabillar; a pesar de esto se mantuvo de pie y rápidamente se recuperó para continuar con el duelo.

“Fíjate que me agarró el golpe, pero no me puso mal. Fue un golpe que me conectó en la nuca y, obviamente, cuando es en la nuca se siente el impacto. Pero bueno, gracias al trabajo y la preparación fue lo que nos sacó adelante los demás rounds”, concluyó el pugilista.

