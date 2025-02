Ariana Grande revela pérdida de memoria por trabajar demasiado

La cantante y actriz Ariana Grande compartió una reveladora anécdota durante participación en el podcast “Smart Less”, en la que habló sobre cómo perdió la memoria de sus primeros años en la industria del entretenimiento debido a la sobrecarga de trabajo. En una conversación sincera, la artista expresó cómo el no saber poner límites en sus primeros años como estrella pop le pasó factura.

“Cuando era más joven, durante mis primeros años como estrella pop, realmente tuve dificultades con los límites y era incapaz de decir ‘no’ cuando era necesario hacerlo si ya no tenía más recursos“, aseguró.

El momento más impactante de la entrevista ocurrió cuando Will Arnett, uno de los conductores del podcast, le preguntó si recordaba su participación en el programa “Alan Carr: Chatty Man”. La respuesta de Ariana fue una mezcla de sorpresa, recordando la situación hasta después de unos minutos.

“Espera, no. ¿Qué extraño programa de entrevistas hicimos?”, preguntó, claramente desconcertada. Tras unos minutos de reflexión, finalmente recordó el episodio y exclamó: “¡Oh Dios, es cierto! Ya lo recordé”.

La estrella de “Wicked” admitió: “Me faltan un par de años. No recuerdo aquella época. Me faltan literalmente un par de años“, agregó.

Sin embargo, Ariana también destacó el cambio positivo que ha experimentado recientemente, asegurando que actualmente se encuentra trabajando con un equipo maravilloso que le ayuda a tener un equilibrio entre el trabajo y su vida privada.

“Me siento muy agradecida por el equilibrio que he encontrado. Todo este viaje en “Wicked” ha sido muy diferente para mí. Y, obviamente, ha sido a toda máquina, pero ha sido muy hermoso y muy divertido“, compartió la cantante.

Escucha aquí la entrevista completa

Recientemente, Ariana Grande se mostró muy emocionada y agradecida por haber recibido su primera nominación a los premios Oscar por su papel de Glinda en la película musical “Wicked”.

La estrella pop competirá el próximo 2 de marzo en la categoría de Mejor Actriz de Reparto contra Monica Barbaro por “A Complete Unknown”, Felicity Jones por “The Brutalist”, Isabella Rosselini por “Conclave” y Zoe Saldaña por “Emilia Pérez”.

Sigue leyendo:

* Ariana Grande casi rompe en llanto al hablar de las críticas sobre su apariencia

* Aseguran que Ariana Grande y Cynthia Erivo recibieron el mismo sueldo por Wicked

* “Wicked” fue prohibida en Kuwait por posibles motivos relacionados con su elenco LGBTQ+