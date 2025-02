Salomón Rondón asegura que el Club América no es el más grande de México

El delantero venezolano y una de las principales figuras de los Tuzos del Pachuca, Salomón Rondón, realizó unas contundentes declaraciones en contra de las Águilas del Club América que han generado cierto revuelo en redes sociales; esto al afirmar que el equipo no merece el tricampeonato de la Liga MX como lo ostentan actualmente.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Fox Sports, el artillero criollo fue cuestionado sobre el dominio que han tenido los azulcrema en los últimos torneos; sorpresivamente consideró que no son el equipo más fuerte del fútbol mexicano al mencionar la eliminatoria de los cuartos de final del torneo Clausura 2024.

Rondón destacó que en esa oportunidad los Tuzos del Pachuca terminaron siendo eliminados de la competencia por las Águilas debido a una clara injerencia arbitral que les permitió quedarse con la victoria.

“No me parece (el más grande de México) porque, si no mal recuerdo aquel partido quedó bastante manchado por lo que pasó en esa jugada antes del gol. Era un saque lateral para nosotros, donde seguramente el partido se hubiese terminado ahí”, expresó el venezolano en sus declaraciones.

Rondón, de 35 años, aseguró que sin ese respaldo en el terreno de juego el cuadro de Coapa no habría conquistado el título al ser ellos los eliminados y no se estaría hablando de un tricampeón; asimismo sostuvo que toda la Liga MX es bastante pareja y cada una de las instituciones que participan en ella tienen altas posibilidades de quedarse con el título.

“No estaríamos hablando del tricampeonato, estoy totalmente convencido de eso. No me parece el más grande, me parece que es una liga muy competida, una liga donde cualquier equipo puede ser campeón”, concluyó.

